Trong thông cáo trên mạng xã hội X hôm nay (8/3), IDF cho biết lực lượng Không quân Israel “với sự chỉ điểm chính xác từ tình báo quân sự cùng Cục tình báo và công nghệ” đã thực hiện đòn tấn công nhằm vào kho dầu ở thủ đô Tehran của Iran.

Khu vực kho dầu của Iran bị Israel nhắm đến. Ảnh: IDF

“Với sự hỗ trợ của các kho dầu trên, chính quyền Tehran đã vận chuyển nhiên liệu đến vô số khách hàng, trong đó có các đơn vị quân sự ở Iran”, đoạn trích thông cáo viết.

Đoạn video được hãng thông tấn RT của Nga chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, đòn không kích vào hạ tầng năng lượng của Iran đã khiến dầu tràn vào một khu vực trong nội đô Tehran kèm theo những ngọn lửa lớn.

Video: RT/Mạng xã hội X

Ở một diễn biến khác, trong bài đăng trên mạng xã hội X sáng 8/3, người phát ngôn Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã nói rằng giá dầu sẽ không tăng quá cao do xung đột. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, giá dầu đã tăng lên.

Hãng tin CNN trích bài đăng của ông Ghalibaf viết: “Nếu xung đột còn tiếp diễn như thế này, thì (chúng tôi) sẽ không còn cách nào để bán dầu cũng như không còn khả năng sản xuất dầu nữa. Điều đó không chỉ thiêu rụi lợi ích của Mỹ, mà còn cả lợi ích của nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới dưới chân của những ảo tưởng của Netanyahu”, ông Ghalibaf cho hay, ám chỉ đến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo CNN, tuyên bố trên của quan chức Iran được đưa ra trong bối cảnh giá xăng dầu trên toàn nước Mỹ hôm 7/3 đã đạt mốc 3,41 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), cao hơn mức giá trước đó 1 ngày 0,09 USD. So với thời điểm đầu tháng 3/2025, giá xăng dầu ở Mỹ hiện nay cao hơn 0,30 USD.