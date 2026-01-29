Chuẩn bị trong thế chủ động

Dù vừa khép lại hành trình cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, tuy nhiên HLV Kim Sang Sik cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi bởi phía trước vẫn còn trận đấu quan trọng gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

Thuyền trưởng người Hàn Quốc lại đang có sự tự tin rất lớn, và không mấy bận tâm đến phán quyết từ CAS liên quan 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch lậu bị FIFA phạt nặng - những người đều thi đấu ở trận lượt đi gặp tuyển Việt Nam, diễn ra hồi tháng 6 năm ngoái.

Tuyển Việt Nam sẽ chào đón sự trở lại của Đoàn Văn Hậu

Sự tự tin ấy của HLV Kim Sang Sik nằm ở lực lượng, sau quãng thời gian dài vắng mặt vì chấn thương, tuyển Việt Nam dự kiến đón sự trở lại của Văn Hậu sau khi cầu thủ chạy cánh người Hưng Yên đã bình phục hoàn toàn và ra sân tại CLB.

Không dừng lại ở đó, việc bổ sung các cầu thủ nhập tịch như Phi Long (Gustavo) hay Hoàng Hên (Hendrio) mở ra những phương án chiến thuật mới cho HLV Kim Sang Sik. Đây là những cầu thủ đã quen với môi trường V-League, hiểu bóng đá Việt Nam và có thể hòa nhập nhanh chóng.

Với những sự bổ sung “nặng đô” như thế, HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có đủ lý do để tự tin giúp tuyển Việt Nam đòi món nợ thua 0-4 ở trận lượt đi trước Malaysia trên sân Thiên Trường vào tháng 3 tới.

Và hơn thế nữa

Nếu chỉ nhìn vào con người, tuyển Việt Nam có thể chưa vượt trội hoàn toàn so với Malaysia. Nhưng lợi thế lớn của HLV Kim Sang Sik lúc này nằm ở trạng thái tinh thần của toàn đội.

Thành công của U23 Việt Nam tại giải châu Á đã tạo ra hiệu ứng tích cực rõ rệt, không chỉ với các cầu thủ trẻ mà còn với cả hệ thống lẫn tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik đang rất yên tâm về lực lượng tuyển Việt Nam khi có thêm nhiều sự bổ sung quan trọng

Bản thân HLV Kim Sang Sik cũng bước vào trận đấu này với sự tự tin lớn hơn. Những gì làm được cùng U23 Việt Nam đã phần nào củng cố niềm tin từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Điều đó giúp thuyền trưởng người Hàn Quốc có thêm “vốn liếng” để triển khai triết lý của mình ở tuyển Việt Nam nơi áp lực và kỳ vọng luôn cao hơn.

Cuộc tái đấu với Malaysia vì thế không chỉ là câu chuyện của danh sách cầu thủ hay những phán quyết pháp lý liên quan đến bê bối nhập tịch của đội bạn, mà còn là bài kiểm tra năng lực thực sự của HLV Kim Sang Sik trong việc chuyển hóa thành công từ U23 lên tuyển Việt Nam.

Và ở thời điểm này, ông Kim rõ ràng có nhiều “vũ khí” hơn để bước vào trận đấu cuối cùng, cũng như quan trọng bậc nhất của vòng loại Asian Cup 2027.