Samsung được cho là đang phát triển mẫu Galaxy S27 Pro nằm ngay dưới Galaxy S27 Ultra. Những thông tin ban đầu cho thấy đây sẽ là chiếc điện thoại màn hình khoảng 6,4 inch, về cơ bản giống một phiên bản Ultra nhưng loại bỏ bút S Pen.

Galaxy S27 Pro vẫn nên sở hữu chip mạnh nhất. Ảnh: PhoneArena

Nếu điều đó là thật, Samsung cần kiên định với tham vọng tạo ra một flagship nhỏ gọn mạnh mẽ, thay vì biến Galaxy S27 Pro thành một bản sao Ultra giá rẻ đầy thỏa hiệp.

Flagship nhỏ gọn không đồng nghĩa với flagship giá rẻ

Đây là sai lầm mà rất nhiều hãng smartphone mắc phải trong nhiều năm qua. Mỗi khi nói đến điện thoại kích thước nhỏ hơn, các nhà sản xuất gần như mặc định rằng sản phẩm đó phải có giá thấp hơn, yếu hơn và bị cắt giảm hàng loạt tính năng.

Nhưng thực tế, nhóm người dùng yêu thích điện thoại nhỏ gọn không phải lúc nào cũng tìm kiếm sự “tiết kiệm”. Nhiều người đơn giản chỉ muốn một thiết bị dễ cầm nắm hơn, nhẹ hơn, thoải mái hơn khi sử dụng hàng ngày mà vẫn giữ nguyên trải nghiệm cao cấp.

Apple từng thử nghiệm điều này với dòng iPhone mini, nhưng cuối cùng lại khiến sản phẩm đánh mất sức hút vì pin yếu và nhiều giới hạn phần cứng.

Những mẫu máy như iPhone Air hay Galaxy S25 Edge cũng rơi vào tình trạng tương tự: chúng được quảng bá là flagship nhưng lại mang quá nhiều sự đánh đổi để đạt mức giá mục tiêu.

Kết quả là thị trường gần như không có một chiếc điện thoại nhỏ gọn nào thực sự “không thỏa hiệp”. Đó chính là khoảng trống mà Galaxy S27 Pro có cơ hội lấp đầy, nếu Samsung đủ quyết tâm.

Galaxy S27 Ultra chắc chắn vẫn sẽ là ngôi sao của dòng sản phẩm. Đó là thiết bị phô diễn toàn bộ năng lực công nghệ của Samsung với màn hình lớn, hệ thống camera tối tân và cây bút S Pen mang tính biểu tượng.

Nhưng điều đó không có nghĩa Galaxy S27 Pro phải sống dưới cái bóng của Ultra.

Một flagship nhỏ gọn chỉ có lý do tồn tại khi nó mang lại trải nghiệm gần như tương đương bản cao cấp nhất, nhưng trong thân hình dễ sử dụng hơn.

Nếu Samsung liên tục cắt giảm camera, pin, tốc độ sạc hay chất lượng hoàn thiện chỉ để tạo khoảng cách với Ultra, người dùng sẽ nhanh chóng xem Pro như một phiên bản “Plus nâng cấp nhẹ” thay vì một flagship thực thụ.

Đáng tiếc, đây lại là chiến lược mà rất nhiều hãng đang áp dụng. Các nhà sản xuất thường cố tình làm sản phẩm kém hấp dẫn hơn để thúc đẩy người dùng chi thêm tiền cho model đắt nhất.

Vấn đề là chiến lược này hiếm khi tạo ra sự yêu thích thực sự từ khách hàng. Người dùng hiện nay đủ thông minh để nhận ra khi một thiết bị bị “cố tình giới hạn”.

Nếu Samsung thực sự muốn Galaxy S27 Pro trở thành “Galaxy S27 Ultra không có S Pen”, thì hãng cần đi đến cùng với ý tưởng đó.

Galaxy S27 Pro: Cơ hội trở thành flagship đáng mua nhất của Samsung

Một trong những vấn đề lớn nhất của ngành smartphone hiện đại là các hãng thường chọn giá bán trước, rồi mới tìm cách thiết kế sản phẩm xoay quanh mức giá đó.

Thay vì tập trung tạo ra một thiết bị xuất sắc rồi định giá dựa trên chi phí thực tế, họ lại tự đặt ra giới hạn tài chính ngay từ đầu. Hậu quả là hàng loạt quyết định cắt giảm bắt đầu xuất hiện: camera yếu hơn, sạc chậm hơn, vật liệu rẻ hơn hoặc pin nhỏ hơn.

Đó là lý do nhiều mẫu “near-flagship” hiện nay rơi vào khủng hoảng bản sắc. Chúng không đủ cao cấp để cạnh tranh với flagship thực sự, nhưng cũng không đủ rẻ để hấp dẫn nhóm khách hàng phổ thông.

Đặc biệt với điện thoại nhỏ gọn, đây là hướng đi cực kỳ nguy hiểm. Những người tìm mua smartphone compact cao cấp thường là nhóm khách hàng sẵn sàng chi tiền.

Họ không chọn máy nhỏ vì muốn tiết kiệm, mà vì ưu tiên trải nghiệm cầm nắm thoải mái hơn.

Nếu Samsung cố biến Galaxy S27 Pro thành một thiết bị “giá hợp lý”, hãng có nguy cơ đánh mất chính nhóm khách hàng quan trọng nhất của dòng sản phẩm này.

Ở thời điểm hiện tại, dòng Galaxy S của Samsung đang tồn tại một khoảng trống khá rõ ràng.

Galaxy S26 Ultra với mức giá khoảng 1.300 USD là một thiết bị cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng quá lớn và quá đắt với nhiều người dùng. Không phải ai cũng cần đến cây bút S Pen hay màn hình khổng lồ gần 7 inch.

Trong khi đó, Galaxy S26 Plus lại chưa đủ “đẳng cấp” để thuyết phục nhóm khách hàng cao cấp. Camera chưa ngang Ultra, tốc độ sạc chậm hơn và trải nghiệm tổng thể vẫn tạo cảm giác như một phiên bản “ở giữa”.

Galaxy S27 Pro hoàn toàn có thể giải quyết bài toán này.

Thay vì cố chen mình vào khoảng giá giữa Ultra và Plus, Samsung nên định vị Pro như một flagship thực thụ với mức giá chỉ thấp hơn Ultra khoảng 50 đến 70 USD. Khoảng cách đó đủ để tạo sự khác biệt nhưng vẫn giữ được gần như toàn bộ thông số quan trọng.

Điều này có nghĩa Galaxy S27 Pro vẫn nên sở hữu chip mạnh nhất, camera hàng đầu, màn hình xuất sắc, tốc độ sạc cao và chất liệu hoàn thiện cao cấp. Khác biệt duy nhất với Ultra có thể chỉ là kích thước nhỏ hơn và không có S Pen.

Đó mới là một chiếc smartphone Pro đúng nghĩa.

(Theo PhoneArena, Macworld)