Trong nhiều năm qua, giới công nghệ liên tục nghe những tin đồn về một thiết bị màn hình gập cỡ lớn của Apple.

Có thời điểm sản phẩm này được gọi là iPad Fold (iPad gập), lúc khác lại được mô tả như một mẫu MacBook tương lai với bàn phím cảm ứng mềm và màn hình gập khổng lồ.

Apple vẫn âm thầm phát triển iPad gập? Ảnh: 9to5mac

Tuy nhiên cho đến nay, mọi dự đoán về thời điểm ra mắt đều thất bại, khiến nhiều người bắt đầu nghi ngờ rằng dự án này có thể chưa bao giờ đủ khả thi để xuất hiện trên thị trường.

Dù vậy, một nguồn tin rò rỉ có độ chính xác khá cao vừa tiếp tục thổi bùng hy vọng rằng Apple vẫn âm thầm phát triển thiết bị này.

Quan trọng hơn, sự xuất hiện của chiếc iPhone Ultra, hay còn được gọi bằng cái tên không chính thức là iPhone Fold, có thể trở thành bước đệm quan trọng để Apple tiến gần hơn tới việc thương mại hóa một mẫu iPad gập thực thụ.

Từ MacBook cảm ứng đến iPad gập: Apple thực sự đang làm gì?

Một trong những lý do khiến thị trường khó đoán định kế hoạch của Apple nằm ở việc các nguồn tin rò rỉ đưa ra quá nhiều mô tả khác nhau.

Những báo cáo đầu tiên cho rằng Apple đang phát triển một mẫu MacBook không bàn phím vật lý, thay vào đó sử dụng toàn bộ bề mặt gập làm màn hình cảm ứng. Khi mở ra, thiết bị sẽ giống một chiếc laptop tương lai với màn hình cực lớn.

Tuy nhiên, các thông tin gần đây dần thống nhất rằng đây thực chất là một chiếc iPad màn hình gập. Thiết bị được cho là có kích thước hiển thị từ 18 đến 20 inch khi mở hoàn toàn, trước khi nhiều nguồn bắt đầu tập trung vào con số 18,8 inch như phương án cuối cùng mà Apple đang thử nghiệm.

Nếu đúng như vậy, đây sẽ là một trong những thiết bị di động có màn hình lớn nhất từng được Apple phát triển, nằm ở ranh giới giữa iPad và MacBook.

Nó cũng phản ánh tham vọng tạo ra một dòng sản phẩm hoàn toàn mới, thay vì chỉ đơn giản nâng cấp các thiết bị hiện tại.

Dù thị trường smartphone gập đã phát triển mạnh trong vài năm gần đây với hàng loạt sản phẩm từ Samsung, Huawei hay Google, Apple vẫn đứng ngoài cuộc chơi.

Điều này không phải vì hãng thiếu năng lực, mà bởi Apple thường chỉ tham gia khi họ cảm thấy công nghệ đã đủ hoàn thiện để đáp ứng tiêu chuẩn trải nghiệm của mình.

Thách thức lớn nhất của màn hình gập hiện nay vẫn là nếp gấp hiện rõ trên màn hình sau thời gian sử dụng, cùng với độ bền của bản lề. Với một thiết bị cỡ lớn như iPad gập, những vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng hơn nhiều so với smartphone gập thông thường.

Chính vì vậy, Apple được cho là đang dành rất nhiều thời gian để phát triển cơ chế bản lề gần như “vô hình”, đồng thời giảm tối đa nếp nhăn trên màn hình. Đây cũng là lý do khiến nhiều dự án bị trì hoãn năm này qua năm khác.

iPhone Ultra có thể là “phòng thí nghiệm” trước khi iPad gập ra mắt

Theo leaker nổi tiếng Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, Apple và các đối tác trong chuỗi cung ứng đang tiếp tục nghiên cứu giải pháp bản lề liền mạch cho các thiết bị màn hình gập diện rộng.

Điều đáng chú ý là công nghệ này được cho là sẽ xuất hiện trên iPhone Ultra trước khi được mở rộng sang iPad Fold.

Nếu iPhone Ultra thành công, Apple sẽ có đủ dữ liệu và kinh nghiệm để tự tin phát triển một thiết bị lớn hơn như iPad Fold. Ảnh: 9to5mac

Điều này khá hợp lý nếu nhìn từ chiến lược sản phẩm của Apple. Một chiếc iPhone gập sẽ giúp hãng thử nghiệm thực tế hàng loạt công nghệ quan trọng như màn hình dẻo, cơ chế gập, độ bền bản lề hay khả năng tối ưu phần mềm cho giao diện linh hoạt.

Nếu iPhone Ultra thành công, Apple sẽ có đủ dữ liệu và kinh nghiệm để tự tin phát triển một thiết bị lớn hơn như iPad Fold.

Nói cách khác, iPhone Ultra có thể đóng vai trò như “bước chuyển tiếp”, giúp Apple giảm rủi ro trước khi bước vào phân khúc thiết bị gập cỡ lớn vốn cực kỳ đắt đỏ và phức tạp.

Trước đó, nhà báo công nghệ Mark Gurman của Bloomberg từng cho biết dự án này có thể chỉ là một “thí nghiệm kỳ quặc” bên trong Apple và chưa chắc sẽ được thương mại hóa.

Thông tin này từng khiến cộng đồng công nghệ cho rằng Apple có thể đã âm thầm hủy bỏ kế hoạch iPad gập.

Tuy nhiên, việc chuỗi cung ứng vẫn tiếp tục xuất hiện dấu hiệu liên quan đến công nghệ màn hình gập cho thấy dự án chưa hoàn toàn biến mất. Dù điều đó không đảm bảo sản phẩm chắc chắn sẽ ra mắt, nhưng ít nhất nó cho thấy Apple vẫn đang đầu tư nguồn lực nghiên cứu.

Trong bối cảnh thị trường smartphone truyền thống ngày càng bão hòa, các thiết bị màn hình gập được xem là hướng đi quan trọng để tạo ra chu kỳ nâng cấp mới.

Apple chắc chắn hiểu điều này, nhưng hãng cũng không muốn lặp lại những hạn chế mà các đối thủ đang gặp phải.

Nếu iPhone Ultra thực sự xuất hiện trong vài năm tới, đây có thể là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Apple cuối cùng đã sẵn sàng bước vào kỷ nguyên màn hình gập. Và khi đó, iPad gập sẽ không còn là một lời đồn xa vời.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)