Người gác đền 33 tuổi bị đau đầu hiệp hai chuyến làm khách Istanbul giữa tuần qua. Kết quả chụp chiếu ban đầu xác định, Alisson sẽ phải mất 6 tuần điều trị.

Đây là tin không vui đối với HLV Arne Slot, bởi Alisson luôn là chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ Liverpool nhiều năm qua.

Alisson sẽ phải xa sân cỏ 6 tuần - Ảnh: LFC

Chấn thương của thủ thành Brazil sẽ mở ra cơ hội cho tân binh Giorgi Mamardashvili được lần đầu bắt chính ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này.

Người gác đền Georgia được Liverpool chiêu mộ từ Valencia với giá 29 triệu bảng Anh. Mamardashvili phản xạ tốt và sở hữu chiều cao ấn tượng, nhưng chưa có kinh nghiệm chinh chiến tại xứ sương mù.

Trở lại với trường hợp Alisson, anh chắc chắn lỡ hẹn trận thư hùng quan trọng với MU ngày 19/10, cũng như màn đại chiến Real Madrid tại Champions League đầu tháng 11.

Được biết, hai mùa giải gần nhất, Alisson đã vắng mặt 20 trận Ngoại hạng Anh vì chấn thương. Đây cũng là lý do khiến Liverpool tìm người kế cận, với sự xuất hiện của Mamardashvili.

Ở một diễn biến khác, chấn thương mà Hugo Ekitike gặp phải giữa tuần qua không đáng ngại. Thế nên, tiền đạo người Pháp có thể góp mặt trong cuộc chạm trán Chelsea vào ngày mai.

Federico Chiesa cũng sẵn sàng tái xuất sau khi bị đau nhẹ. Riêng trường hợp trung vệ trẻ Giovanni Leoni sẽ mất thời gian dài điều trị, khi vừa trải qua ca phẫu thuật đầu gối.