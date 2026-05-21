Nếu iPhone 18 Pro trở lại với khung titan, đây sẽ là một bước đi khá khó hiểu, bởi titan từng mang đến không ít vấn đề về chi phí, nhiệt độ và trọng lượng trong quá trình sử dụng thực tế.

Apple từng sử dụng titan ở viền ngoài của iPhone trong một thời gian ngắn.

Theo bài đăng ngày 17/5 trên Weibo của tài khoản rò rỉ Instant Digital, Apple hiện vẫn đang nghiên cứu các hợp kim titan mới dành cho những thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo thay vì từ bỏ hoàn toàn vật liệu này.

Nguồn tin cũng cho biết Apple tiếp tục thử nghiệm liquid metal, một dạng hợp kim kim loại lỏng, cùng thiết kế khung kính cho các mẫu iPhone tương lai.

Dù Instant Digital từng đưa ra một số thông tin chính xác liên quan đến Apple, chẳng hạn tính năng Camera Control trước khi được công bố chính thức, lịch sử dự đoán của tài khoản này vẫn khá thất thường.

Quan trọng hơn, Apple chưa từng công khai bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến việc thay đổi vật liệu trên các thế hệ iPhone sắp tới.

Apple luôn thay đổi vật liệu khi ưu tiên thiết kế thay đổi

Nếu nhìn lại lịch sử phát triển phần cứng của Apple, có thể thấy công ty chưa bao giờ trung thành tuyệt đối với một loại vật liệu nào. Những thay đổi thường xuất phát từ mục tiêu kỹ thuật, khả năng sản xuất và trải nghiệm người dùng hơn là yếu tố “sang trọng” đơn thuần.

Nhôm từng thay thế nhựa trên nhiều dòng MacBook vì mang lại độ cứng cáp và chất lượng hoàn thiện tốt hơn.

Sau đó, thép không gỉ trở thành dấu ấn của các mẫu iPhone cao cấp nhờ cảm giác chắc chắn và bóng bẩy hơn nhôm.

Đến iPhone 15 Pro, Apple tiếp tục chuyển sang titan với mục tiêu giảm trọng lượng nhưng vẫn duy trì độ bền cao.

Trong chiến dịch quảng bá cho iPhone 15 Pro, titan được Apple nhấn mạnh như một điểm nhấn thiết kế quan trọng nhất của sản phẩm.

Tuy nhiên, lịch sử cũng cho thấy Apple sẵn sàng từ bỏ những công nghệ từng được quảng bá rầm rộ nếu các đánh đổi kỹ thuật không còn hợp lý.

Bàn phím Butterfly, Touch Bar hay phụ kiện FineWoven đều từng xuất hiện với những lời giới thiệu đầy tham vọng trước khi âm thầm bị khai tử.

Titan cũng không phải vật liệu hoàn hảo. Dù nhẹ và bền, nó khó gia công hơn nhiều so với nhôm, chi phí sản xuất cao hơn và đặc biệt là khả năng tản nhiệt kém hiệu quả hơn.

Bài toán nhiệt độ đang ngày càng quan trọng với iPhone

Ngay từ khi iPhone 15 Pro ra mắt, nhiều người dùng đã phản ánh tình trạng máy nóng lên nhanh chóng trong một số tác vụ nặng.

Khi đó, Apple cho biết nguyên nhân đến từ phần mềm và một số ứng dụng bên thứ ba chưa được tối ưu hóa hoàn toàn.

Dù vậy, vấn đề nhiệt độ đã khiến khả năng tản nhiệt trở thành chủ đề được quan tâm trên hết.

Các mẫu smartphone hiện đại ngày càng phải xử lý khối lượng công việc lớn hơn: chơi game AAA, quay video độ phân giải cao, chỉnh sửa ảnh bằng AI hay các tác vụ xử lý trực tiếp trên thiết bị.

Hiệu năng bền vững giờ đây phụ thuộc rất lớn vào việc thiết bị có thể giải phóng nhiệt nhanh đến đâu.

Trong bối cảnh đó, nhôm vẫn là một trong những vật liệu hiệu quả và thực dụng nhất. Nó dẫn nhiệt tốt, dễ sản xuất ở quy mô lớn, dễ tái chế và linh hoạt hơn cho những thiết kế mỏng nhẹ.

Vì vậy, khi Apple chuyển iPhone 17 Pro sang khung nhôm, quyết định này phản ánh ưu tiên mới của hãng: tối ưu nhiệt độ và hiệu suất thay vì chạy theo chất liệu cao cấp mang tính tiếp thị.

Điều đó cũng đồng nghĩa việc titan quay trở lại trong tương lai sẽ không có nghĩa Apple coi nhôm là thất bại. Ngược lại, nó có thể cho thấy hãng đã tìm ra cách khắc phục đủ nhiều nhược điểm của titan để đưa vật liệu này trở lại mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm thực tế.

Liquid metal và khung kính vẫn còn là câu chuyện rất xa

Ngoài titan, nguồn tin rò rỉ còn cho rằng Apple tiếp tục nghiên cứu liquid metal và thiết kế khung kính cho các mẫu iPhone cao cấp sau này.

Thực tế, Apple đã theo đuổi liquid metal trong nhiều năm và sở hữu không ít bằng sáng chế liên quan đến loại vật liệu này. Tuy nhiên, việc sử dụng nó cho toàn bộ khung iPhone là thách thức cực lớn về sản xuất.

Liquid metal hiện chủ yếu xuất hiện trong các linh kiện nhỏ bởi việc mở rộng sang quy mô lớn sẽ tạo ra hàng loạt vấn đề về độ bền, khả năng tạo khuôn và sửa chữa. Chính bài đăng rò rỉ cũng thừa nhận những khó khăn này.

Dù vậy, liquid metal có thể phù hợp hơn với các thiết bị gập. Bản lề smartphone gập cần vật liệu cực kỳ bền nhưng phải hoạt động trong không gian rất nhỏ, khiến liquid metal trở thành ứng viên tiềm năng hơn nhiều so với việc làm toàn bộ khung máy.

Trong khi đó, ý tưởng về iPhone sử dụng khung kính vẫn mang tính suy đoán nhiều hơn thực tế.

Kính có thể cải thiện khả năng truyền tín hiệu không dây và mở ra những hướng thiết kế mới, nhưng độ bền và khả năng sửa chữa sẽ là trở ngại lớn với một thiết bị đại trà như iPhone.

Trong ngành smartphone hiện nay, những yếu tố như dung lượng pin, hệ thống làm mát và cách bố trí linh kiện bên trong đang ảnh hưởng đến quyết định thiết kế nhiều hơn chất liệu khung máy.

Đa số người dùng sẽ dễ nhận ra một chiếc điện thoại nhẹ hơn, mát hơn hoặc có pin tốt hơn thay vì chú ý liệu khung máy được làm bằng titan hay nhôm.

Nếu Apple thực sự đưa titan trở lại trên iPhone 18 Pro hoặc các thế hệ sau, điều đó nhiều khả năng chỉ xảy ra khi hãng đã giải quyết được những vấn đề về nhiệt độ, trọng lượng và chi phí từng khiến công ty phải cân nhắc chuyển sang nhôm ngay từ đầu.

(Theo AppleInsider, MacRumors)