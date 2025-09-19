Theo hãng tin Bloomberg, tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Trump tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt Moscow cứng rắn hơn, với điều kiện các đồng minh châu Âu ngừng hoàn toàn việc mua dầu mỏ của Nga.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (trái) và Thủ tướng Hungary Viktor Orban Hungary. Ảnh: Kyiv Independent

Slovakia và Hungary là các quốc gia không giáp biển và có chung đường biên giới với Ukraine. Các nước này từ lâu đã phụ thuộc vào dầu khí của Nga. Sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, 2 nước đã bắt đầu theo đuổi một loạt các nỗ lực đa dạng hóa năng lượng.

Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Denisa Sakova ngày 17/9 phát biểu: "Trước khi có thể cam kết hoàn toàn, chúng ta cần có các điều kiện phù hợp. Nếu không, chúng có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến ngành công nghiệp và kinh tế của Slovakia".

Bà Sakova nhấn mạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng là thiết yếu để hỗ trợ các tuyến đường cung cấp năng lượng thay thế. Bà đồng thời khẳng định đã truyền đạt rõ ràng quan điểm của Slovakia trong cuộc gặp gần đây với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tại Vienna, Áo.

Bộ trưởng Kinh tế Slovakia cũng cảnh báo, việc ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga sẽ rất rủi ro, vì Slovakia nằm ở cuối các tuyến đường cung cấp năng lượng phía tây EU.

Trong khi đó, Hungary tiếp tục phản đối các lệnh trừng phạt của EU chống Nga, vì điều đó có thể gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng của nước này.

Bộ trưởng nội các Hungary Gergely Gulyas tuyên bố: "Khi điều đó trực tiếp đi ngược lại lợi ích của Hungary, chẳng hạn như trong việc mua năng lượng, chúng tôi sẽ phủ quyết".

Thủ tướng Hungary Viktor Orban, đồng minh của Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Slovakia Fico là những người phản đối mạnh mẽ nhất việc cắt đứt quan hệ năng lượng với Nga. Hungary và Slovakia là 2 thành viên EU cuối cùng vẫn mua dầu mỏ của Nga thông qua đường ống Druzhba.