Theo báo Izvestia, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 12/11 đã thừa nhận về việc Washington đang dần cạn kiệt "mục tiêu" để áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

"Không còn nhiều cơ hội để chúng tôi công bố các lệnh trừng phạt mới. Chúng tôi đã sắp hết các mục tiêu có thể bị trừng phạt. Mỹ đã áp dụng các biện pháp hạn chế với hầu hết tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga", ông Rubio cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ, các quốc gia châu Âu đang lên kế hoạch về những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nhắm vào "hạm đội bóng tối của Nga", ám chỉ mạng lưới tàu chở dầu giúp Moscow né tránh những lệnh trừng phạt quốc tế.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: NYT

Về hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Rubio nói: "Hai tổng thống không thể có một cuộc gặp chỉ để... gặp nhau. Chúng tôi đã nhất trí rằng cuộc gặp tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo phải mang lại kết quả cụ thể, phải đạt được một thỏa thuận tích cực về Ukraine".

Cũng theo ông Rubio, chính phủ Mỹ đang xem xét đề xuất của Nga về việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) thêm một năm.

"Chính quyền Mỹ đang cân nhắc khả năng trao đổi với phía Nga về vấn đề này. Hiệp ước là một chủ đề hoàn toàn tách biệt với cuộc khủng hoảng Ukraine", Ngoại trưởng Mỹ thông tin.