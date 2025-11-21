Hojlund rời MU để gia nhập Napoli theo dạng cho mượn một mùa giải, bao gồm điều khoản mua đứt vào hè năm sau.

Nhà ĐKVĐ Serie A có nghĩa vụ phải trả cho Red Devils 44 triệu euro (38,8 triệu bảng) vào hè năm 2026, với việc đáp ứng được một số điều kiện nhất định.

Hojlund thi đấu tốt trong màu áo Napoli - Ảnh: Sempre

MU cũng đã bỏ túi khoản phí mượn 6 triệu euro (5,3 triệu bảng) từ Napoli, đồng nghĩa tổng phí chuyển nhượng có thể lên đến 50 triệu euro (44,1 triệu bảng Anh) nếu thương vụ hoàn tất.

Kể từ ngày chuyển đến sân Diego Maradona, tuyển thủ Đan Mạch đã ghi được 4 bàn sau 10 lần ra sân. Với việc hòa nhập nhanh ở môi trường mới, giá trị thị trường của Hojlund tăng lên những tháng gần đây.

Theo CIES Football Observatory, giá trị Hojlund hiện nằm trong khoảng từ 79 triệu euro (69,7 triệu bảng Anh) đến 92 triệu euro (81,1 triệu bảng Anh).

Điều đó cho thấy, giá trị Hojlund tăng lên nhiều so với thời điểm cuối mùa bóng trước. Hồi tháng 6, trang web này ước tính giá chuyển nhượng của chân sút MU từ 59 triệu euro (52 triệu bảng Anh) đến 76 triệu euro (67 triệu bảng Anh).

Napoli vẫn chưa xác nhận liệu họ ký hợp đồng dài hạn với ngôi sao người Đan Mạch hè tới hay không, khiến tương lai Hojlund trở nên bất định.

Cũng xuất hiện những đồn đoán MU có thể triệu hồi Hojlund ở kỳ chuyển nhượng mùa động sau khi Sesko dính chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, kết quả chụp chiếu cho thấy, tổn thương tiền đạo Slovenia gặp phải không quá nghiêm trọng.