Samsung từ lâu đã giữ vị thế là một trong những nhà sản xuất smartphone thống trị thị trường, thường xuyên bán chạy hơn các đối thủ như Apple, Google hay Motorola.

Tuy nhiên, sự thống trị đó không đồng nghĩa với việc Samsung có thể ngủ quên trên chiến thắng. Đã đến lúc Samsung cần cho cả thế giới thấy họ thực sự có thể làm được gì.

Và khi Galaxy S26 Ultra đang ở rất gần, đây là những điều fan mong muốn được thấy trên siêu phẩm tiếp theo của Samsung.

Một concept Galaxy S26 Ultra

Camera Galaxy S26 Ultra cần cảm biến lớn hơn

Dòng Ultra của Samsung từ trước đến nay luôn nằm trong nhóm những chiếc điện thoại chụp ảnh tốt nhất thị trường. Galaxy S nổi tiếng với khả năng chụp đêm ấn tượng, đồng thời từng là một trong những hãng tiên phong khiến người dùng “trầm trồ” với khả năng zoom tele mạnh mẽ.

Tuy nhiên, phần cứng camera trên các thế hệ Ultra gần đây hầu như không thay đổi nhiều và đã đến lúc Samsung cần một bước nhảy vọt thực sự, khi các đối thủ đã có những bước tiến dài.

Chiếc Xiaomi 14 Ultra từng khiến người dùng choáng ngợp với khả năng nhiếp ảnh của nó, phần lớn nhờ vào cảm biến hình ảnh loại 1 inch, lớn hơn đáng kể so với cảm biến trên hầu hết smartphone hiện nay.

Cảm biến lớn cho phép thu nhận nhiều ánh sáng hơn, từ đó cải thiện dải tương phản động và độ chi tiết, giảm bớt sự phụ thuộc vào xử lý phần mềm.

Đúng là khả năng zoom trên Galaxy S25 Ultra rất tốt và việc nâng độ phân giải cho camera góc siêu rộng cũng là một điểm cộng.

Nhưng nếu Samsung trang bị cho S26 Ultra một cảm biến chính lớn hơn, đủ để cho ra những bức ảnh mang chất lượng tiệm cận máy ảnh mirrorless, thì đó sẽ là một nước đi cực kỳ thuyết phục.

Điều này cũng giúp S26 Ultra tạo ra sự khác biệt rõ ràng so với các mẫu như S25 Edge hay Z Fold 7, vốn đang sử dụng chung camera chính với S25 Ultra.

Galaxy S26 Ultra nên có phiên bản nhỏ gọn hơn

Galaxy S25 Ultra là một cỗ máy mạnh mẽ, nhưng cũng quá lớn. Với màn hình 6,9 inch, việc sử dụng bằng một tay gần như là bất khả thi, còn bỏ vào túi quần bó thì… thôi khỏi nói, rất dễ rơi vào những tình huống ngượng ngùng.

Với những người có bàn tay khá nhỏ, họ luôn ưa chuộng điện thoại gọn gàng hơn. Họ có thể chọn iPhone 17 Pro thay vì bản Pro Max chính vì màn hình 6,3 inch dễ dùng hơn nhiều.

Không giống Apple, Samsung thường chỉ cung cấp công nghệ tốt nhất của mình trong một kích thước duy nhất, buộc người dùng phải đánh đổi giữa hiệu năng và sự tiện dụng.

Các fan hâm mộ rất muốn thấy Samsung đưa những tinh hoa của dòng Ultra, từ chip xử lý đến camera, vào một thân máy nhỏ hơn.

Thậm chí, người dùng sẵn sàng hy sinh bút S Pen để đổi lấy điều đó, vì thực tế hầu như không bao giờ dùng đến nó.

Thêm màu sắc táo bạo cho dòng Ultra

Xét về thiết kế, người dùng mong Samsung sẽ mạnh dạn hơn với màu sắc. Hãng từng thử nghiệm màu cam nổi bật trên S22 Ultra, nhưng các thế hệ sau đó lại khá an toàn, với những gam màu trầm và kín đáo.

Nhiều người thích màu Cosmic Orange trên iPhone 17 Pro, một màu sắc vui tươi, không quá nghiêm túc. Điện thoại vốn là phụ kiện cá nhân, không phải lúc nào cũng cần hòa hợp với bộ vest công sở.

Nếu Samsung dám mang một màu hồng kim loại nổi bật lên Galaxy S26 Ultra, có lẽ không ít người sẽ không cần suy nghĩ nhiều trước khi… quẹt thẻ tín dụng.

Pin lớn hơn và sạc nhanh hơn

Galaxy S25 Ultra sở hữu pin 5.000mAh và sạc nhanh 45W, thông số vốn đã xuất hiện từ thời S22 Ultra cách đây 4 năm.

Trong khi đó, công nghệ pin đã tiến xa với pin silicon-carbon và sạc nhanh 80–100W trên nhiều đối thủ.

OnePlus 15, chẳng hạn, có pin tới 7.300mAh và sạc nhanh 80W, mang lại thời lượng pin cực kỳ ấn tượng.

Pin của S25 Ultra không tệ, nhưng rõ ràng Samsung cần làm mới dòng Ultra nếu không muốn bị tụt lại phía sau.

Nếu mọi mong muốn này đều trở thành hiện thực, Galaxy S26 Ultra khó tránh khỏi việc tăng giá, trong bối cảnh biến động kinh tế, thuế quan và tình trạng thiếu RAM toàn cầu, chi phí linh kiện ngày càng đắt đỏ.

Tuy vậy, người hâm mộ vẫn hy vọng Samsung sẽ kiểm soát mức tăng giá ở mức hợp lý, thay vì biến công nghệ tiên tiến thành thứ xa xỉ, không còn phù hợp với số đông người dùng.

(Theo CNET, PhoneArena)