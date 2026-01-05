Tài năng trẻ người Argentina rời sân Old Trafford để cập bến Chelsea hè năm ngoái, do đổ vỡ mối quan hệ với HLV Ruben Amorim.

Căng thẳng giữa nhà cầm quân Bồ Đào Nha và Garnacho nổ ra chỉ một tháng sau khi Amorim chuyển đến MU. Ông gạt tiền đạo 21 tuổi này ra khỏi đội hình trận derby Manchester, cùng với Marcus Rashford.

Garnacho nhấn nút "thích" (like) bài đăng sa thải HLV Ruben Amorim trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Bất chấp mâu thuẫn ban đầu, Garnacho dần lấy lại được lòng tin của Amorim khi mùa giải tiến triển, ra sân 58 lần trên mọi đấu trường.

Tuy nhiên, mối quan hệ hai thầy trò cuối cùng cũng đổ vỡ khi mùa giải thảm hại kết thúc, đỉnh điểm là phản ứng của Garnacho trước truyền thông vì phải ngồi dự bị ở trận chung kết Europa League.

Rõ ràng, Garnacho chẳng còn chút thiện cảm nào với ông thầy cũ, khi cầu thủ Chelsea nhấn nút "thích" bài đăng của nhà báo Fabrizio Romano thông báo về việc MU sa thải Amorim hôm nay.

Ruben Amorim bay ghế do có những phát biểu chỉ trích ban lãnh đạo đội bóng, đặc biệt là mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" với Giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Về phần Garnacho, sau thương vụ chuyển đến Chelsea với mức phí 40 triệu bảng, anh không có được vị trí thường xuyên trong đội hình chính của Enzo Maresca.

Đội bóng thành London cũng vừa xảy ra biến động trên ghế huấn luyện nên cá nhân Garnacho hy vọng tình thế thay đổi, được ra sân chơi bóng nhiều hơn.