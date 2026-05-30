Dù còn nhiều tháng nữa mới ra mắt, chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, được đồn đoán mang tên iPhone Ultra, đã sớm trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ. Điều trớ trêu là trong khi iPhone Ultra đang thu hút mọi sự quan tâm, mẫu iPhone 18 Pro lại có nguy cơ trở thành “nhân vật phụ” ngay từ khi chưa xuất hiện chính thức.

Hình ảnh rò rỉ mới nhất mô hình iPhone 18 Pro. Nguồn: Sonny Dickson

Những hình ảnh mô hình mới nhất iPhone 18 Pro bị rò rỉ cho thấy Apple dường như không mang đến quá nhiều thay đổi cho dòng Pro truyền thống trong năm nay.

Với những người dùng iOS đã chờ đợi một chiếc iPhone màn hình gập suốt nhiều năm, iPhone Ultra rõ ràng là sản phẩm đáng mong đợi nhất. Ngược lại, nếu kỳ vọng Apple sẽ tạo ra một cuộc lột xác mạnh mẽ cho iPhone 18 Pro, có lẽ bạn sẽ phải thất vọng.

Thiết kế quen thuộc đến mức khó phân biệt

Mới đây, nguồn tin rò rỉ uy tín Sonny Dickson đã chia sẻ loạt hình ảnh mô hình iPhone 18 Pro với bốn màu sắc được cho là sẽ xuất hiện khi sản phẩm ra mắt, gồm Dark Gray, Silver, Dark Cherry và Light Blue.

Trong số này, Dark Cherry là phiên bản nổi bật nhất. Tông màu đỏ sẫm pha ánh tím tạo cảm giác sang trọng và cá tính, thậm chí được dự đoán có thể trở thành màu sắc “hot” tương tự như phiên bản Cosmic Orange trên dòng iPhone 17 Pro.

Tuy nhiên, ngoài màu sắc mới, rất khó để tìm thấy điểm khác biệt đáng kể nào khác. Nhìn tổng thể, iPhone 18 Pro gần như giống hệt iPhone 17 Pro.

Nếu không đặt hai thiết bị cạnh nhau, nhiều người có thể sẽ không nhận ra đâu là thế hệ mới. Đây là điều khá hiếm gặp đối với một sản phẩm vốn được định vị là smartphone cao cấp nhất của Apple trong nhiều năm qua.

Dù thiết kế tổng thể không thay đổi, Apple vẫn được cho là sẽ thực hiện một số điều chỉnh nhỏ về kích thước.

Theo các thông tin rò rỉ, iPhone 18 Pro có thể cao hơn, rộng hơn và dày hơn đôi chút so với phiên bản tiền nhiệm. Việc tăng độ dày nhiều khả năng nhằm tạo không gian cho viên pin lớn hơn, qua đó cải thiện thời lượng sử dụng, yếu tố luôn được người dùng đánh giá cao.

Cụm camera phía sau cũng được cho là sẽ dày thêm khoảng 3%, trong khi từng cảm biến riêng lẻ sẽ chiếm nhiều diện tích hơn và lồi ra nhiều hơn so với trước.

Phiên bản Dark Cherry nổi bật của iPhone 18 Pro với tông màu đỏ sẫm pha ánh tím. Nguồn: Sonny Dickson

Dẫu vậy, các thay đổi này được đánh giá là khá nhỏ. Thậm chí, nhiều nguồn tin cho rằng ốp lưng dành cho iPhone 17 Pro vẫn có thể sử dụng được trên iPhone 18 Pro mà không gặp quá nhiều trở ngại.

Điều đó cho thấy Apple đang lựa chọn chiến lược tinh chỉnh thay vì tái thiết kế toàn diện.

Một điểm nâng cấp đáng chú ý khác là iPhone 18 Pro có thể trở thành mẫu iPhone đầu tiên sau bốn năm được thu gọn kích thước Dynamic Island.

Kể từ khi xuất hiện trên dòng iPhone 14 Pro, Dynamic Island đã trở thành đặc điểm nhận diện quen thuộc của iPhone hiện đại. Việc thu nhỏ khu vực này sẽ giúp tăng diện tích hiển thị thực tế và mang lại cảm giác màn hình rộng rãi hơn.

4 phiên bản màu của iPhone 18 Pro: Dark Gray, Silver, Dark Cherry và Light Blue. Nguồn: Sonny Dickson

Tuy nhiên, nhiều tin đồn trước đó từng cho rằng Apple sẽ áp dụng thiết kế mặt lưng đồng nhất và liền mạch hơn cho thế hệ mới. Đến nay, những thông tin mới nhất cho thấy kế hoạch này có thể sẽ không thành hiện thực.

Nói cách khác, người dùng khó có thể kỳ vọng vào một cuộc cách mạng về ngoại hình trên iPhone 18 Pro.

iPhone Ultra có phải là nguyên nhân?

Một trong những lý do khiến iPhone 18 Pro bị đánh giá là thiếu hấp dẫn có thể đến từ chính sự xuất hiện của iPhone Ultra.

Theo nhiều báo cáo trong ngành, Apple đang dồn phần lớn nguồn lực nghiên cứu và phát triển cho mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên. Đây được xem là sản phẩm chiến lược nhằm cạnh tranh với các thiết bị gập cao cấp của Samsung, Honor, Huawei và nhiều hãng Android khác.

Nếu iPhone Ultra thực sự được bán với mức giá khoảng 2.000 USD, Apple chắc chắn muốn biến nó thành thiết bị nổi bật nhất trong hệ sinh thái. Để làm được điều đó, hãng cần tạo ra sự khác biệt đủ lớn giữa Ultra và dòng Pro truyền thống.

Trong bối cảnh đó, việc iPhone 18 Pro chỉ nhận những nâng cấp vừa phải có thể là quyết định mang tính chiến lược. Apple muốn giữ lại các cải tiến đột phá nhất cho dòng sản phẩm cao cấp hơn, từ đó khuyến khích người dùng nâng cấp lên mẫu Ultra đắt tiền.

Dù nhiều người cho rằng iPhone 18 Pro đang bị “ra rìa”, thực tế cách tiếp cận này không quá xa lạ với Apple.

Khác với nhiều nhà sản xuất Android thường thay đổi thiết kế hàng năm, Apple nổi tiếng với chu kỳ thiết kế kéo dài. Công ty thường duy trì một ngôn ngữ thiết kế trong nhiều thế hệ trước khi thực hiện các thay đổi lớn.

Xét trên thực tế, Apple mới chỉ chuyển sang cụm camera dạng thanh ngang trên thế hệ trước. Vì vậy, việc kỳ vọng hãng tiếp tục tạo ra một cuộc lột xác toàn diện ngay năm sau có lẽ là điều hơi thiếu thực tế.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của iPhone Ultra đang vô tình khiến iPhone 18 Pro trở nên kém nổi bật hơn bao giờ hết. Nếu các thông tin rò rỉ hiện nay là chính xác, điểm nhấn lớn nhất của iPhone 18 Pro có thể chỉ đơn giản là màu Dark Cherry mới cùng một số nâng cấp nhỏ về pin, camera và màn hình.

Trong khi đó, mọi ánh mắt của thị trường nhiều khả năng sẽ hướng về chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, sản phẩm được kỳ vọng sẽ mở ra một chương hoàn toàn mới cho dòng iPhone sau gần hai thập kỷ tồn tại. Với iPhone Ultra, Apple có thể tạo nên cuộc cách mạng tiếp theo. Còn với iPhone 18 Pro, năm 2026 có vẻ sẽ chỉ là một bản nâng cấp mang tính hoàn thiện hơn là một bước nhảy vọt thực sự.

(Theo PhoneArena, MacRumors)