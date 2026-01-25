Tối 24/1, Trường THCS Giảng Võ tổ chức chương trình “Shining Festival - Lễ hội Tỏa sáng 2026” với sự tham gia của hơn 1.300 học sinh khối 8 và 9. Hoạt động nhằm tạo sân chơi cho các học sinh thể hiện khả năng, hướng tới phát triển toàn diện.
Tại chương trình, 13 cặp đôi nữ sinh và nam sinh của các lớp đã cùng nhau tranh tài để tìm ra các giải Nhất, Nhì, Ba. Dù cuộc thi do một trường THCS tổ chức song “Lễ hội Tỏa sáng” diễn ra chuyên nghiệp với đủ các phần thi, mở đầu là thi trang phục picnic.
Trong trang phục picnic, các cô cậu học trò thể hiện sự năng động và đầy tự tin.
Đặc biệt ở phần thi trang phục dạ hội, các chàng trai, cô gái đã thực sự “tỏa sáng” với vẻ đẹp thanh lịch, tự tin, không kém phần rực rỡ.
Đan xen lễ hội là các tiết mục nhạc kịch được các câu lạc bộ học sinh của nhà trường trình diễn, truyền tải thông điệp về văn hóa học đường,...
Khép lại buổi lễ là phần thi ứng xử đòi hỏi sự bản lĩnh, thông minh và khả năng giao tiếp của các thí sinh. Ở phần thi này, các thí sinh đã có những phần trả lời, chia sẻ quan điểm của mình bằng Tiếng Anh.
Nhà báo, MC Anh Tuấn, Ban giám khảo của chương trình chia sẻ, dù chỉ cuộc thi của những học sinh cấp THCS nhưng các em đã gây bất ngờ cho ông cùng mọi người không chỉ bởi ngoại hình đẹp, sự chuyên nghiệp mà cả những màn trình diễn cực “cháy”.
Chung cuộc, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho cặp đôi lớp 9A6 (Ngô Hà Trí - Trần Vũ Bảo Trang).
Giải Nhì và giải Ba lần lượt thuộc về các các cặp đôi lớp 9 Pháp và 9A3.
Chia sẻ với VietNamNet, bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ cho hay, qua chương trình này cho thấy phong cách của học sinh nhà trường "học nghiêm túc nhưng chơi cũng hết mình". Cùng với đó, nhà trường luôn mong muốn và hướng tới việc giáo dục học sinh phát triển một cách toàn diện.
"Nhà trường cho rằng giáo dục học sinh không chỉ giới hạn, khoanh vùng trong không gian lớp học, không phải chỉ bằng những bài học trong sách giáo khoa mà các em cũng có thể học hỏi những kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, ứng xử,... trong các hoạt động thực tiễn. Ví dụ như phần thi ứng xử của cuộc thi, tất cả phần hỏi đáp đều có Tiếng Anh, việc này cũng đúng với định hướng của nhà trường là hiện thực hóa Đề án 'Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học'. Với những hoạt động như Lễ hội Tỏa sáng, việc đến trường học tập của các em sẽ không bị nhàm chán, khô cứng mà cảm thấy tươi mới, thú vị. Có thể nói đây cũng là chơi mà học", bà Yến nói.