Samsung dự kiến ra mắt Galaxy S26 Ultra cùng toàn bộ dòng Galaxy S26 vào ngày 25/2. Tuy nhiên, đến thời điểm này, gần như mọi thông tin quan trọng về thế hệ flagship mới đã bị rò rỉ.

Từ ngôn ngữ thiết kế, cấu hình phần cứng chi tiết, các tính năng đặc biệt cho đến bảng màu chính thức, gần như không còn nhiều điều để tưởng tượng.

Galaxy S26 Ultra hấp dẫn hơn nhiều so với những gì các fan đang hình dung?

Nhưng trong thế giới công nghệ, luôn có khả năng một vài nâng cấp thú vị vẫn chưa lộ diện trong vòng xoáy tin đồn. Và chính những yếu tố “ẩn” này có thể khiến Galaxy S26 Ultra hấp dẫn hơn nhiều so với những gì các fan đang hình dung.

Dưới đây là 7 cải tiến hoàn toàn có thể xuất hiện nhưng chưa được xác nhận rõ ràng.

Màn hình sáng hơn nhờ thế hệ OLED mới

Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ sử dụng tấm nền OLED M14 mới, bước tiến lớn đầu tiên về công nghệ màn hình của Samsung trong nhiều năm. Các dòng Galaxy S24 và S25 trước đó vẫn dùng M13, vì vậy việc chuyển sang M14 có thể mang lại sự thay đổi đáng kể.

Tấm nền mới không chỉ tiết kiệm điện hơn mà còn có thể đạt độ sáng cao hơn đáng kể. Điều này đồng nghĩa Galaxy S26 Ultra hoàn toàn có thể vượt qua người tiền nhiệm về độ sáng tối đa, một yếu tố cực kỳ quan trọng khi sử dụng ngoài trời.

Trên thực tế, mẫu OnePlus 15 của OnePlus đã sử dụng tấm nền này và đạt gần 3.500 nit, the PhoneArena, một con số cực kỳ ấn tượng.

Nếu Samsung tối ưu tốt, màn hình Galaxy S26 Ultra có thể trở thành một trong những màn hình sáng nhất từng xuất hiện trên smartphone.

Bộ nhớ NAND nhanh hơn, chuẩn bị cho tương lai AI

Tốc độ đọc ghi dữ liệu là yếu tố quan trọng quyết định cảm giác “nhanh” của điện thoại trong thực tế sử dụng.

Galaxy S25 Ultra đã trang bị chuẩn UFS 4.0 vốn rất nhanh, nhưng Galaxy S26 Ultra có thể tiến thêm một bước với UFS 4.1.

Chuẩn mới không chỉ nhanh hơn mà còn ổn định hơn, đặc biệt hữu ích khi xử lý đa nhiệm nặng hoặc AI chạy trực tiếp trên thiết bị.

UFS 4.1 đã xuất hiện trên một số smartphone cao cấp gần đây, vì vậy việc Samsung áp dụng cũng hoàn toàn hợp lý.

Xa hơn nữa, Samsung đã tiết lộ kế hoạch thương mại hóa UFS 5.0 vào năm 2027, chuẩn có thể tăng gấp đôi tốc độ I/O để đáp ứng nhu cầu xử lý AI ngày càng lớn. Nếu Galaxy S26 Ultra được nâng cấp bộ nhớ ngay từ bây giờ, thiết bị sẽ “bền vững” hơn trong tương lai.

Hệ thống tản nhiệt hiệu quả hơn

Trên toàn cầu, Galaxy S26 Ultra dự kiến sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5, con chip mạnh nhất hiện nay của Qualcomm. Nhưng sức mạnh lớn thường đi kèm nhiệt lượng cao và điều này dễ dẫn đến hiện tượng giảm hiệu năng khi máy quá nóng.

Một hệ thống tản nhiệt cải tiến, đặc biệt là buồng hơi lớn hơn, có thể giúp kiểm soát nhiệt tốt hơn. Khi nhiệt độ được giữ ổn định, hiệu năng sẽ duy trì lâu hơn, đặc biệt trong chơi game nặng, quay video 8K hoặc xử lý AI thời gian thực.

Đây là dạng nâng cấp “thầm lặng” nhưng tác động rất lớn đến trải nghiệm thực tế.

Lớp chống phản chiếu tốt hơn

Dòng Galaxy S Ultra đã được trang bị lớp phủ chống phản chiếu từ Galaxy S24 Ultra, và Galaxy S26 Ultra có thể tiếp tục nâng cấp công nghệ này.

Khi kết hợp độ sáng cao hơn, lớp chống phản chiếu tốt hơn và chế độ màn hình riêng tư bằng phần mềm, Samsung có thể tạo ra màn hình dễ nhìn nhất từ trước đến nay, đặc biệt trong môi trường ánh sáng mạnh hoặc nhiều nguồn phản chiếu.

Đây là yếu tố nhỏ nhưng tạo khác biệt lớn trong sử dụng hằng ngày.

Bộ xử lý AI chuyên dụng

Dòng Galaxy S26 được kỳ vọng đặt AI làm trung tâm trải nghiệm. Vì vậy, việc tích hợp một bộ xử lý AI chuyên dụng là điều hoàn toàn hợp lý.

Dù Snapdragon 8 Elite Gen 5 đã có khả năng xử lý AI rất mạnh, nhưng phần cứng chuyên biệt sẽ giúp giảm tải cho CPU và GPU.

Điều này không chỉ tăng hiệu quả xử lý mà còn tiết kiệm năng lượng, đồng nghĩa thời lượng pin tốt hơn.

Trong kỷ nguyên AI chạy trực tiếp trên thiết bị, đây có thể là một nâng cấp mang tính chiến lược.

Xử lý hình ảnh tốt hơn, đặc biệt khi quay video

Galaxy S25 Ultra vốn đã là một trong những smartphone có hệ thống camera linh hoạt và mạnh mẽ nhất, nhưng vẫn còn chỗ để cải thiện, đặc biệt về dải tương phản, zoom và khả năng chụp thiếu sáng.

Quan trọng hơn, video vẫn là điểm Samsung cần cải thiện. Một số đối thủ vẫn cho chất lượng quay video ổn định hơn.

Samsung từng nhiều lần chứng minh rằng chỉ cần tinh chỉnh thuật toán xử lý ảnh, họ có thể cải thiện đáng kể chất lượng camera mà không cần thay đổi phần cứng. Nếu Galaxy S26 Ultra làm được điều này, trải nghiệm nhiếp ảnh có thể tiến thêm một bước lớn.

Những màu sắc mới hấp dẫn hơn

Các màu tiêu chuẩn của Galaxy S26 Ultra đã lộ diện, nhưng nhiều người cho rằng chúng hơi trầm và thiếu nổi bật. Tuy nhiên, Samsung thường tung thêm các màu độc quyền bán online và đây mới là nơi hãng thể hiện sự sáng tạo.

Những gam màu đặc biệt thường tươi sáng, độc đáo hơn và tạo cá tính riêng cho thiết bị. Vì chưa có thông tin rò rỉ, Samsung hoàn toàn có thể gây bất ngờ vào phút chót.

Người dùng có thể đã biết gần như mọi thứ về Galaxy S26 Ultra. Nhưng vẫn luôn thú vị khi tin rằng một vài điều bất ngờ vẫn đang được giữ kín.

Galaxy S26 Ultra có thể không chỉ là bản nâng cấp thông thường mà còn là một bước tiến lớn hơn những gì tin đồn đang cho thấy.

