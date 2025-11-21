Kỳ tích

Ngay trước khi trận đấu với Nicaragua bắt đầu, phòng thay đồ Haiti nín thở. Đó là trận đấu bản lề để họ có thể trở lại World Cup lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ.

Tiền đạo Duckens Nazon đứng lên, đọc một bài hiệu triệu cảm xúc: “Ngoài kia có những người không có gì trong túi, họ đặt niềm tin vào chúng ta. Chúng ta có thể khiến họ mỉm cười, khiến họ khóc vì hạnh phúc. Ít nhất, hãy cho họ điều ấy. Ngoài kia họ chẳng có gì, các cậu à”.

Cầu thủ Haiti ăn mừng vé World Cup. Ảnh: X

Bạo lực và bất ổn chính trị buộc Haiti phải thi đấu phần lớn các trận sân nhà tại Curacao, một hòn đảo nhỏ cách thủ đô Port-au-Prince khoảng 800 km.

Chính tại đây, trong sân trung lập khiêm tốn Ergilio Hato, đội tuyển Haiti mang đến làn gió mát lành giữa bầu không khí u ám mà người dân phải đối mặt. Hai bàn thắng, và tấm vé World Cup 2026.

Haiti là vùng đất nơi các băng nhóm đã bắt cóc tương lai của 11,7 triệu người dân. Chỉ riêng năm qua, 15% trẻ em Haiti – khoảng 680.000 em, theo thống kê của UNICEF – phải rời bỏ nhà cửa để lánh nạn, gấp đôi con số năm trước.

Ở Haiti, những đứa trẻ mơ một ngày được chạy trên thảm cỏ SVĐ lớn nay đã quen với mặt sân đất đỏ. Chính thực tế ấy khiến LĐBĐ Haiti – vốn tư nhân hóa – phải tìm đến thế hệ cầu thủ gốc Haiti sinh ra ở nước ngoài.

Đội tuyển được nuôi dưỡng bởi con cháu của làn sóng di cư kéo dài nhiều thập kỷ do những cuộc khủng hoảng triền miên. Ở trận gặp Nicaragua, chỉ có 1 người xuất phát trong đội hình chính là sinh ra tại Haiti: tiền vệ Carl Sainte đang khoác áo Phoenix Rising (Mỹ).

Nhưng đêm thứ Ba vừa qua, bạo lực tạm nhường chỗ. Đường phố Port-au-Prince tràn ngập xe máy. Người dân phấp phới cờ đỏ – xanh.

Cuối cùng, giữa hỗn loạn, họ có một lý do để ăn mừng. Kiến trúc sư của niềm vui ngắn ngủi đó là Sebastien Migne, dẫn dắt đội từ tháng 3/2024. HLV người Pháp chưa từng đặt chân đến Haiti.

“Không thể, quá nguy hiểm… Bình thường tôi sống tại quốc gia mình làm việc, nhưng ở đây thì không. Không còn chuyến bay quốc tế nào hạ cánh xuống đó nữa”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với France Football.

Để tìm kiếm cầu thủ, Migne dựa vào thông tin mà các quan chức liên đoàn gửi cho và chỉ đạo từ xa.

Luôn có người dân sau lưng

Chấn thương hồi tháng 9 khiến Fafa Picault, đồng đội của Lionel Messi tại Inter Miami, không được Migne triệu tập cho trận gặp Nicaragua. Nhưng tối thứ Ba, anh ngồi trước tivi.

Mặc chiếc áo mình đã khoác khi bị chấn thương ở trận gặp Honduras, Picault bật khóc khi chứng kiến 2 bàn thắng của đồng đội.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh gào lên sung sướng, cởi áo, tung lên không trung và ăn mừng cùng bạn bè.

HLV Migne chủ yếu làm việc từ xa, chưa từng đến Haiti. Ảnh: X

“Rất khó khăn vì chúng tôi phải đá sân ‘nhà’ trên sân trung lập. Không có nhiều CĐV… Mặt sân rất tệ và không hề có cảm giác sân nhà. Nhưng điều chúng tôi luôn có là sự gắn kết trong đội và sự ủng hộ của người dân Haiti”, Picault chia sẻ. “Đây hoàn toàn không phải hành trình dễ dàng”.

Trận động đất kinh hoàng năm 2010 đã đóng băng sự phát triển bóng đá tại Haiti. Đến năm 2012 đội tuyển mới trở lại thi đấu, và được đá sân nhà thực sự tại Port-au-Prince, gặp Quần đảo Virgin.

Hơn một thập kỷ trôi qua, cả 26 tuyển thủ hiện nay đều chơi bóng cho các CLB nước ngoài. Tổng giá trị đội hình theo Transfermarkt là 46,6 triệu USD.

Trong phòng truyền thống của đội chỉ có hai chiếc cúp lớn: Caribbean Cup 2007 và CONCACAF Cup 1973. Chính danh hiệu 1973 đó đã giúp Haiti góp mặt tại World Cup 1974 ở Đức, lần duy nhất cho đến nay.

Kỳ tích của Haiti chỉ là một trong những câu chuyện ấn tượng mà CONCACAF tạo ra. Lịch sử còn ghi nhận trận hòa 0-0 của Curacao trước Jamaica, giúp đội giành vé dự World Cup lần đầu tiên.

Khi bước ra sân, không mất nhiều thời gian để Louicius ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 8. Gần cuối hiệp một, Providence mang về bàn thứ hai. Trọng tài thổi còi mãn cuộc, tiền vệ Leverton Pierre đổ gục xuống sân.

Haiti ghi danh vào kỳ World Cup lớn nhất lịch sử, nơi các đội sẽ thi đấu tại ba quốc gia Bắc Mỹ. Họ vượt qua một vòng loại mà những nền bóng đá giàu thành tích hơn như Costa Rica, Honduras hay Guatemala đều đã dừng bước.

Tuyển Haiti mở ra một hành trình mới: nỗ lực vượt qua vòng bảng, điều mà họ chưa làm được ở World Cup 1974.