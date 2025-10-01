Đến hiện tại, Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo Quỷ đỏ. Tuy nhiên, CLB cũng bắt đầu để mắt tới các nhà cầm quân chất lượng ở Ngoại hạng Anh như Oliver Glasner, Andoni Iraola hay Fabian Hurzeler.

Michael Carrick từng đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền của MU hồi cuối năm 2021, cùng đội giành được hai chiến thắng và một kết quả hòa trước khi nhường ghế cho Ralf Rangnick.

Michael Carrick là ứng viên nặng ký thay Amorim - Ảnh: SunSport

Hè vừa qua, Carrick đã bị CLB Middlesbrough sa thải. Sau khi thất nghiệp, Carrick luôn xuất hiện ở vị trí cao trong bảng tỷ lệ cược cho HLV tiếp theo của MU.

Được gắn mác huyền thoại từng nhiều năm cống hiến cho Quỷ đỏ, Michael Carrick vẫn luôn dành tình yêu lớn cho đội bóng thành Manchester.

Gần đây, anh tham gia công tác bình luận, phòng vấn HLV Thomas Frank của Tottenham trên chương trình của Prime Video về Champions League.

Trong quá khứ, Ole Solskjaer từng đặt niềm tin vào Carrick sẽ trở thành nhà cầm quân chính thức MU ở thì tương lai.

Chính Solskjaer đưa Carrick vào ban huấn luyện trong nhiệm kỳ tại Old Trafford từ 2018 đến 2021. Khoảng thời gian trước đó, ông cũng làm trợ lý cho Mourinho.