Trong vài năm qua, iPhone dường như rơi vào trạng thái “dậm chân tại chỗ”. Những cải tiến về hiệu năng hay pin tuy đáng giá nhưng cảm giác chung là iPhone của các năm qua không khác quá nhiều so với iPhone năm 2021.

Tuy nhiên, làn gió đổi mới bắt đầu thổi từ năm 2025 khi Apple triển khai chiến lược mới: iPhone 16e ra đời thay thế dòng SE, và đặc biệt là sự xuất hiện của iPhone Air – mẫu iPhone hoàn toàn mới sau nhiều năm nhàm chán. Nhưng đó mới chỉ là màn dạo đầu. Năm 2026 sẽ là thời điểm mọi thứ thực sự bùng nổ với những thay đổi có thể định hình lại hoàn toàn tương lai iPhone.

iPhone 17e: dòng giá mềm nhưng được nâng tầm mạnh mẽ

Mùa xuân 2026, Apple dự kiến sẽ trình làng iPhone 17e – phiên bản kế nhiệm iPhone 16e. Việc chuyển từ tên gọi SE sang “e” kèm số thứ tự cho thấy Apple không còn muốn đây là dòng máy cập nhật thất thường, mà sẽ trở thành sản phẩm được nâng cấp hàng năm.

iPhone 17e nhiều khả năng vẫn giữ triết lý: cấu hình hợp lý, mức giá dễ tiếp cận. Máy được đồn đoán sở hữu màn hình 60Hz, camera sau đơn 48MP, nâng cấp lên chip A19 cùng modem C1X mới, kèm dung lượng khởi điểm tăng gấp đôi lên tới 256GB. Một thiếu sót gây khó hiểu trên 16e là MagSafe gần như chắc chắn sẽ được bổ sung trở lại.

Hai điểm nâng cấp được mong chờ nhất là khả năng Apple bỏ phần “tai thỏ” và thay bằng Dynamic Island, cùng camera trước 18MP cảm biến vuông giống dòng iPhone 17.

Tuy vậy, mức giá dự kiến vẫn giữ nguyên 599 USD, trong khi iPhone 17 tiêu chuẩn 799 USD lại có ProMotion và camera góc siêu rộng. Nghĩa là, dù hấp dẫn hơn, iPhone 17e vẫn sẽ phải cạnh tranh cực kỳ khó khăn với “đàn anh”.

iPhone 18 Pro: hiệu năng, nhiếp ảnh và thiết kế bước sang trang mới

Đến mùa thu, tâm điểm sẽ là iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Về ngoại hình, máy vẫn giữ phong cách quen thuộc với cụm camera dạng “bậc thềm” và ba ống kính: góc rộng, siêu rộng và telephoto. Tuy nhiên, những thay đổi bên trong mới là điều đáng chú ý.

Camera telephoto được cho là sẽ có khẩu độ lớn hơn, giúp cải thiện mạnh khả năng chụp thiếu sáng. Riêng bản 18 Pro Max nhiều khả năng sở hữu khẩu độ điều chỉnh cơ học trên ống kính chính – một bước tiến lớn giúp người dùng kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn, tạo ảnh sắc nét cả tiền cảnh và hậu cảnh khi đủ sáng, đồng thời tăng khả năng thu sáng khi chụp đêm.

Bên cạnh đó, Apple có thể “thu nhỏ” hoặc thậm chí biến mất Dynamic Island nhờ việc đưa một phần cảm biến Face ID xuống dưới màn hình. Một số nguồn tin còn cho rằng camera trước có thể được chuyển sang góc trái, thay đổi lớn nhất về bố cục màn hình iPhone từ trước đến nay.

Về kết nối, iPhone 18 Pro được kỳ vọng trang bị modem C2 thế hệ mới cùng chip mạng N1 hoặc phiên bản kế nhiệm, cải thiện tốc độ và độ ổn định. Trái tim của máy – chip A20 hứa hẹn mang bước nhảy vọt thực sự nhờ công nghệ đóng gói WMCM, đưa RAM vào chung gói SoC, từ đó cải thiện đáng kể hiệu năng lẫn thời lượng pin.

iPhone Fold: chiếc iPhone gập mà thế giới chờ đợi từ 2018

Dù iPhone 18 Pro hấp dẫn, nhưng “ngôi sao” của năm 2026 gần như chắc chắn sẽ là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Tin đồn về nó đã kéo dài từ năm 2018 và nhiều báo cáo tin rằng 2026 sẽ là thời điểm Apple thật sự bước vào cuộc chơi smartphone gập.

Năm 2026 gần như chắc chắn sẽ có chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.

Theo các nguồn tin, iPhone Fold sẽ là kiểu gập “dạng sách”, màn hình bên ngoài khoảng 5,3–5,5 inch và màn hình bên trong từ 7,7–8 inch. Độ mỏng được cho là dưới 10mm khi gập và thậm chí mỏng hơn iPhone Air khi mở ra, tham vọng rõ ràng của Apple về một thiết bị sang trọng, tinh tế nhưng vẫn thực dụng.

Khác với nhiều mẫu máy gập hiện nay sử dụng màn hình vuông, Apple được cho là chọn tỷ lệ màn hình ngang hơn. Hãng cũng được đồn đã giải quyết bài toán khó nhất của điện thoại gập: nếp gãy ở giữa màn hình, đồng thời phát triển bản lề “cực kỳ chắc chắn”.

iPhone Fold dự kiến trang bị chip A20 hoặc A20 Pro, camera kép phía sau (góc rộng + góc siêu rộng), cùng hai camera trước phục vụ cả chế độ gập và mở. Tuy nhiên, Face ID có thể không xuất hiện do yêu cầu thiết kế siêu mỏng và Apple có thể quay lại Touch ID trên nút nguồn giống iPad Air.

Điểm “đau ví” nhất là giá bán. Phần lớn tin đồn cho rằng giá sẽ vượt 2.000 USD, thậm chí 2.400 USD không phải điều phi thực tế. Dù vậy, với Apple, đây không chỉ là sản phẩm thương mại, mà còn là tuyên bố công nghệ sau nhiều năm âm thầm nghiên cứu.

iPhone Air 2: trở lại sớm hay phải chờ đến 2027?

Tương lai của iPhone Air vẫn là dấu hỏi lớn. Một số nguồn tin cho rằng Apple đã cắt giảm sản xuất thế hệ hiện tại và dời phiên bản kế nhiệm, trong khi nhiều báo cáo khác lại nói iPhone Air 2 sẽ xuất hiện ngay trong 2026. Riêng nguồn tin từ The Information lại khẳng định phải đến mùa xuân 2027.

Câu hỏi lớn nhất nằm ở chiến lược sản phẩm: vì sao iPhone Air hiện nay không mang số năm, nếu Apple có ý định cập nhật đều đặn? Điều này khiến nhiều người tin rằng iPhone Air vẫn đang trong giai đoạn “thử nghiệm” định vị.

Nếu Apple chỉ muốn cập nhật nhẹ: chip A20, pin tốt hơn, vài cải tiến nhỏ, iPhone Air 2 có thể đến sớm. Nhưng nếu hãng muốn biến nó thành sản phẩm mang tính đột phá hơn, chẳng hạn bổ sung thêm camera thứ hai, điều mà người dùng phàn nàn nhiều nhất, thì 2027 có thể sẽ hợp lý hơn.

Không có iPhone 18 tiêu chuẩn trong năm 2026?

Một thay đổi lớn không kém chiếc iPhone gập nằm ở lịch phát hành. Nếu thông tin rò rỉ chính xác, năm 2026 sẽ không có iPhone 18 bản tiêu chuẩn. Thay vào đó, Apple chỉ tung ra iPhone 18 Pro, iPhone Fold và có thể là iPhone Air mới.

iPhone 18 tiêu chuẩn, mẫu máy phổ biến nhất với đa số người dùng, được cho là sẽ dời sang năm 2027 và ra mắt chung với iPhone 18e vào khoảng tháng 3. Điều này cho thấy Apple đang muốn tách rõ dòng cao cấp và dòng phổ thông, đồng thời kéo dài chu kỳ đổi mới để tạo khoảng cách công nghệ rõ rệt hơn.

Nếu mọi tin đồn trở thành sự thật, năm 2026 sẽ là một trong những cột mốc quan trọng nhất của iPhone sau hơn một thập kỷ. Một chiếc iPhone gập hoàn toàn mới, iPhone Pro với bước nhảy lớn về chip và camera, chiến lược giá rẻ rõ ràng hơn và lịch phát hành được tái cấu trúc, tất cả đang báo hiệu một giai đoạn chuyển giao mạnh mẽ.

