Trong nhiều năm qua, laptop giáo dục gần như là “sân nhà” của Chromebook và các mẫu Windows giá rẻ. Lý do rất đơn giản: giá bán cực thấp. Một số mẫu máy thậm chí chỉ dưới 200 USD, khiến các trường học dễ dàng mua với số lượng lớn.

So với iPad giá rẻ, những chiếc laptop này cũng hợp lý hơn nhờ hệ điều hành trưởng thành hơn, màn hình lớn hơn, bàn phím tích hợp và bộ tính năng đầy đủ cho việc học tập.

MacBook Neo trông và cảm giác không khác biệt nhiều so với MacBook Air. Nó chỉ nhỏ hơn một chút nhưng có màu sắc rực rỡ hơn. Ảnh: CNET

Nhưng cán cân đó có thể sớm thay đổi. Với sự xuất hiện của MacBook Neo, Apple dường như đang chuẩn bị phá vỡ công thức tồn tại lâu năm của thị trường giáo dục.

Trong nhiều năm, một chiếc MacBook đủ rẻ để phụ huynh và trường học cân nhắc cho học sinh gần như không tồn tại. Mẫu laptop rẻ nhất của Apple trước đây là MacBook Air, với giá khởi điểm khoảng 999 USD.

MacBook Neo thay đổi hoàn toàn câu chuyện đó. Với giá chỉ khoảng 499 USD dành cho giáo dục, Apple lần đầu tiên bước vào phân khúc mà trước đây họ gần như bỏ trống.

Không lâu nữa, rất nhiều học sinh có thể sẽ dùng MacBook Neo trong lớp học, hoặc ít nhất là mong muốn sở hữu một chiếc.

Chiến lược dài hạn của Apple

Mức giá 499 USD của MacBook Neo không phải là quyết định ngẫu nhiên. Apple hoàn toàn có thể bán chiếc máy này với giá cao hơn mà vẫn tiêu thụ tốt. Tuy nhiên, mục tiêu của hãng rõ ràng không phải là lợi nhuận ngắn hạn.

Bằng cách đưa ra một chiếc Mac giá rẻ dành cho học sinh, Apple đang tạo ra cơ hội để máy Mac xuất hiện trong các lớp học trên toàn thế giới.

Khi trẻ em tiếp xúc với hệ sinh thái Apple từ sớm, chúng sẽ quen với phần cứng, phần mềm và cách mọi thiết bị hoạt động cùng nhau.

Chiến lược này có thể mang lại lợi ích lâu dài khổng lồ. Một học sinh quen sử dụng Mac từ nhỏ có khả năng cao sẽ tiếp tục mua các sản phẩm Apple khi trưởng thành, từ laptop cao cấp, điện thoại cho đến các thiết bị khác trong hệ sinh thái.

Thực tế, nhiều Chromebook và laptop Windows vẫn rẻ hơn 499 USD. Nhưng chúng không sở hữu thiết kế cao cấp và hệ sinh thái đồng bộ như Apple.

Dòng MacBook từ lâu đã được xem là sản phẩm cao cấp và khi mức giá chỉ còn 499 USD, nó có thể nhanh chóng trở thành món đồ “ngầu nhất” trong trường học.

Một trong những yếu tố mạnh nhất của MacBook Neo là khả năng kết nối sâu với hệ sinh thái Apple.

Ngày nay, rất nhiều phụ huynh mua iPhone cho con cái vì những lý do thực tế. Họ có thể dễ dàng gửi tài liệu bằng AirDrop, chia sẻ album ảnh gia đình, theo dõi vị trí qua Find My, đặt giới hạn thời gian sử dụng với Screen Time hoặc phê duyệt việc mua ứng dụng.

Khi những đứa trẻ này lớn lên, chúng sẽ muốn một chiếc laptop hoạt động mượt mà với chiếc iPhone của mình.

MacBook Neo chính là câu trả lời hoàn hảo. Máy tích hợp sâu với iOS thông qua hàng loạt tính năng như iPhone Mirroring, chuyển tiếp thông báo, Universal Clipboard, hay đồng bộ dữ liệu qua iCloud cho ảnh, ghi chú, danh bạ và tệp tin.

Không có Chromebook hay laptop Windows nào có thể mang lại mức độ tích hợp liền mạch như vậy.

MacBook Neo màu blush (hồng phớt). Ảnh: CNET

Một lý do khác khiến phụ huynh và trường học có thể ưu tiên MacBook Neo là nó chạy phiên bản đầy đủ của macOS.

Trong khi đó, ChromeOS về cơ bản chỉ là một hệ điều hành xoay quanh trình duyệt web. Nó không cung cấp cùng hệ sinh thái ứng dụng chuyên nghiệp như macOS.

Dù MacBook Neo sử dụng chip được thiết kế tương tự các bộ xử lý trên iPhone, người dùng vẫn có thể cài đặt phần mềm Mac thực thụ: từ công cụ lập trình, ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho đến các phần mềm làm việc chuyên nghiệp.

Apple chưa công bố thời gian hỗ trợ phần mềm cho MacBook Neo. Tuy nhiên, nhiều khả năng nó sẽ được cập nhật lâu hơn hầu hết các laptop tầm trung trên thị trường. Các mẫu laptop giá rẻ thường nhanh chóng bị nhà sản xuất bỏ quên khi họ tập trung hỗ trợ các dòng flagship.

Ngược lại, người dùng MacBook Neo có thể nhận các bản vá bảo mật mới, nâng cấp AI và những tính năng macOS mới trong nhiều năm tới.

Không lặp lại sai lầm của iPhone 5c

Apple từng có một bài học lớn với iPhone 5c, mẫu iPhone vỏ nhựa giá rẻ ra mắt năm 2013 nhưng không đạt kỳ vọng. Sau thất bại đó, Apple thay đổi chiến lược với dòng iPhone SE, giữ thiết kế cao cấp nhưng sử dụng linh kiện cũ hơn để giảm giá.

MacBook Neo chính là bước tiến tiếp theo của công thức này. Thay vì cắt giảm chất lượng, Apple chỉ loại bỏ một số công nghệ cao cấp không quá cần thiết.

Theo Macworld, MacBook Neo mang lại cảm giác cao cấp tương tự MacBook Air. Máy có khung nhôm chắc chắn, bàn phím Magic Keyboard đáng tin cậy (dù không có đèn nền), màn hình đẹp và hệ thống loa khá tốt.

Đúng là người dùng sẽ không có một số thông số cao cấp như trên các dòng MacBook Air hay MacBook Pro. Nhưng tổng thể, nó vẫn mang lại trải nghiệm vượt xa nhiều laptop giá rẻ cùng tầm tiền.

Ngoài độ bền, MacBook Neo còn hướng đến giới trẻ với nhiều màu sắc nổi bật như citrus (vàng citrus) và blush (hồng phớt), bên cạnh các màu truyền thống như bạc và indigo (xanh indigo).

Những lựa chọn này giúp thiết bị trở nên vui nhộn hơn, thay vì chỉ là một công cụ học tập khô khan.

Nếu gần như mọi khía cạnh của MacBook Neo đều vượt trội, từ thiết kế, hệ sinh thái đến trải nghiệm phần mềm, câu hỏi đặt ra là: tại sao người dùng vẫn chọn những chiếc laptop giá rẻ khác?

Câu trả lời có thể nằm ở thói quen thị trường, hệ thống mua sắm của trường học và mức giá cực thấp của Chromebook.

Tuy nhiên, với mức giá 499 USD và sức mạnh của hệ sinh thái Apple, MacBook Neo có thể đang mở ra một cuộc cạnh tranh hoàn toàn mới trong thị trường laptop giáo dục, nơi Apple từ lâu vốn đứng ngoài cuộc.

(Theo Macworld, CNET)