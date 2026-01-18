Chỉ vài ngày sau khi các bản dựng (render) của Galaxy S26 và Galaxy S26 Ultra xuất hiện, một cuộc thăm dò ý kiến đã nhanh chóng cho thấy sự thất vọng của đông đảo người dùng. Kết quả khảo sát phản ánh khá rõ ràng rằng những điều chỉnh thiết kế trên thế hệ Galaxy S mới chưa thực sự thuyết phục được cộng đồng yêu công nghệ.

Các concept được cho là Galaxy S26 Ultra. Ảnh: TechDroider/YouTube

Samsung bị cho là “chưa đủ nỗ lực” về thiết kế

Sau loạt hình ảnh và video mô phỏng các mẫu Galaxy S26 và Galaxy S26 Ultra được chia sẻ, đi kèm với đó là một cuộc khảo sát của trang PhoneArena nhằm thu thập ý kiến độc giả về các thay đổi thiết kế trên hai thiết bị này. Tính đến thời điểm bài viết được hoàn thành, cuộc thăm dò đã ghi nhận 855 lượt bình chọn, trong đó hơn 42% người tham gia cho rằng Samsung hoàn toàn có thể làm tốt hơn.

Hình ảnh Galaxy S26 Ultra. Nguồn: Steve H.McFly

Theo các thông tin rò rỉ hiện tại, cả Galaxy S26 lẫn S26 Ultra đều không mang đến bất kỳ đột phá thiết kế thực sự nào. Với phiên bản Ultra, thay đổi lớn nhất dường như chỉ là các góc máy được bo tròn hơn, tạo cảm giác mềm mại hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Viền màn hình được cho là mỏng hơn đôi chút, trong khi khe cắm bút S Pen có thể sẽ được dịch chuyển sát hơn về cạnh bên của thiết bị.

Những điều chỉnh này, xét cho cùng, vẫn chỉ mang tính tinh chỉnh nhỏ, chưa đủ để tạo cảm giác “lột xác” cho một dòng flagship vốn được kỳ vọng sẽ dẫn dắt xu hướng.

Một trong số ít thay đổi thiết kế có thể khiến người dùng hào hứng là tin đồn về việc Samsung sẽ đưa trở lại cụm camera dạng “đảo” ở mặt lưng. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là sự hồi sinh của một ngôn ngữ thiết kế từng xuất hiện trên dòng Galaxy S21, trước khi bị hãng từ bỏ ở các thế hệ sau.

Nguồn tin rò rỉ uy tín Ice Universe cho biết đã được nhìn thấy một số bộ phận trong thiết kế Galaxy S26 Ultra và nhận xét rằng mẫu Ultra mới trông cao cấp, gọn gàng hơn đáng kể, đặc biệt là khi Samsung loại bỏ thiết kế vòng camera dạng “đĩa than” gây nhiều tranh cãi hiện nay.

Tuy nhiên, cụm camera nhô cao đặt lệch về một bên cũng kéo theo một vấn đề quen thuộc: hiện tượng máy bị chênh và rung lắc khi đặt trên bề mặt phẳng. Đây không phải là điều hiếm gặp trong thế giới smartphone hiện đại. Galaxy Z Fold 7, với cụm camera nằm trên một bệ nhô nhỏ, cũng gặp tình trạng tương tự. Trước đó, Xiaomi 15 hay dòng iPhone 14 cũng từng bị người dùng phàn nàn vì thiết kế camera khiến máy không nằm vững trên bàn.

Video các mô hình Galaxy S26 Ultra. Nguồn: Steve H.McFly/X

Công bằng mà nói, người dùng hiếm khi sử dụng điện thoại khi nó nằm hoàn toàn phẳng trên bàn. Hơn nữa, việc trang bị một chiếc ốp lưng có độ dày phù hợp gần như có thể giải quyết triệt để vấn đề rung lắc này. Tuy vậy, với những người dùng yêu thích cảm giác “trần máy”, không dùng ốp và thường xuyên thao tác trên bàn làm việc, phần camera lồi trên dòng Galaxy S26 sắp tới rất có thể sẽ trở thành một điểm gây khó chịu dai dẳng.

Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy lại ảnh hưởng không ít đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày – điều mà các hãng sản xuất không nên xem nhẹ, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.

Thiết kế smartphone đã chạm ngưỡng bão hòa?

Nhìn lại quá khứ, có thể thấy ngành công nghiệp smartphone từng chứng kiến rất nhiều thử nghiệm táo bạo về thiết kế. Samsung Galaxy Round với màn hình cong lạ mắt hay LG G Flex với thân máy uốn cong là những ví dụ tiêu biểu, để lại ấn tượng mạnh mẽ cho cả một thế hệ người dùng.

Hình ảnh rò rỉ về mẫu Galaxy S26 Ultra.

Ngày nay, những ý tưởng thiết kế “dị biệt” như vậy gần như đã biến mất. Thị trường smartphone đã bước vào giai đoạn trưởng thành, nơi các hãng ưu tiên đổi mới phần cứng bên trong như chip xử lý, camera, pin hay trí tuệ nhân tạo, thay vì mạo hiểm với hình thức bên ngoài.

Hệ quả là người dùng đang chứng kiến những chiếc điện thoại có ngoại hình gần như không khác biệt so với thế hệ trước. Dòng Galaxy S26 nhiều khả năng cũng không nằm ngoài xu hướng này, với các thay đổi được đồn đoán chỉ xoay quanh cụm camera dạng đảo và các góc bo tròn hơn trên phiên bản Ultra.

Không thể phủ nhận rằng trong thời đại hiện nay, hiệu năng và chất lượng camera thường là yếu tố quyết định sự thành bại của một mẫu smartphone. Tuy nhiên, thiết kế bên ngoài vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên bản sắc thương hiệu và cảm xúc của người dùng.

Nếu các nhà sản xuất tiếp tục xem nhẹ yếu tố này, viễn cảnh mọi chiếc điện thoại, bất kể đến từ thương hiệu nào, đều trông gần như giống hệt nhau sẽ không còn xa. Với vị thế dẫn đầu thị trường Android, Samsung hoàn toàn có đủ nguồn lực và ảnh hưởng để tạo ra những thay đổi mang tính dẫn dắt, thay vì chỉ dừng lại ở các bước cải tiến an toàn.

Galaxy S26 và S26 Ultra, ít nhất qua những gì đã rò rỉ, cho thấy Samsung vẫn đang chọn con đường thận trọng. Nhưng liệu sự thận trọng đó có còn phù hợp trong một thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, nơi người dùng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, không chỉ về sức mạnh bên trong, mà còn ở diện mạo bên ngoài của chiếc smartphone họ cầm trên tay mỗi ngày?

(Theo PhoneArena, Macworld)