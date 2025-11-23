Theo đó, Chính phủ hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương, bao gồm: Khánh Hòa 150 tỷ đồng, Lâm Đồng 300 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 500 tỷ đồng.

Thủ tướng giao UBND các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách Trung ương hỗ trợ và những nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Các địa phương quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

Một góc khu dân cư ở Tây Nha Trang bị lũ bao vây. Ảnh: Xuân Ngọc

Sáng nay, báo cáo tại cuộc họp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết những ngày vừa qua, mưa lớn cực đoan đã xảy ra tại Đắk Lắk. Tất cả các điểm đều vượt lũ lịch sử từ 1-1,5m và vượt báo động 3 ở nhiều nơi từ 5-7m.

Đắk Lắk đã bớt mưa nhưng vẫn còn mưa nhỏ và còn 4 xã, phường vẫn ngập. Toàn bộ xã, phường ở phía đông của tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) cùng với một số xã, phường phía Tây (tỉnh Đắk Lắk cũ) bị ngập. Đặc biệt là khu vực tỉnh Phú Yên cũ, với 100% xã, phường bị ngập sâu, khoảng 80-90% nhà cấp 4 bị ngập rất sâu; toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp khoảng 180.000ha bị hư hại.

Tỉnh có 65 người bị chết và mất tích (trong đó có 55 người chết và 10 người mất tích). Tỉnh đang cùng với các lực lượng vũ trang tập trung khắc phục, cứu trợ cho người dân.

Lực lượng chức năng đã tiếp cận được tất cả các điểm và 100% hộ dân bị ảnh hưởng; thiết lập nhiều bếp ăn tập thể tại các xã phường.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết trên địa bàn tỉnh, nước đã rút và không còn nhà bị ngập, chủ yếu là còn ngập ở vùng thấp, vùng trũng.

Theo thống kê, tỉnh có 3 người chết, 1 người mất tích, 3 người bị thương, 19.200 nhà bị ngập, 127 nhà bị sập, 59 nhà bị tốc mái; có 500 cầu dân sinh, 179 tuyến giao thông, 353 công trình đô thị bị ngập, hư hại... Ước tính thiệt hại khoảng 1.200 tỷ đồng.

Về công tác khắc phục, tỉnh đã cấp 2.000 tấn gạo được Thủ tướng hỗ trợ. Số gạo này đã được chở xuống các xã, cấp trực tiếp cho các hộ dân theo đúng quy định. Ngoài ra, tỉnh cũng đã xuất ngân sách hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/hộ cho hộ nghèo và cận nghèo và những hộ đặc biệt khó khăn. Các gia đình có nhà sập, nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng cũng có chính sách hỗ trợ. Mức hỗ trợ cho gia đình có nhà bị sập là 60 triệu đồng/hộ; nhà tốc mái, hư hỏng thì tùy theo mức độ hỗ trợ từ 2-5 triệu đồng/hộ.

Ngày mai, 100% học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ quay trở lại trường học. Địa phương đã có văn bản gửi Bộ Y tế xin thêm thuốc tiêu độc khử trùng, khắc phục vấn đề về môi trường sau mưa lũ.

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, nước lũ trên địa bàn đã rút nhanh từ chiều tối 21/11. Và đến sáng 22/11, lực lượng chức năng đã tiếp cận, hỗ trợ người dân tại toàn bộ các điểm bị úng ngập.

Trận lũ lụt lần này gây thiệt hại rất nghiêm trọng. Tỉnh có 15 người chết, 20 người bị thương và 1 người mất tích; trên 16.000 hộ với hơn 50.000 người dân bị ảnh hưởng. Thiệt hại về tài sản công sơ bộ khoảng 5.100 tỷ đồng (con số chưa đầy đủ).

Hiện tỉnh đã khôi phục cơ bản điện, nước sinh hoạt và viễn thông, đồng thời huy động tổng thể trên 16.600 quân nhân, gần 10.000 cán bộ chiến sĩ công an và trên 10.000 lực lượng khác của địa phương tham gia chống lũ và giúp đỡ, cứu trợ người dân. Tỉnh chỉ đạo hỗ trợ 60 triệu đồng với mỗi nhà sập hoàn toàn và 30 triệu đồng với nhà hư hỏng nặng. Khánh Hòa đã nhận được 270 tỷ đồng hỗ trợ từ Trung ương và 50 tỷ đồng từ TPHCM.

Tỉnh phấn đấu từ ngày mai, 100% học sinh được quay lại trường học tập.

Khánh Hòa mong muốn tiếp tục nhận được sự chi viện, tăng cường của lực lượng quân đội, công an, y tế để hỗ trợ dọn dẹp môi trường, phun độc khử trùng...

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết lượng mưa lớn trong đợt này tại địa bàn là chưa từng có trong vòng 35 năm qua. Về thiệt hại, tỉnh có 5 người bị chết và 1 người bị thương, khoảng 3.000 hộ dân bị ngập nặng, 80 căn nhà bị trôi và khoảng 300ha đất nông nghiệp sản xuất công nghệ cao bị hư hại.

Vấn đề tỉnh đặc biệt quan tâm là tình trạng sạt lở đất ở các cung đường lên Đà Lạt. Hiện tại, về cơ bản các con đường lên Đà Lạt đã được khơi thông. Tỉnh đang tập trung khắc phục sạt lở ở đèo Mimosa và đèo Prenn để khoảng 10 ngày tới, các phương tiện có thể đi lại.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị các bộ, ngành chức năng kiểm soát tốt việc xả lũ của các hồ đập, khảo sát toàn bộ các hồ đập và tổ chức di dân khỏi các khu vực hạ lưu nguy hiểm.