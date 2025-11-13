Tàu chở dầu. Ảnh: Bloomberg

Hãng tin Bloomberg dẫn dữ liệu theo dõi tàu thuyền của các công ty phân tích Vortexa, Kpler và OilX cho hay, kể từ cuối tháng 8, lượng dầu lưu trữ trên các tàu đã tăng khoảng 40% và sự gia tăng này liên quan tới nguồn cung từ Nga, Iran, Venezuela và dầu thô không rõ nguồn gốc.

Theo các nhà phân tích, dầu mỏ Nga là yếu tố chính dẫn tới sự tăng trưởng trên. Những người giao dịch nhận định, tương lai của thực tế này sẽ quyết định động lực của giá dầu trong những tháng tới. Theo đó, bất kể có bị trừng phạt hay không, dầu mỏ Nga sẽ ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến giá dầu trong vài tháng tới.

Bloomberg lưu ý, tình trạng dư thừa nguyên liệu thô trên các tàu chở dầu có thể ảnh hưởng tới doanh thu của các quốc gia bị trừng phạt và tác động đến thị trường toàn cầu, vốn đang có xu hướng cung vượt quá cầu.

Dựa trên tính toán của các công ty phân tích trên, trong tháng 10, doanh thu từ thuế dầu mỏ ở Nga đã giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, dự báo ngân sách năm 2025 của Nga cho thấy, doanh thu từ xuất khẩu năng lượng sẽ tăng trưởng trong 3 năm tới, với kỳ vọng giá dầu Urals sẽ phục hồi.

Cùng thời điểm, Ảrập Xêút và Mỹ cũng tăng khối lượng dầu trên biển. Ngoài ra, gần đây cũng có thông báo rằng Ấn Độ và Trung Quốc đã bắt đầu giảm mua nhiên liệu từ Nga và không đưa tên các công ty Nga vào các cuộc đấu thầu kể từ tháng 12.

Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, gần đây nhất nhằm vào 2 tập đoàn Lukoil và Rosneft. Việc áp dụng các lệnh trừng phạt này đã khiến hầu hết các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ từ chối mua dầu từ xứ sở bạch dương.