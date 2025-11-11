Tuần tới, đoàn quân áo Thiên thanh sẽ đối đầu Moldova và Na Uy trong bối cảnh họ nỗ lực giành vé tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2014.

Chiesa không chơi cho Italia kể từ VCK Euro 2024, nơi họ bị loại từ vòng 1/8 trước Thụy Sĩ. Trước đó, anh là nhân tố quan trọng giúp Italia đăng quang Euro 2020 dưới sự dẫn dắt của Roberto Mancini.

Chiesa liên tục từ chối tập trung cùng tuyển Italia - Ảnh: Sky Sports

Tuy nhiên, thời gian qua Chiesa phải vật lộn tìm lại phong độ do liên tục dính chấn thương kể từ ngày gia nhập Liverpool phí 10 triệu bảng Anh.

Với việc thể hiện tốt quãng thời gian gần đây, ghi được 2 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo, HLV Gattuso hy vọng sẽ có Chiesa trong đội hình Azzurri.

Tuy nhiên, chiến lược gia này mới tiết lộ, Chiesa đã phớt lờ lời kêu gọi khi ông ám chỉ cậu học trò đang gặp "vấn đề" trong cuộc họp báo tuyển Italia.

"Tôi thường nói chuyện với Chiesa. Chúng ta phải tôn trọng những quyết định và vấn đề mà mỗi người gặp phải.

Chúng tôi biết rõ những gì mình nói với nhau. Bản thân tôi cũng phải tôn trọng ý kiến cầu thủ. Tôi không thể nói gì khác."

Các phóng viên yêu cầu Gattuso làm rõ rằng, quyết định này đến từ chính Chiesa. Ông trả lời: "Đúng vậy. Đây là lần thứ 4 hay thứ 5 tôi giải thích điều này rồi."

Còn nhớ hồi tháng 9, Gattuso tiết lộ, Federico Chiesa đã tự loại mình khỏi cuộc chạm trán với Bỉ và Israel vì cảm thấy không đủ 100% thể lực.