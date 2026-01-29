Dù trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn được nhắc đến, trọng tâm rõ ràng trong các video trailer đầu tiên dành cho Galaxy S26 Ultra lại nằm ở một tính năng hoàn toàn mới: Privacy Screen, màn hình bảo mật giúp bảo vệ tuyệt đối quyền riêng tư của người dùng.

Galaxy S26 Ultra với tính năng màn hình bảo mật Privacy Screen hoàn toàn mới. Ảnh: PhoneArena

Cả ba trailer đều xoay quanh khả năng hiển thị đặc biệt của Galaxy S26 Ultra, cho thấy Samsung đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào công nghệ này như một điểm khác biệt mang tính chiến lược trước các đối thủ.

Privacy Screen: tâm điểm nâng cấp của Galaxy S26 Ultra

Theo nội dung các trailer bị rò rỉ, Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị màn hình Flex Magic Pixel OLED, cho phép nội dung hiển thị chỉ có thể nhìn rõ khi người dùng nhìn trực diện.

Khi quan sát từ góc nghiêng, màn hình gần như “biến mất”, không thể đọc được nội dung.

Đây chính là nền tảng của tính năng Privacy Screen, điểm nhấn được Samsung quảng bá mạnh mẽ cho thế hệ flagship mới.

Trong bối cảnh smartphone ngày càng trở thành “ví tiền số” và trung tâm dữ liệu cá nhân, khả năng ngăn chặn ánh mắt tò mò từ người xung quanh được xem là một bước tiến rất thực tế.

Samsung nhấn mạnh rằng Privacy Screen sẽ giúp ngăn chặn những người xung quanh theo dõi cách bạn mở khóa điện thoại hay truy cập các ứng dụng nhạy cảm như ngân hàng, ví điện tử, tài khoản đầu tư hoặc mạng xã hội riêng tư.

Trên thực tế, nhiều tội phạm mạng thường lợi dụng không gian công cộng như thang máy, xe buýt, quán cà phê hay sự kiện đông người để “liếc trộm” màn hình, tìm kiếm thông tin đăng nhập như tên người dùng và mật khẩu.

Với Privacy Screen, nguy cơ này sẽ được giảm thiểu đáng kể, mang lại sự an tâm cho người dùng trong các tình huống đời thường.

Ba đoạn teaser này được tiết lộ bởi leaker nổi tiếng và có độ tin cậy cao @Ice Universe. Cả ba đều sử dụng đồ họa động để minh họa việc nội dung trên màn hình Galaxy S26 Ultra trở nên vô hình khi nhìn từ một số góc nhất định.

Samsung vừa tung ra đoạn teaser đầu tiên, giới thiệu tính năng màn hình bảo mật Privacy Screen dành cho Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: @Ice Universe / X)

Bên cạnh quyền riêng tư, Samsung vẫn không quên nhấn mạnh yếu tố AI. Trong trailer, từ “smartphone” được khoanh tròn phần chữ “s-m-a-r-t”, theo sau là cụm từ “AI Phone” cùng câu hỏi gợi mở: “Can your phone do that?” (Điện thoại của bạn có làm được điều này không?). Thông điệp cho thấy Samsung muốn định vị Galaxy S26 Ultra vừa là thiết bị thông minh, vừa là chiếc điện thoại an toàn hàng đầu.

Thời điểm ra mắt và lịch bán dự kiến

Theo nguồn tin từ Evan Blass, Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng sẽ được giới thiệu chính thức vào ngày 25/2 tại sự kiện Samsung Unpacked tiếp theo. Với độ chính xác cao của Evan Blass trong quá khứ, đây gần như là thông tin đáng tin cậy.

Sau khi ra mắt, Galaxy S26 Ultra có thể được mở bán vào tuần đầu hoặc tuần thứ hai của tháng 3, tiếp tục truyền thống phát hành sớm trong năm của dòng Galaxy S Ultra.

Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng sở hữu màn hình OLED 6,9 inch, độ phân giải QHD+ 1440 x 3120, mang lại chất lượng hiển thị sắc nét hàng đầu thị trường.

Bên trong là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp với 12GB RAM và các tùy chọn bộ nhớ trong từ 256GB đến 1TB.

Cấu hình này hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội, đáp ứng cả các tác vụ AI phức tạp lẫn nhu cầu sử dụng lâu dài của người dùng cao cấp.

Hệ thống camera của Galaxy S26 Ultra tiếp tục giữ vị thế “quái vật nhiếp ảnh” với cảm biến chính 200MP ISOCELL HP2, camera góc siêu rộng 50MP JN3, camera tele 12MP zoom quang 3x và camera tiềm vọng 50MP zoom quang 5x. Camera trước có độ phân giải 12MP.

Tuy nhiên, dung lượng pin được đồn đoán vẫn là 5.000mAh. Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là năm thứ bảy liên tiếp Samsung sử dụng viên pin 5.000mAh cho flagship Ultra.

Tốc độ sạc có thể được nâng từ 45W lên 60W, dù các nguồn tin hiện vẫn chưa thống nhất.

Galaxy S26 Ultra có thể giữ mức giá khởi điểm 1.299 USD cho bản 256GB, tương đương Galaxy S25 Ultra. Phiên bản 512GB dự kiến có giá khoảng 1.419 USD, trong khi bản 1TB có thể lên tới 1.659 USD.

Điều đáng chờ đợi là liệu Galaxy S26 Ultra có đủ sức trở thành đối thủ AI đáng gờm của Google Pixel 10 Pro XL – mẫu máy vốn được xem là smartphone “thông minh nhất” hiện nay. Với Privacy Screen cùng loạt nâng cấp AI, Samsung rõ ràng đang muốn giành lại danh hiệu đó.

(Theo PhoneArena, Macworld)