Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, Galaxy S27 Pro có thể là chiếc smartphone dành cho những người muốn sức mạnh ngang ngửa Ultra nhưng không thích những mẫu máy quá lớn và cồng kềnh.

Cả S27 Ultra và S27 Pro đều được kỳ vọng sẽ cải tiến camera so với S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Nếu thông tin chính xác, Samsung đang chuẩn bị thay đổi mạnh chiến lược sản phẩm Galaxy S theo hướng hoàn toàn khác so với những gì hãng từng thử nghiệm trước đây.

Chiến lược “Pro” mới

Năm nay, từng xuất hiện tin đồn Samsung muốn đổi tên mẫu Galaxy S26 tiêu chuẩn thành “Galaxy S26 Pro”, dù thực tế thiết bị gần như không có nâng cấp đáng kể nào mang tính “Pro”. Kế hoạch đó sau cùng được cho là đã bị hủy bỏ.

Tuy nhiên, với dòng Galaxy S27, Samsung được cho là sẽ quay lại ý tưởng này nhưng theo cách nghiêm túc hơn rất nhiều. Thay vì duy trì đội hình ba model truyền thống hoặc hồi sinh dòng Edge từng thất bại, hãng có thể bổ sung thành viên thứ tư mang tên Galaxy S27 Pro.

Điểm đáng chú ý là thiết bị này không chỉ khác biệt về tên gọi. Nó được cho là sẽ sở hữu hàng loạt thông số cao cấp thực sự, thậm chí chia sẻ nhiều công nghệ với Galaxy S27 Ultra.

Theo các nguồn tin từ Hàn Quốc, Galaxy S27 Pro sẽ sở hữu màn hình khoảng 6,47 inch, kích thước rất lạ trong hệ sinh thái Samsung hiện nay. Đây được xem là lựa chọn “vừa tay” hơn nhiều so với các flagship màn hình gần 7 inch đang ngày càng phổ biến trên thị trường.

Nguồn tin nổi tiếng Ice Universe tiếp tục khiến giới công nghệ chú ý khi tiết lộ Galaxy S27 Pro có thể dùng chung hệ thống camera chính với Galaxy S27 Ultra.

Điều đó đồng nghĩa máy nhiều khả năng sẽ sở hữu cảm biến chính 200MP cùng camera góc siêu rộng 50MP, hai thông số vốn được xem là đặc sản của dòng Ultra.

Dù Ice Universe không nêu trực tiếp các con số này, giới phân tích cho rằng khả năng cao Galaxy S27 Pro sẽ sử dụng chính cụm cảm biến mà Samsung phát triển cho S27 Ultra.

Điều thú vị hơn nằm ở chỗ các cảm biến trên S27 Ultra được đồn đoán sẽ là thế hệ hoàn toàn mới, không còn dùng lại phần cứng của Galaxy S26 Ultra. Nếu vậy, Galaxy S27 Pro cũng sẽ được hưởng lợi từ những nâng cấp này.

Điều đó đồng nghĩa mẫu Pro nhỏ gọn có thể vượt mặt cả Galaxy S26 Ultra về khả năng chụp ảnh, một kịch bản rất đáng chú ý nếu xét tới vị thế của dòng Ultra hiện nay.

Rõ ràng, nếu Samsung thực sự trang bị camera cao cấp ngang Ultra cho một thiết bị nhỏ hơn đáng kể, cái tên “Pro” sẽ trở nên hợp lý hơn nhiều so với các tin đồn trước đây.

Vẫn có khoảng cách giữa Pro và Ultra

Dù vậy, Samsung chắc chắn sẽ không để Galaxy S27 Pro “soán ngôi” bản Ultra hoàn toàn.

Theo các thông tin rò rỉ, điểm khác biệt lớn nhất sẽ nằm ở camera telephoto. Galaxy S27 Pro được cho là sẽ sở hữu hệ thống zoom yếu hơn so với Galaxy S27 Ultra nhằm giữ khoảng cách phân cấp sản phẩm.

Phiên bản kế nhiệm của S26 Ultra vẫn được kỳ vọng sẽ tốt hơn về tổng thể (không chỉ lớn hơn) so với S27 Pro. Ảnh: PhoneArena

Hiện chưa rõ Samsung sẽ lựa chọn cấu hình nào, nhưng nhiều khả năng hãng vẫn giữ camera telephoto 10MP zoom quang 3x từng xuất hiện trên các thế hệ cũ.

Trong khi đó, Galaxy S27 Ultra có thể tập trung vào camera periscope 50MP hỗ trợ zoom quang 5x cải tiến mạnh hơn.

Một số nguồn tin kỳ vọng Samsung sẽ trang bị cho S27 Pro camera telephoto 50MP với zoom quang 3,5x, nhưng điều này hiện vẫn bị xem là hơi tham vọng.

Dẫu vậy, ngay cả khi sở hữu hệ thống zoom thấp hơn, Galaxy S27 Pro vẫn có tiềm năng trở thành một trong những smartphone camera mạnh nhất phân khúc compact.

Nếu các tin đồn hiện tại trở thành sự thật, Galaxy S27 Pro có thể là thiết bị gần nhất với khái niệm “Ultra mini” mà người dùng Samsung chờ đợi nhiều năm qua.

Không chỉ chia sẻ camera với bản Ultra, máy còn được cho là sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro mạnh nhất của Qualcomm.

Ngoài ra, thiết bị có thể đi kèm RAM tối đa 16GB cùng bộ nhớ trong lên tới 1TB, những thông số vốn chỉ xuất hiện trên các flagship đắt đỏ nhất thị trường.

Một trong những vấn đề lớn nhất của smartphone compact hiện nay là thời lượng pin. Tuy nhiên, Samsung được cho là muốn phá bỏ giới hạn đó với Galaxy S27 Pro.

Các nguồn tin cho biết máy có thể sở hữu pin khoảng 5.000mAh, con số cực kỳ ấn tượng đối với một thiết bị màn hình dưới 6,5 inch.

Không chỉ vậy, tốc độ sạc cũng có thể đạt 60W, ngang với Galaxy S26 Ultra. Điều này cho thấy Samsung đang nghiêm túc biến S27 Pro thành flagship cao cấp thực thụ chứ không đơn thuần là phiên bản “cắt gọn”.

Giá bán Galaxy S27 Pro sẽ không hề rẻ

Dĩ nhiên, toàn bộ những nâng cấp kể trên đồng nghĩa Galaxy S27 Pro sẽ không phải thiết bị dành cho phân khúc phổ thông.

Giới phân tích dự đoán máy có thể rẻ hơn Galaxy S27 Ultra khoảng 100–200 USD nhờ kích thước nhỏ hơn, nhưng vẫn đắt hơn đáng kể so với Galaxy S27 tiêu chuẩn.

Nếu Samsung định vị sản phẩm đúng cách, Galaxy S27 Pro có thể trở thành lời giải cho nhóm người dùng muốn trải nghiệm flagship đỉnh cao nhưng không muốn mang theo một chiếc điện thoại gần 7 inch trong túi quần mỗi ngày.

Trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp ngày càng giống nhau, chiến lược “Ultra thu nhỏ” này có thể là bước đi đủ khác biệt để giúp Samsung tạo ra xu hướng mới trong năm 2027.

(Theo PhoneArena, Macworld)