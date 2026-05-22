Theo những thông tin rò rỉ mới nhất từ truyền thông Hàn Quốc, Samsung đang chuẩn bị ra mắt một mẫu máy hoàn toàn mới mang tên Galaxy S27 Pro vào năm tới.

Đây được xem là nỗ lực mới nhất của Samsung nhằm “làm tươi” dòng Galaxy S sau nhiều thế hệ bị đánh giá là nâng cấp quá an toàn và thiếu đột phá.

Galaxy S27 Pro được cho là sẽ sở hữu màn hình OLED 6,47 inch. Ảnh: PhoneArena

Điểm gây chú ý nhất nằm ở kích thước màn hình. Galaxy S27 Pro được cho là sẽ sở hữu màn hình OLED 6,47 inch, một con số chưa từng xuất hiện trong lịch sử dòng Galaxy S.

Kích thước này nằm giữa phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Plus, tạo nên một phân khúc hoàn toàn mới trong hệ sinh thái flagship của Samsung.

Màn hình 6,47 inch: lựa chọn lạ nhưng đầy tính toán

Nguồn tin đến từ ETNews của Hàn Quốc cho biết Samsung đang phát triển tới bốn mẫu Galaxy S27 khác nhau. Trong đó, Galaxy S27 Pro sẽ là thiết bị sở hữu kích thước màn hình 6,47 inch, lớn hơn Galaxy S tiêu chuẩn nhưng vẫn nhỏ gọn hơn đáng kể so với bản Ultra.

Nếu thông tin này chính xác, Samsung đang cố tình tạo ra một “vùng trung gian” cho những người dùng muốn trải nghiệm flagship cao cấp nhưng không thích điện thoại quá lớn.

Trong những năm gần đây, kích thước smartphone cao cấp ngày càng phình to. Các mẫu Ultra thường tiến sát mốc 6,9 inch, khiến không ít người dùng cảm thấy cồng kềnh trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Ngược lại, các phiên bản tiêu chuẩn lại đôi khi bị cắt giảm quá nhiều tính năng để phân biệt với dòng Ultra.

Galaxy S27 Pro có thể là lời giải cho bài toán đó.

Theo các tin đồn, mẫu máy này sẽ mang phần lớn thông số kỹ thuật của Galaxy S27 Ultra nhưng loại bỏ bút S Pen.

Điều đó đồng nghĩa người dùng có thể sở hữu camera mạnh, chip xử lý cao cấp, pin lớn và màn hình hàng đầu mà không phải chấp nhận thân máy quá to hoặc thiết kế dành riêng cho bút cảm ứng.

Đây là một chiến lược khá thông minh nếu nhìn vào xu hướng thị trường hiện nay. Không phải ai mua Ultra cũng thực sự sử dụng S Pen, nhưng họ vẫn phải “đánh đổi” bằng kích thước lớn hơn và thiết kế vuông vức đặc trưng để có được cấu hình mạnh nhất.

Nhìn vào cách định vị Galaxy S27 Pro, nhiều chuyên gia cho rằng Samsung đang cố gắng học theo công thức mà Apple đã áp dụng rất thành công với dòng iPhone Pro.

Trong hệ sinh thái iPhone hiện nay, Apple cung cấp hai mẫu Pro: một phiên bản nhỏ gọn và một phiên bản Max dành cho người thích màn hình lớn. Cả hai gần như có trải nghiệm cao cấp tương đương nhau, chỉ khác biệt chủ yếu ở kích thước và thời lượng pin.

Chiến lược này đã giúp Apple thống trị phân khúc smartphone cao cấp trong nhiều năm. Theo số liệu thị trường Quý 1/2026, ba vị trí dẫn đầu doanh số toàn cầu đều thuộc về các mẫu iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra thậm chí không lọt vào top 10 smartphone bán chạy nhất. Điều đáng chú ý hơn là mẫu điện thoại Samsung bán chạy nhất lại là Galaxy A07 - thiết bị thuộc phân khúc giá rẻ.

Điều này phản ánh một thực tế khó chối cãi: Samsung vẫn rất mạnh ở thị trường phổ thông, nhưng dòng flagship Galaxy S đang thiếu một cú hích đủ lớn để tạo sức hấp dẫn tương tự iPhone.

Galaxy S27 Pro có thể là “mảnh ghép còn thiếu”

Nếu nhìn tổng thể, Samsung đang xây dựng một danh mục kích thước màn hình cực kỳ đa dạng cho thế hệ Galaxy S27.

Các tin đồn hiện tại cho thấy Galaxy S27 tiêu chuẩn có thể sở hữu màn hình khoảng 6,27 inch, bản Pro là 6,47 inch, bản Edge khoảng 6,56 inch, bản Plus lên tới 6,66 inch và Ultra gần chạm ngưỡng 6,89 inch.

Kết hợp thêm các mẫu điện thoại gập như Galaxy Z Flip và Galaxy Z Fold, Samsung gần như phủ kín mọi nhu cầu kích thước màn hình trong phân khúc cao cấp.

Đây có thể là bước chuyển quan trọng trong chiến lược sản phẩm của hãng. Thay vì chỉ tập trung vào cấu hình hay camera, Samsung đang cố gắng “cá nhân hóa” trải nghiệm theo sở thích sử dụng thực tế của từng nhóm người dùng.

Galaxy S27 Pro vì thế có thể trở thành lựa chọn cực kỳ hấp dẫn cho những ai muốn hiệu năng và camera ngang Ultra nhưng không thích điện thoại quá lớn hoặc không cần đến S Pen.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu chỉ một mẫu “Pro” mới có đủ để giúp Samsung tạo ra cú đột phá hay không.

Trong vài năm gần đây, hãng liên tục bị chỉ trích vì chiến lược nâng cấp nhỏ giọt. Thiết kế các thế hệ Galaxy S thay đổi không nhiều, cải tiến camera mang tính tinh chỉnh và trải nghiệm tổng thể thiếu cảm giác mới mẻ.

Samsung từng thử tạo khác biệt với dòng Galaxy Edge mới, nhưng dự án đó không đạt được thành công như kỳ vọng. Vì vậy, Galaxy S27 Pro có thể xem là phép thử quan trọng tiếp theo.

Nếu Samsung thực sự mang được trải nghiệm gần ngang Ultra vào một thiết bị nhỏ gọn hơn, mức giá hợp lý hơn và dễ sử dụng hơn, Galaxy S27 Pro hoàn toàn có khả năng trở thành “ngôi sao” mới của dòng Galaxy S.

(Theo PhoneArena, CNET)