Nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, iPhone 18 Pro Max có thể sẽ là một trong những thế hệ iPhone thay đổi mạnh nhất trong nhiều năm gần đây, đặc biệt ở hệ thống camera và công nghệ kết nối.

Bên cạnh đó, Apple cũng được cho là sẽ nâng cấp đáng kể hiệu năng với chip xử lý thế hệ mới cùng dung lượng RAM lớn chưa từng có trên iPhone.

iPhone 18 Pro Max sẽ có thêm những bản màu mới bắt mắt. Ảnh: Fpt.

Chip A20 Pro 2nm: Bước nhảy lớn về hiệu năng và tiết kiệm điện

Trái tim của iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ là chip Apple A20 Pro hoàn toàn mới. Đây được cho là bộ xử lý đầu tiên của Apple sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC.

Không chỉ thu nhỏ kích thước transistor, Apple còn được cho là sẽ áp dụng công nghệ đóng gói wafer-level multi-chip module, cho phép tích hợp RAM trực tiếp vào SoC. Điều này có thể giúp dữ liệu truyền tải nhanh hơn, giảm độ trễ và cải thiện hiệu suất tổng thể.

Giới phân tích kỳ vọng A20 Pro sẽ mang lại bước nhảy đáng kể về tốc độ xử lý AI, gaming và khả năng tiết kiệm điện năng. Đây cũng có thể là nền tảng quan trọng cho các tính năng Apple Intelligence thế hệ mới mà Apple đang theo đuổi.

RAM tăng lên 16GB

Một thay đổi đáng chú ý khác là dung lượng RAM. iPhone 18 Pro Max được đồn đoán sẽ sở hữu 16GB RAM, tăng mạnh so với mức 12GB trên thế hệ hiện tại.

Nếu thông tin này trở thành sự thật, đây sẽ là lần đầu tiên iPhone đạt dung lượng RAM ngang nhiều mẫu laptop cao cấp.

Việc nâng RAM không chỉ phục vụ đa nhiệm mà còn giúp xử lý tốt hơn các tác vụ AI cục bộ, chỉnh sửa video 4K, game AAA và các ứng dụng thực tế tăng cường.

Trong bối cảnh Apple đang đẩy mạnh trí tuệ nhân tạo trên thiết bị, RAM lớn hơn sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng nhằm duy trì hiệu năng ổn định lâu dài.

Camera 48MP mới

Điểm nâng cấp được chú ý nhất trên iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng nằm ở hệ thống camera.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple đang hợp tác với Samsung để phát triển cảm biến chính 48MP hoàn toàn mới cho thiết bị.

Đây là điều khá thú vị bởi Samsung vốn là đối thủ trực tiếp của Apple trên thị trường smartphone cao cấp.

Tuy nhiên, việc Apple sử dụng linh kiện từ Samsung không phải chuyện mới, đặc biệt ở màn hình OLED và chip nhớ.

Cảm biến mới được kỳ vọng sẽ cải thiện mạnh khả năng thu sáng, tăng độ chi tiết ảnh và hỗ trợ quay video chuyên nghiệp tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng.

Khẩu độ biến thiên lần đầu xuất hiện trên iPhone

Một nâng cấp có thể tạo khác biệt lớn cho trải nghiệm nhiếp ảnh là công nghệ khẩu độ biến thiên. Nếu xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max, đây sẽ là lần đầu tiên Apple trang bị tính năng này trên iPhone.

Khác với khẩu độ cố định truyền thống, khẩu độ biến thiên cho phép ống kính tự điều chỉnh độ mở tùy điều kiện ánh sáng.

Điều này giúp camera kiểm soát lượng sáng tốt hơn, tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn và cải thiện chất lượng ảnh trong nhiều môi trường khác nhau.

Trên thực tế, một số hãng Android đã thử nghiệm công nghệ này từ trước, nhưng Apple thường có xu hướng chỉ triển khai khi họ cảm thấy trải nghiệm đã đủ hoàn thiện.

Camera telephoto sáng hơn, chụp zoom đêm tốt hơn

Apple cũng được cho là đang phát triển khẩu độ lớn hơn cho camera telephoto. Đây sẽ là thay đổi cực kỳ quan trọng bởi camera zoom thường gặp hạn chế khi chụp thiếu sáng.

Khẩu độ lớn hơn đồng nghĩa với việc cảm biến nhận được nhiều ánh sáng hơn, từ đó cải thiện độ nét và giảm nhiễu khi chụp zoom vào ban đêm hoặc trong môi trường ánh sáng yếu.

Nếu kết hợp với AI xử lý ảnh thế hệ mới, iPhone 18 Pro Max có thể trở thành đối thủ cực mạnh trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp.

Thiết kế dày hơn vì pin lớn hơn

Theo các tin đồn hiện tại, iPhone 18 Pro Max có thể dày khoảng 8,8mm, nhỉnh hơn so với thế hệ trước. Trọng lượng thiết bị cũng được cho là vượt mốc 240g.

Nguyên nhân chính nhiều khả năng đến từ viên pin dung lượng lớn hơn. Đây là điều mà người dùng iPhone Pro Max từ lâu vẫn mong đợi, đặc biệt khi các tính năng AI và camera ngày càng tiêu tốn nhiều năng lượng.

Dù thiết bị có thể nặng hơn đôi chút, thời lượng pin tốt hơn có lẽ là sự đánh đổi mà nhiều người sẵn sàng chấp nhận.

Dynamic Island nhỏ hơn, mặt trước gọn gàng hơn

Apple được cho là sẽ tiếp tục thu gọn Dynamic Island nhờ việc đưa một phần cảm biến Face ID xuống dưới màn hình.

Nếu thành công, mặt trước của iPhone 18 Pro Max sẽ trở nên liền mạch hơn, tăng diện tích hiển thị và mang lại trải nghiệm xem nội dung hấp dẫn hơn.

Đây được xem là bước đệm quan trọng trước khi Apple tiến tới mục tiêu tạo ra một chiếc iPhone “toàn màn hình” thực sự trong tương lai.

Cụm camera tiếp tục lồi hơn

Dù camera được nâng cấp mạnh, điều này cũng kéo theo một hệ quả quen thuộc: cụm camera sẽ tiếp tục dày hơn.

Theo thông tin rò rỉ, phần camera island có thể đạt độ dày khoảng 11,54mm, trong khi toàn bộ khu vực camera lên tới gần 13,77mm.

Điều này cho thấy Apple đang ưu tiên chất lượng quang học và cảm biến lớn hơn thay vì cố gắng giữ thiết kế siêu mỏng.

Màu Dark Cherry có thể trở thành “át chủ bài” mới

Về màu sắc, Apple được cho là sẽ mang đến các tùy chọn gồm Dark Grey, Silver, Sky Blue và đặc biệt là màu Dark Cherry hoàn toàn mới.

Dark Cherry được mô tả là tông đỏ đậm pha ánh rượu vang, hướng tới vẻ ngoài sang trọng và khác biệt hơn so với các màu titan truyền thống trước đây.

Nếu được hoàn thiện tốt, đây có thể sẽ là phiên bản màu sắc thu hút mạnh giới dùng iPhone cao cấp trong năm nay.

Kết nối vệ tinh 5G

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất là khả năng Apple thử nghiệm kết nối vệ tinh 5G trên iPhone 18 Pro Max, có thể hợp tác cùng Starlink của Elon Musk.

Ngoài ra, thiết bị cũng được kỳ vọng sử dụng modem C2 do Apple tự phát triển cùng công nghệ màn hình LTPO+ mới giúp tiết kiệm pin tốt hơn.

Nếu Apple thực sự mở rộng kết nối vệ tinh vượt xa tính năng SOS khẩn cấp hiện nay, iPhone 18 Pro Max có thể trở thành một thiết bị liên lạc toàn cầu đúng nghĩa, hoạt động ổn định ngay cả ở những khu vực không có sóng di động truyền thống.

(Theo NDTV, AppleInsider, MacRumors)