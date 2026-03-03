Chiếc iPhone gập được chờ đợi từ lâu thực sự không tạo ra cảm giác phấn khích tột độ như những gì người dùng từng mường tượng trước đây.

Từ những dữ liệu rò rỉ và phân tích chuỗi cung ứng, có vẻ như Apple chuẩn bị bỏ lỡ một cơ hội vàng khi chính thức trình làng thiết bị gập của mình vào cuối năm nay, dự kiến ra mắt cùng thời điểm với thế hệ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Một concept iPhone gập. Ảnh: Tom's Guide

Đây sẽ là một thiết bị không tệ, thực tế, nó chắc chắn vẫn mang đậm dấu ấn chế tác tinh xảo và hệ sinh thái mượt mà của Apple, nhưng nó sẽ không thể đạt tới đẳng cấp hoàn mỹ như những lời đồn thổi.

Khi chiếc iPhone gập chính thức lên kệ và đến tay người tiêu dùng, các đối thủ sừng sỏ khác, tiêu biểu là “gã khổng lồ” Hàn Quốc Samsung, nhiều khả năng đã vượt mặt Apple trên mọi phương diện cốt lõi của công nghệ màn hình gập.

Khi Apple tự đánh mất mục tiêu tối thượng

Đến thời điểm hiện tại, giới quan sát tinh ý đều nhận ra rằng lý do chính khiến Apple chần chừ, trì hoãn việc sản xuất một chiếc điện thoại màn hình gập trong suốt nhiều năm qua là vì họ muốn tự định hình luật chơi theo cách riêng.

Nói một cách ngắn gọn, Apple không hề muốn chen chân vào một thị trường phần cứng vốn đang cạnh tranh khốc liệt nếu như họ chưa nắm chắc khả năng loại bỏ hoàn toàn nếp gấp trên màn hình.

Theo định vị chiến lược ban đầu, chiếc iPhone gập được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm gập mở hoàn hảo nhất, mượt mà nhất mà thế giới công nghệ từng chứng kiến, một thiết bị không tì vết để định chuẩn lại toàn bộ ngành công nghiệp.

Thế nhưng, thực tế phũ phàng lại diễn ra theo một kịch bản hoàn toàn khác. Các nguồn tin rò rỉ uy tín từ chuỗi cung ứng toàn cầu về chi tiết nếp gấp màn hình của iPhone gập tiết lộ rằng, quá trình sản xuất hàng loạt cho tấm nền hiển thị và cơ chế bản lề đi kèm đã chính thức khởi động.

Và công nghệ màn hình mà Apple quyết định “chốt hạ” vẫn tồn tại nếp gấp, dù thừa nhận rằng nó rất nông và tinh tế.

Xét về mặt chiến lược sản phẩm, Apple đã tự phá vỡ cam kết ngầm và bỏ lỡ mục tiêu quan trọng nhất mà họ từng đặt ra. Tồi tệ hơn, đó mới chỉ là một nửa của bức tranh toàn cảnh đang diễn ra trên thị trường.

Trong lúc Apple vẫn đang loay hoay thỏa hiệp với giới hạn của công nghệ hiển thị, thì đối thủ Samsung đã phát triển thành công màn hình gập gần như không còn nếp gấp và nhiều khả năng sẽ trang bị công nghệ này cho thế hệ kế nhiệm của Samsung Galaxy Z Fold 7.

Bên cạnh đó, chiến lược "phủ sóng" của Samsung còn thể hiện rõ qua khả năng họ sẽ ra mắt Galaxy Z Wide Fold hoàn toàn mới.

Đây là một nguyên mẫu điện thoại gập đang được khẩn trương hoàn thiện với mục tiêu trở thành đối thủ trực tiếp iPhone gập của Apple.

Thiết bị này được thiết kế với tỷ lệ màn hình tương tự sản phẩm của Apple, tạo ra lựa chọn rõ ràng cho người dùng đang phân vân giữa hai hệ sinh thái.

Video concept iPhone Fold. Nguồn: Scene/YouTube

Việc Samsung liên tục cải tiến qua từng thế hệ giúp hãng tích lũy kinh nghiệm sản xuất, tối ưu bản lề, độ bền và phần mềm.

Trong khi đó, Apple lại bước vào cuộc chơi với tư cách “tân binh” và khoảng cách kinh nghiệm ấy không dễ san lấp chỉ trong một thế hệ sản phẩm.

Không những thế, một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc Apple được cho là sẽ không trang bị Face ID trên iPhone gập.

Thay vào đó, hãng sử dụng cảm biến Touch ID tích hợp ở cạnh bên khung máy. Với một số người, đây có thể là sự trở lại đáng hoan nghênh. Nhưng với hàng triệu người dùng đã quen với Face ID suốt nhiều năm qua, đây có thể là bước lùi.

Chiến lược định giá sẽ là lối thoát?

Điểm sáng hiếm hoi mang lại lợi thế cho Apple lại nằm ở chiến lược định giá. Trái ngược với truyền thống định vị siêu cao cấp thường thấy, các báo cáo tài chính chỉ ra rằng Apple dự kiến sẽ áp dụng một mức giá khá khiêm tốn và dễ chịu cho mẫu iPhone gập đầu tiên của mình.

Cụ thể, thiết bị này sẽ có mức giá dễ tiếp cận hơn rất nhiều so với những kịch bản tài chính mà giới chuyên môn từng dự đoán ban đầu.

Điều này đồng nghĩa với việc mức giá niêm yết cuối cùng có thể sẽ thấp hơn hẳn con số 2.400 USD từng bị rò rỉ trước đó.

Khi đặt lên bàn cân kinh tế, đây là một mức giá mang tính cạnh tranh cao, bám sát mức giá khoảng 2.000 USD của Samsung Galaxy Z Fold 7.

Đối với một sản phẩm mang thương hiệu Apple, vốn luôn duy trì được biên độ lợi nhuận khổng lồ nhờ sức mạnh thương hiệu, thì đây là một bước lùi chiến lược về giá nhằm giành giật lại thị phần, bù đắp cho những hạn chế về mặt đột phá công nghệ.

Xét đến việc đây là một sản phẩm Apple, mức giá như vậy có thể được xem là cạnh tranh.

Tuy nhiên, giá tốt thôi là chưa đủ để thuyết phục người dùng nâng cấp, đặc biệt khi thiết bị vẫn tồn tại nhiều điểm gây tranh cãi.

Cuối cùng, có một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua: đây là sản phẩm thế hệ đầu tiên. Lịch sử cho thấy những thiết bị đời đầu, đặc biệt trong phân khúc công nghệ mới, thường tiềm ẩn rủi ro về độ bền và lỗi phần mềm.

Trong bối cảnh Apple gần đây bị chỉ trích vì một số trục trặc liên quan đến cả phần cứng lẫn phần mềm, người tiêu dùng có lý do để thận trọng.

Không ai muốn bỏ ra số tiền lớn để sở hữu một thiết bị có thể phát sinh lỗi ngoài mong đợi, hoặc tệ hơn, bị Apple nhanh chóng thay thế bằng một thiết kế truyền thống hơn nếu chiến lược không thành công.

Apple vẫn là hãng có khả năng biến một sản phẩm “đi sau” thành tiêu chuẩn mới cho thị trường. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, iPhone gập dường như chưa cho thấy bước nhảy vọt đủ lớn để biện minh cho nhiều năm chờ đợi.

