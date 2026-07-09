Con chip có thể trở thành điểm yếu chí mạng của Galaxy S27 Pro

Thông tin mới nhất về dòng Galaxy S27 cho thấy, Samsung nhiều khả năng sẽ giới thiệu tới bốn mẫu smartphone cao cấp vào đầu năm 2027.

Bên cạnh Galaxy S27, Galaxy S27 Plus và Galaxy S27 Ultra quen thuộc, hãng có thể bổ sung thêm một cái tên hoàn toàn mới là Galaxy S27 Pro.

Galaxy S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện tin đồn về phiên bản Pro. Trước đó, Galaxy S26 Pro từng được nhắc đến khá nhiều nhưng cuối cùng lại không trở thành hiện thực khi Samsung ra mắt dòng Galaxy S26.

Trong hệ sinh thái này, Galaxy S27 Ultra chắc chắn vẫn sẽ là mẫu máy mạnh mẽ và cao cấp nhất. Điều đó cũng tương tự cách Apple định vị iPhone 17 Pro Max ở vị trí cao hơn iPhone 17 tiêu chuẩn.

Việc tạo ra khoảng cách giữa các phiên bản flagship là điều hoàn toàn hợp lý, bởi các hãng cần có lý do để thuyết phục người dùng bỏ thêm tiền cho sản phẩm cao cấp nhất.

Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở số lượng thiết bị mà Samsung bán ra, mà ở cách hãng phân chia cấu hình giữa các phiên bản.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Galaxy S27 Pro sẽ sử dụng một trong hai bộ xử lý, gồm Snapdragon 8 Elite Gen 6 for Galaxy của Qualcomm hoặc Exynos 2700 do chính Samsung phát triển.

Đây chính là điểm gây tranh cãi.

Trong nhiều năm qua, Snapdragon gần như đã trở thành tiêu chuẩn vàng của smartphone Android cao cấp.

Qualcomm liên tục mang đến hiệu năng CPU và GPU dẫn đầu thị trường, đồng thời duy trì mức tiêu thụ điện năng rất ấn tượng.

Khi bỏ ra số tiền lớn để mua một chiếc điện thoại flagship, phần lớn người dùng đều kỳ vọng nhận được phiên bản dùng Snapdragon.

Chính vì vậy, nếu Galaxy S27 Pro tại một số thị trường chỉ được trang bị Exynos, sản phẩm sẽ ngay lập tức tạo cảm giác như một phiên bản bị cắt giảm thay vì đúng nghĩa là một chiếc điện thoại "Pro".

Vấn đề không chỉ nằm ở hiệu năng thực tế, mà còn ở tâm lý người tiêu dùng. Một chiếc điện thoại mang tên "Pro" đáng lẽ phải đại diện cho những gì tốt nhất mà Samsung có thể mang lại, chỉ đứng sau phiên bản Ultra.

Nếu khách hàng phải băn khoăn không biết thiết bị mình mua sử dụng Snapdragon hay Exynos chỉ vì khác khu vực bán ra, giá trị của cái tên "Pro" sẽ giảm đi đáng kể.

Cũng cần nhìn nhận một cách công bằng rằng Exynos 2700 có thể sẽ là bước ngoặt của Samsung.

Các tin đồn ban đầu cho biết hãng đã cải thiện đáng kể những điểm yếu tồn tại nhiều năm trên dòng chip Exynos.

Khả năng kiểm soát nhiệt được nâng cấp sẽ giúp bộ xử lý duy trì hiệu năng cao lâu hơn mà không bị giảm xung.

Bên cạnh đó, hiệu suất CPU lẫn GPU cũng được kỳ vọng sẽ tiến sát hơn với Snapdragon thế hệ mới.

Nếu điều đó trở thành sự thật, đây sẽ là tín hiệu tích cực không chỉ với Samsung mà còn với toàn bộ thị trường Android.

Một Qualcomm có thêm đối thủ đủ mạnh sẽ thúc đẩy cạnh tranh, từ đó mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dùng.

Dẫu vậy, chính Samsung trong nhiều năm qua lại là hãng góp phần tạo nên quan điểm rằng các mẫu Galaxy sử dụng Snapdragon mới là lựa chọn đáng mua nhất.

Những thế hệ Galaxy S Ultra gần đây đều sử dụng Snapdragon trên phạm vi toàn cầu, vô tình khiến Exynos trở thành lựa chọn bị đánh giá thấp hơn trong mắt nhiều khách hàng.

Galaxy S27 Pro đáng lẽ nên là một "Ultra thu nhỏ"

Nếu Samsung thực sự muốn xây dựng dòng Pro, hãng nên áp dụng chiến lược mà Apple đã thực hiện rất thành công.

Galaxy S27 Pro nên là một Galaxy S27 Ultra với kích thước nhỏ gọn hơn.

Không phải ai cũng muốn sử dụng một chiếc điện thoại màn hình gần 7 inch. Rất nhiều người cần camera hàng đầu, hiệu năng mạnh nhất, đầy đủ tính năng AI và phần cứng cao cấp, nhưng lại mong muốn thiết bị dễ cầm nắm và sử dụng bằng một tay.

Thực tế cho thấy smartphone flagship cỡ nhỏ vẫn có lượng khách hàng trung thành. Nếu Galaxy S27 Pro được trang bị cùng chip Snapdragon, dung lượng RAM, hệ thống camera và toàn bộ tính năng AI giống Galaxy S27 Ultra, chỉ khác ở kích thước màn hình nhỏ hơn, rất nhiều người có thể sẽ chọn phiên bản Pro thay vì Ultra.

Apple hiện áp dụng chiến lược khá rõ ràng với dòng iPhone Pro.

iPhone 17 Pro về cơ bản là phiên bản nhỏ hơn của iPhone 17 Pro Max. Ngoài dung lượng pin lớn hơn trên mẫu Max, trải nghiệm giữa hai thiết bị gần như tương đồng.

Người dùng không cảm thấy mình phải đánh đổi hiệu năng, camera hay tính năng chỉ vì lựa chọn một chiếc điện thoại nhỏ hơn.

Đó chính là điều Samsung nên hướng tới.

Thay vì buộc khách hàng phải lựa chọn giữa kích thước và hiệu năng, Samsung hoàn toàn có thể mang đến hai mẫu flagship với sức mạnh ngang nhau, chỉ khác biệt về thiết kế và kích cỡ.

Nếu Galaxy S27 Pro chỉ là một phiên bản Galaxy S27 được nâng cấp đôi chút rồi gắn thêm chữ "Pro", sản phẩm sẽ rất khó tạo được chỗ đứng trong một dòng sản phẩm vốn đã có quá nhiều lựa chọn.

(Theo PhoneArena, Mashable)