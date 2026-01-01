Chiều 1/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, hằng ngày, thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT - về kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý gần 2.500 trường hợp tài xế vi phạm.

Lực lượng CSGT hóa trang ghi hình ở khu vực có nhiều nhà hàng, quán bia. Ảnh: Đình Hiếu

Theo đại diện Cục CSGT, thời gian qua, toàn xã hội đã chung tay đồng hành, lên án hành vi sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, thực tế tại các đô thị cho thấy, bên cạnh các nhà hàng, quán nhậu vẫn tồn tại nhiều bãi trông giữ xe chật kín phương tiện, chủ yếu là xe máy.

“Không ai có thể khẳng định rằng toàn bộ người đến quán đều không sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện về. Tỷ lệ khách uống rượu bia nhưng không lái xe là bao nhiêu?”, đại diện Cục CSGT đặt vấn đề.

Hình ảnh bãi trông xe của quán bia ở Hà Nội. Ảnh: Cục CSGT

Vị đại diện này dẫn chứng cụ thể, vào khoảng 21h ngày 30/12, tổ công tác của Cục CSGT ghi hình tại bãi trông giữ xe của một quán bia trên Quốc lộ 32 (Hà Nội), phát hiện hàng dài xe máy của khách gửi tại đây.

Khi tổ công tác kiểm tra 3 trường hợp điều khiển xe máy rời khỏi bãi, cả 3 đều vi phạm nồng độ cồn, với các mức: dưới 0,25 mg/L khí thở; từ 0,25 mg/L đến dưới 0,4 mg/L khí thở và trên 0,4 mg/L khí thở.

Cũng theo vị đại diện này, dù CSGT sử dụng nhiều biện pháp, từ công khai đến kết hợp hóa trang để kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, xét cho cùng vẫn chỉ mang tính xác suất, mới giải quyết phần "ngọn" của vấn đề.

"Đã đến lúc cần những giải pháp căn cơ hơn, từ quản lý hoạt động kinh doanh rượu bia đến việc ràng buộc trách nhiệm của chủ nhà hàng trong bảo đảm an toàn cho khách sử dụng dịch vụ, song song với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, việc lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt thực hiện mệnh lệnh kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trong cùng một thời điểm sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ, kể cả trong các dịp lễ, Tết, cho đến khi hình thành thói quen và ý thức xã hội: “Đã uống rượu bia thì không lái xe”.