Ngày 13/3, TAND TPHCM tuyên phạt Zheng Yikun (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 29/10/2024, Zheng Yikun cùng bạn gái là Phan Thị Kim Y. cùng ông Shen Shaoping (quốc tịch Trung Quốc) ngủ tại trụ sở Công ty Jun Lu, quận Bình Tân (cũ).

Sáng 30/10/2024, ông Shen Shaoping hỏi vay 30.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng) nhưng Zheng Yikun không đồng ý nên hai người nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi và xô xát.

Bị cáo Zheng Yikun. Ảnh: XD

Trong lúc đánh nhau, ông Shen Shaoping lấy búa tấn công nhưng Zheng Yikun dùng tay đỡ được, khiến chiếc búa rơi xuống sàn. Sau đó Zheng Yikun nhặt búa lên và đánh nhiều nhát vào đầu ông Shen Shaoping khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi sát hại người đồng hương, Zheng Yikun quấn thi thể nạn nhân bằng màng bọc thực phẩm, bỏ vào túi bạt.

Đến sáng 31/10/2024, bị cáo cho thi thể nạn nhân vào thùng gỗ rồi thuê người vận chuyển đến nhà kho Công ty Jun Lu nhằm phi tang.

Ngày 7/11/2024, em trai của ông Shen Shaoping đến cơ quan công an trình báo việc mất liên lạc với anh trai.

Ngày 10/11/2024, cảnh sát phát hiện thùng gỗ chứa thi thể nạn nhân trong nhà kho của Công ty Jun Lu. Ngay sau đó, Zheng Yikun bị cảnh sát đưa về trụ sở để làm việc. Biết không thể chối cãi, Zheng Yikun đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung nên đã tuyên phạt mức án như trên.