Tối 24/1, Trường THCS Giảng Võ tổ chức chương trình “Shining Festival - Lễ hội Tỏa sáng 2026” với sự tham gia của hơn 1.300 học sinh khối 8 và 9. Hoạt động nhằm tạo sân chơi cho các học sinh thể hiện khả năng, hướng tới phát triển toàn diện.

Tại chương trình, 13 cặp đôi nữ sinh và nam sinh của các lớp đã cùng nhau tranh tài để tìm ra các giải Nhất, Nhì, Ba. Dù cuộc thi do một trường THCS tổ chức song “Lễ hội Tỏa sáng” diễn ra chuyên nghiệp với đủ các phần thi, mở đầu là thi trang phục picnic.

Cặp đôi lớp 9A2: Bùi Lê Quân - Nguyễn Ngọc Phương Linh. Ảnh: Thanh Hùng.

Các cặp đôi trong trang phục picnic. Ảnh: Thanh Hùng.

Trong trang phục picnic, các cô cậu học trò thể hiện sự năng động và đầy tự tin.

Cặp đội lớp 9A6 Ngô Hà Trí - Trần Vũ Bảo Trang. Ảnh: Thanh Hùng.

Ảnh: Thanh Hùng.

Cặp đôi lớp 9 Pháp: Trần Gia Khánh - Nguyễn Đỗ Tường Vân. Ảnh: Thanh Hùng.

Ảnh: Thanh Hùng.

Cặp đôi lớp 9A5: Nguyễn Tiến Minh - Nguyễn Ngọc Bảo Châu. Ảnh: Thanh Hùng.

Cặp đôi lớp 9A12: Trương Thế Anh - Ngô Minh Phương. Ảnh: Thanh Hùng.

Cặp đôi lớp 9A10 Trần Gia Bảo - Đinh Phương Linh. Ảnh: Thanh Hùng.

Đặc biệt ở phần thi trang phục dạ hội, các chàng trai, cô gái đã thực sự “tỏa sáng” với vẻ đẹp thanh lịch, tự tin, không kém phần rực rỡ.

Cặp đôi lớp 9A1: Nguyễn Minh Tuấn - Lương Thanh Nga. Ảnh: Thanh Hùng.

Ảnh: Thanh Hùng.

Ảnh: Thanh Hùng.

Cặp đôi lớp 9A4: Nguyễn Văn Đông - Phùng Châu Anh. Ảnh: Thanh Hùng.

Đan xen lễ hội là các tiết mục nhạc kịch được các câu lạc bộ học sinh của nhà trường trình diễn, truyền tải thông điệp về văn hóa học đường,...

Khép lại buổi lễ là phần thi ứng xử đòi hỏi sự bản lĩnh, thông minh và khả năng giao tiếp của các thí sinh. Ở phần thi này, các thí sinh đã có những phần trả lời, chia sẻ quan điểm của mình bằng Tiếng Anh.

Cặp đôi lớp 9A3 Nguyễn Nhật Quang - Chu Hà Linh. Ảnh: Thanh Hùng.

Cặp đôi lớp 9A12 Trương Thế Anh - Ngô Minh Phương. Ảnh: Thanh Hùng.

Cặp đôi lớp 9A9 Trần Đức Anh - Vũ Nguyễn Linh Phương. Ảnh: Thanh Hùng.

Cặp đôi lớp 9A11 Trần Minh Vũ - Nguyễn Hoàng Khánh Linh. Ảnh: Thanh Hùng.

Nhà báo, MC Anh Tuấn, Ban giám khảo của chương trình chia sẻ, dù chỉ cuộc thi của những học sinh cấp THCS nhưng các em đã gây bất ngờ cho ông cùng mọi người không chỉ bởi ngoại hình đẹp, sự chuyên nghiệp mà cả những màn trình diễn cực “cháy”.

Cặp đôi lớp 9A7 Dương Tùng Anh - Nguyễn Lê Đông Nhi. Ảnh: Thanh Hùng.

Chung cuộc, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho cặp đôi lớp 9A6 (Ngô Hà Trí - Trần Vũ Bảo Trang).

Bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) trao giải Nhất cho cặp đôi lớp 9A6 Ngô Hà Trí - Trần Vũ Bảo Trang. Ảnh: Thanh Hùng.

Giải Nhì và giải Ba lần lượt thuộc về các các cặp đôi lớp 9 Pháp và 9A3.

Cặp đôi lớp 9A3 Nguyễn Nhật Quang - Chu Hà Linh giành giải Nhì. Ảnh: Thanh Hùng.

Nhà báo, MC Anh Tuấn, Ban giám khảo của chương trình cùng Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh trao giải Ba cho cặp đôi lớp 9A3 Nguyễn Nhật Quang - Chu Hà Linh. Ảnh: Thanh Hùng.

Chia sẻ với VietNamNet, bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ cho hay, qua chương trình này cho thấy phong cách của học sinh nhà trường "học nghiêm túc nhưng chơi cũng hết mình". Cùng với đó, nhà trường luôn mong muốn và hướng tới việc giáo dục học sinh phát triển một cách toàn diện.

"Nhà trường cho rằng giáo dục học sinh không chỉ giới hạn, khoanh vùng trong không gian lớp học, không phải chỉ bằng những bài học trong sách giáo khoa mà các em cũng có thể học hỏi những kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, ứng xử,... trong các hoạt động thực tiễn. Ví dụ như phần thi ứng xử của cuộc thi, tất cả phần hỏi đáp đều có Tiếng Anh, việc này cũng đúng với định hướng của nhà trường là hiện thực hóa Đề án 'Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học'. Với những hoạt động như Lễ hội Tỏa sáng, việc đến trường học tập của các em sẽ không bị nhàm chán, khô cứng mà cảm thấy tươi mới, thú vị. Có thể nói đây cũng là chơi mà học", bà Yến nói.