Ảnh: TASS

Theo báo Kyiv Independent, phát biểu trong chương trình The Kudlow Report, ông Bessent tiết lộ Bộ Tài chính Mỹ đang cân nhắc liệu việc nới lỏng các lệnh hạn chế có thể đưa một lượng lớn dầu đang bị mắc kẹt trên biển trở lại thị trường toàn cầu hay không.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói: "Có hàng trăm triệu thùng dầu thuộc diện bị trừng phạt đang ở trên biển và bằng cách dỡ bỏ các lệnh cấm, Bộ Tài chính Mỹ có thể tạo ra nguồn cung". Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi Washington cấp quyền miễn trừ 30 ngày cho Ấn Độ để mua dầu mỏ của Nga.

Hãng RT đưa tin, ngày 6/3, giá dầu đã chạm mức cao nhất trong 2,5 năm sau khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông ra thị trường toàn cầu. Giá dầu thô Brent tăng hơn 8%, lên hơn 92 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng hơn 11%, lên hơn 90 USD/thùng. Cả hai đều đạt mức cao nhất kể từ tháng 9/2023.

Theo hãng tin Bloomberg, giao thông thương mại qua eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng giữa Iran - Oman và là nơi khoảng 1/5 lượng dầu xuất khẩu của thế giới được vận chuyển qua, đã gần như ngừng hoạt động hoàn toàn.

Iraq, nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ 2 trong khu vực, đã phải cắt giảm sản lượng do không thể xuất khẩu. Kuwait được cho là đã bắt đầu cắt giảm sản lượng tại một số mỏ dầu sau khi hết kho chứa. Việc xuất khẩu dầu của Iran cũng đã gần như chấm dứt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sự gián đoạn vận chuyển có thể tạo cho nước này cơ hội mở rộng xuất khẩu năng lượng. “Trong bối cảnh này, chúng ta có thể tìm kiếm những người mua mới, những người đã mất nguồn cung trước đây do vận chuyển qua eo biển”, ông Putin nhấn mạnh. Nhà lãnh đạo Nga gợi ý rằng Moscow có thể chuyển hướng các lô hàng dầu khí sang các thị trường khác để thay thế dòng chảy từ Vùng Vịnh.