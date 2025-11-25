Những ngày cuối tháng 11, Gia Lai, Đắk Lắk cùng nhiều địa phương ven biển Trung Bộ oằn mình trong trận lũ nghiệt ngã nhất nhiều năm. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đợt mưa lũ đã khiến 102 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 13.078 tỷ đồng; riêng Đắk Lắk lên tới 5.330 tỷ đồng.

Trong lúc khó khăn chồng chất, các nguồn hỗ trợ từ Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng liên tục được triển khai, đưa gạo và nhu yếu phẩm đến tận tay người dân vùng bị ngập.

Gia Lai hoàn thành cấp phát gạo do Trung ương hỗ trợ trước 26/11

Tại Gia Lai, ngày 23/11, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đến thăm, tặng quà các hộ nghèo, khó khăn và kiểm tra thiệt hại tại một số xã phía Tây. Ông cho biết tỉnh sẽ hỗ trợ mỗi người dân vùng ngập lụt 15kg gạo/tháng; hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình khó khăn được nhận 2 triệu đồng/hộ/tháng trong ba tháng. Nhà sập được hỗ trợ 60 triệu đồng, nhà tốc mái 2-5 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trao quà cho các hộ bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Mai Đào

Tỉnh yêu cầu hoàn thành cấp phát gạo do Trung ương hỗ trợ trước ngày 26/11. Dịp này, đoàn công tác cũng trao 700 phần quà trị giá hơn 700 triệu đồng cho các hộ dân bị thiệt hại nặng.

Không chỉ hỗ trợ khẩn cấp, Gia Lai còn tính toán phương án lâu dài. Các khu vực thường xuyên bị ngập sẽ được khảo sát và lựa chọn quỹ đất an toàn để xây dựng khu tái định cư, giúp người dân có nơi ở ổn định hơn trước mùa mưa lũ.

Làng chài Hải Minh (phường Quy Nhơn) được phân bổ 59 tấn gạo vào chiều 24/11. Ảnh: Ngọc Minh

Cùng với đó, phong trào quyên góp tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ sau hai ngày phát động, Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai đã tiếp nhận khoảng 39 tấn hàng hóa và chuyển ngay tới các địa phương bị thiệt hại.

Tại xã Chư Sê, buổi phát động quyên góp ngày 24/11 thu được hơn 200 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục tiếp nhận ủng hộ đến hết ngày 26/11 để kịp thời chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Lữ đoàn 368 (Quân khu 5) phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Đông tổ chức vận chuyển và cấp phát gạo hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Anh Qui

Cùng ngày, công an tỉnh phối hợp với doanh nghiệp trao 1.500 suất quà cứu trợ tại 7 xã, phường bị ngập, mỗi suất trị giá 750.000 đồng gồm tiền mặt, gạo và nhu yếu phẩm. Phòng CSGT cũng tiếp nhận thêm 10 tấn gạo và 20 tấn nhu yếu phẩm để phân bổ về các vùng còn bị cô lập.

Trước đó, ngày 22/11, Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến xã Tuy Phước thăm hỏi người dân vùng lũ. Đoàn đã trao 20 tỷ đồng từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; cùng 10 tỷ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo và 5.000 màn tuyn từ Bộ Quốc phòng. Quân khu 5 cũng trao hàng nghìn suất quà thiết thực cho các hộ dân chịu thiệt hại nặng.

Sau khi chi viện khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ thêm 200 tỷ đồng nhằm giúp người dân địa phương này nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà người dân vùng lũ Gia Lai. Ảnh: Văn Viễn

Hơn 4.000 tấn gạo cứu đói cho các xã, phường ở Đắk Lắk

Tại Đắk Lắk, công tác cứu đói được triển khai đồng loạt. Ngày 24/11, UBND tỉnh quyết định phân bổ 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (đợt 2) cho gần 42.000 hộ với hơn 133.000 khẩu tại 14 xã, phường. Việc cấp phát được yêu cầu phải đúng định mức 15kg/người/tháng, minh bạch và đúng đối tượng.

Trước đó, trong đợt 1, tỉnh cũng đã được cấp 2.000 tấn gạo cứu đói cho 24 xã, phường. Đắk Lắk cũng phê duyệt mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ nghèo và 1,5 triệu đồng/hộ đối với các hộ còn lại nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống sau lũ.

Lực lượng chức năng có mặt kịp thời, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân từ những ngày còn ngập sâu. Ảnh: Văn Viễn

Những ngày qua, bộ đội liên tục vận chuyển và tiếp tế lương thực cho người dân tại các khu vực bị ngập. Ảnh: Văn Viễn

Ngày 24/11, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng trao tặng tỉnh 12.000 màn tuyn, 12.000 bộ quần áo, 20 tấn gạo, 14 tấn lương thực khô, 5 tấn thực phẩm và 2.200 suất quà. Cùng ngày, Sư đoàn 315 đến xã Hòa Thịnh trao 100 phần quà gồm 10kg gạo và một thùng mì tôm cho các gia đình chính sách, người già neo đơn và hộ đặc biệt khó khăn.

Chiều 25/11, TPHCM cũng đã trao hỗ trợ 10 tỷ đồng cùng 500 tấn hàng hóa và nhu yếu phẩm để giúp tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão lũ. Nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đang phát động phong trào quyên góp, ủng hộ người dân các tỉnh Nam Trung Bộ vượt qua thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thượng tá Đỗ Thành Thái - Chính ủy Sư đoàn 315, thăm và trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại xã Hòa Thịnh. Ảnh: Văn Viễn

Trên nhiều tuyến đường hướng về vùng lũ Gia Lai, Đắk Lắk, từng đoàn xe cứu trợ chở theo gạo, chăn màn, thuốc men nối đuôi nhau suốt những ngày qua. Ở nhiều địa phương, người dân tự gom góp từng bao gạo, thùng mì, chai nước để gửi tới vùng ngập; các nhóm thiện nguyện thức đêm phân loại hàng, gói từng suất quà. Những chuyến xe xuyên lũ từ khắp nơi trong cả nước không chỉ mang theo nhu yếu phẩm, mà còn chở cả tình người ấm áp.

Trong gian khó, tinh thần “lá lành đùm lá rách” thêm một lần được thắp lên. Từng chuyến xe, từng thùng hàng cứu trợ là điểm tựa để người dân Gia Lai và Đắk Lắk vững vàng vượt qua thử thách, từng bước khôi phục lại cuộc sống sau mưa lũ.

Để tiếp sức cho các tỉnh vượt qua giai đoạn khẩn cấp, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk. Trước đó, Chính phủ cũng phê duyệt gói hỗ trợ 700 tỷ đồng nhằm giúp các địa phương sớm khắc phục thiệt hại. Nhiều bộ, ngành Trung ương đồng loạt vào cuộc: Bộ Quốc phòng điều động hơn 44.600 lượt cán bộ, chiến sĩ và 2.231 phương tiện thực hiện cứu trợ và thả hàng bằng trực thăng; Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ thực phẩm, nước uống và 1.500 thùng mì tôm; Bộ Tài chính xuất cấp 4.000 tấn gạo cho các tỉnh; Bộ Y tế cung cấp hóa chất khử khuẩn, viên lọc nước và túi thuốc gia đình; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bổ 80 tỷ đồng cho 4 tỉnh bị thiệt hại.