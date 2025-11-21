Amass (18 tuổi) đang được cho mượn tại CLB Sheffield Wednesday ở giải hạng nhất Anh. Trong khi thủ môn Vitek (22 tuổi) cũng bắt chính liên tục dưới màu áo Bristol City.

Lãnh đạo MU xem hai nhân tố trẻ đang đi học việc này là tương lai của MU, sẽ được trao cơ hội thử sức để chen chân vào đội hình chính mùa tới.

Vitek và Amass đều thể hiện tốt khi được đem cho mượn - Ảnh: A.R

Hậu vệ cánh trái Harry Amass đá chính cả 11 trận đấu kể từ ngày chuyển đến sân Hillsborough cuối phiên chợ hè.

Radek Vitek cũng bắt chính tất cả 15 trận của Bristol City và đang nằm trong tốp 3 thủ môn giữ sạch lưới ở Championship.

Người gác đền CH Séc chưa ra chính thức mắt màu áo MU nhưng từng gây ấn tượng trong trận giao hữu trước mùa giải gặp Rosenborg.

Hiện đội bóng thành Manchester đang muốn củng cố vị trí người gác đền, trong bối cảnh CLB có thể bán thủ môn số 2 Altay Bayindir cùng "ngựa chứng" Andre Onana hè năm tới.

Về phần Amass, dù thể hình không thực sự lý tưởng nhưng chàng trai 18 tuổi sở hữu lối chơi thông minh cùng kỹ năng xử lý bóng khá giống đàn anh Luke Shaw.

Cá nhân Amass đang nhận được nhiều lời khen nên HLV Amorim sẽ xem xét bổ sung học trò cho hành lang trái, bởi Patrick Dorgu phong độ thất thường, còn tân binh Diego Leon cần thời gian hòa nhập môi trường bóng đá Anh.

Phía MU sẽ không triệu hồi Amass và Vitek ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, CLB sẽ đánh giá và cân nhắc đôn họ lên đội một khi trở lại Old Trafford hè 2026.