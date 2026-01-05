Những lo lắng đến mất ăn mất ngủ của Xabi Alonso vì Real Madrid thiếu át chủ bài Kylian Mbappe bởi chấn thương, đã được giải tỏa theo cách không thể tuyệt vời và đáng nhớ hơn, nhờ anh chàng ‘đóng thế’ Gonzalo Garcia.

Gonzalo Garcia 'bay' ở Bernabeu trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: B/R Football

Cầu thủ sinh năm 2004, trưởng thành từ học viện Real Madrid, đã ghi 1 hat-trick, với bàn mở tỷ số bằng một cú đánh đầu (20’), bàn thứ 2 bằng chân phải (50’) và bàn thứ 3 bằng chân trái (82’). Hai bàn còn lại của đội chủ nhà do công của Asencio (56’) và Fran Gracia (90+3’).

Màn trình diễn tuyệt vời của Gonzalo Garcia khiến Chủ tịch Florentino Perez phải vào tận phòng thay đồ bắt tay và chúc mừng sao trẻ của Real Madrid, kèm lời khen: “Cậu đã chơi xuất sắc”.

Gonzalo Garcia cũng khiến Kylian Mbappe, người ngồi trên khán đài cổ vũ cho đồng đội vì chấn thương, cười thật tươi và liên tục vỗ tay không ngớt bởi quá ấn tượng với đàn em.

Phản ứng của Mbappe cũng là tâm trạng chung của người hâm mộ trên sân Bernabeu, với những nỗi lo nhanh chóng được thay bằng nụ cười và sự phấn khích.

Mbappe trên khán đài liên tục vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của đàn em. Ảnh: Madrid Xtra

Sau trận, người hùng Real Madrid chia sẻ cảm xúc: “Một buổi chiều thật đặc biệt. Tôi rất hạnh phúc, một cách tuyệt vời để bắt đầu năm mới như thế này. Hat-trick đầu tiên của tôi, bàn thắng đầu tiên của tôi trong năm nay. Tôi hy vọng đây là những bàn thắng đầu tiên trong số nhiều bàn thắng nữa”.

Gonzalo Garcia cho biết thêm: “HLV Xabi Alonso đã chúc mừng tôi khi tôi rời sân, cả BHL và các đồng đội nữa. Họ khá hài lòng về tôi”.

Thông tin thêm, Garcia chính là Vua phá lưới FIFA Club World Cup 2025, với 4 bàn cùng 1 kiến tạo. Anh chàng cũng ghi tới 25 bàn ở giải hạng 3 Tây Ban Nha mùa vừa qua.