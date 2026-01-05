Ban lãnh đạo Chelsea đã chọn Liam Rosenior - HLV trưởng CLB "chị em" Strasbourg làm người thay thế Enzo Maresca ở Stamford Bridge.

Dù Rosenior (41 tuổi) vẫn giữ kín kế hoạch của mình trước công chúng, nhưng việc ông được bổ nhiệm làm HLV Chelsea ngày càng đến gần.

Rosenior chuẩn bị tiếp quản Chelsea - Ảnh: SunSport

Ông mới đáp chuyến bay xuống Farnborough từ Strasbourg vào chiều Chủ nhật (4/1), đi cùng chủ tịch Strasbourg - Marc Keller và Giám đốc thể thao David Weir.

Buổi tập của đội bóng nước Pháp đầu tuần này dự kiến ​ diễn ra mà không có Rosenior và các thành viên trong ban huấn luyện của ông.

Rosenior vẫn chưa đặt bút ký vào bản hợp đồng với Chelsea. Tuy nhiên, chuyến đi đến London cho thấy, thông báo chính thức sẽ sớm được The Blues đưa ra.

Sau trận hòa 1-1 của Strasbourg với Nice cuối tuần qua, Liam Rosenior dường như cũng nói lời tạm biệt đội bóng ở Ligue 1.

"Strasbourg là thành phố rất đẹp với những người dân thân thiện, và một câu lạc bộ tuyệt vời. Tôi yêu mọi thứ nơi đây.

Các cầu thủ đã thi đấu xuất sắc. Tôi luôn muốn điều tốt nhất cho CLB này. Không biết đây có phải là trận cuối cùng của mình hay không, nhưng trong cuộc sống, bạn không thể biết trước được điều gì."

Enzo Maresca rời Stamford Bridge ngay ngày đầu tiên của năm mới, sau khi mối quan hệ giữa ông và BLĐ trở nên không thể cứu vãn.

Nhà cầm quân người Italia công khai chỉ trích lãnh đạo Chelsea trong các cuộc họp báo và hoàn toàn bỏ qua các hoạt động truyền thông CLB, sau trận hòa 2-2 với Bournemouth đầu tuần trước.