Khi những tin đồn về iPhone 18 Pro Max bắt đầu xuất hiện dày đặc, phần lớn sự chú ý đều đổ dồn vào chip xử lý 2nm, Face ID ẩn dưới màn hình hay thiết kế gập hoàn toàn mới. Tuy nhiên, một thay đổi ít được nhắc đến hơn lại có thể trở thành nâng cấp đáng giá nhất đối với người dùng quan tâm đến quyền riêng tư: modem C2 do Apple tự phát triển.

Ban đầu, modem C2 được kỳ vọng sẽ mang lại tốc độ 5G nhanh hơn, hỗ trợ mmWave tốt hơn và cải thiện thời lượng pin nhờ khả năng tối ưu sâu giữa phần cứng và phần mềm. Nhưng theo những thông tin mới xuất hiện, con chip này còn mở khóa một tính năng riêng tư mà ngay cả người dùng iPhone 17 Pro Max cũng không thể sử dụng.

Đây có thể là bước đi âm thầm nhưng đầy chiến lược của Apple trong cuộc chiến kiểm soát dữ liệu cá nhân, lĩnh vực đang ngày càng trở thành yếu tố quyết định đối với smartphone cao cấp.

Tính năng giới hạn vị trí chính xác: nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng

Theo báo cáo mới, việc Apple chuyển sang modem “cây nhà lá vườn” cho phép hãng kích hoạt tùy chọn mang tên “Limit Precise Location”, một thiết lập đã được âm thầm bổ sung trong iOS 26.3 hồi đầu năm nay.

Tính năng này cho phép người dùng hạn chế lượng dữ liệu vị trí mà nhà mạng có thể thu thập từ điện thoại. Thay vì xác định chính xác đến địa chỉ hoặc từng con phố cụ thể, hệ thống chỉ cung cấp vị trí tương đối ở cấp khu vực hoặc khu dân cư.

Nghe có vẻ không quá khác biệt, nhưng trên thực tế đây là thay đổi rất lớn về quyền riêng tư. Dữ liệu vị trí hiện là một trong những loại thông tin có giá trị nhất trong ngành công nghệ và quảng cáo số. Nó có thể tiết lộ nơi người dùng sinh sống, làm việc, thói quen di chuyển, địa điểm thường xuyên lui tới và thậm chí cả hành vi tiêu dùng.

Trong nhiều năm, các nhà mạng viễn thông đã bị chỉ trích vì thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu vị trí của người dùng cho các bên thứ ba. Vì vậy, việc Apple bổ sung khả năng “làm mờ” vị trí thực tế được xem như lớp bảo vệ bổ sung rất đáng giá.

Điều thú vị nằm ở chỗ không phải mọi chiếc iPhone đều hỗ trợ tính năng này.

Hiện tại, “Limit Precise Location” chỉ hoạt động trên các thiết bị dùng modem do Apple thiết kế, bao gồm modem C1 và C1X. Danh sách hỗ trợ vì thế còn khá ngắn, chủ yếu là những sản phẩm ít phổ biến hơn như iPhone Air, iPhone 16e, iPhone 17e và iPad Pro M5.

Trong khi đó, những người chi nhiều tiền hơn để mua iPhone 17 Pro Max lại hoàn toàn không thể sử dụng tính năng này, bởi thiết bị vẫn dùng modem của Qualcomm.

Đây là nghịch lý khá lớn trong chiến lược sản phẩm của Apple: dòng máy cao cấp nhất lại bị thiếu một công cụ bảo vệ quyền riêng tư mà các mẫu rẻ hơn đã có.

Và đó chính là lý do iPhone 18 Pro Max trở nên đáng chú ý hơn.

Modem C2 có thể thay đổi hoàn toàn trải nghiệm iPhone Pro

Khi modem C2 xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple vào mùa thu năm nay, khoảng cách về quyền riêng tư giữa các dòng máy sẽ được xóa bỏ.

iPhone 17 Pro Max không có tính năng “Limit Precise Location”. Ảnh: Tom's Guide

Người dùng iPhone Pro cuối cùng cũng sẽ tiếp cận được tính năng vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các thiết bị ít được chú ý hơn.

Tuy nhiên, quyền riêng tư chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn. Modem C2 còn được kỳ vọng mang tới hàng loạt nâng cấp quan trọng khác như hỗ trợ mmWave 5G hoàn chỉnh, cải thiện khả năng gộp sóng để tăng tốc độ mạng và tối ưu mức tiêu thụ điện năng.

Quan trọng hơn cả, đây là bước tiến lớn trong tham vọng kéo giảm sự phụ thuộc vào Qualcomm của Apple. Trong nhiều năm qua, Apple đã cố gắng kiểm soát ngày càng nhiều linh kiện cốt lõi bên trong iPhone, từ chip xử lý dòng A, GPU, Neural Engine cho tới modem mạng.

Nếu C2 hoạt động đúng như kỳ vọng, Apple sẽ có lợi thế rất lớn trong việc tối ưu hiệu năng tổng thể của iPhone theo cách mà các hãng Android khó sao chép.

Vấn đề lớn nhất lại nằm ở các nhà mạng

Dù vậy, câu chuyện không hoàn toàn màu hồng. Tính năng giới hạn vị trí chính xác không chỉ phụ thuộc vào chiếc iPhone mà còn cần sự hỗ trợ từ phía nhà mạng. Và đây chính là nơi mọi thứ trở nên phức tạp.

Theo danh sách hiện tại của Apple, ở Mỹ mới chỉ có Boost Mobile hỗ trợ tính năng này. Những cái tên lớn như Verizon, AT&T hay T-Mobile vẫn chưa tham gia.

Trong khi đó, nhiều quốc gia khác đã bắt đầu hỗ trợ, bao gồm Anh, Đức, Đan Mạch, Ireland, Áo và Thái Lan.

Điều đó đồng nghĩa với việc không ít người dùng iPhone 18 Pro Max tại Mỹ có thể sở hữu tính năng này trên lý thuyết nhưng lại không thể kích hoạt trong thực tế.

Đây cũng là lý do khiến nhiều chuyên gia cho rằng cuộc chiến quyền riêng tư giờ đây không còn nằm giữa Apple và các đối thủ smartphone, mà đang chuyển sang cuộc đối đầu giữa Apple với các nhà mạng viễn thông.

Trong thế giới smartphone hiện đại, các nâng cấp thường xoay quanh camera tốt hơn, chip mạnh hơn hoặc thiết kế mỏng hơn. Nhưng những thay đổi liên quan tới dữ liệu cá nhân mới là yếu tố có thể tạo ra khác biệt lâu dài.

Tính năng “Limit Precise Location” có thể không hào nhoáng như Face ID ẩn màn hình hay chip 2nm, nhưng nó phản ánh rất rõ định hướng của Apple: biến quyền riêng tư thành giá trị cốt lõi cho dòng iPhone cao cấp.

Nếu Apple thực sự đưa modem C2 lên toàn bộ dòng Pro trong năm nay, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể sẽ không chỉ là bản nâng cấp hiệu năng đơn thuần. Nó còn đánh dấu thời điểm Apple bắt đầu kiểm soát sâu hơn cách dữ liệu cá nhân của người dùng được chia sẻ với các nhà mạng.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)