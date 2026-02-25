Đài RT ngày 25/2 đưa tin, Đại sứ Ukraine tại Washington Olha Stefanishyna mới đây đã xác nhận việc Bộ Ngoại giao Mỹ gửi công hàm cảnh báo Kiev về việc tấn công một trung tâm dầu mỏ của Nga ở Novorossiysk.

"Tôi đã nhận được công hàm ngoại giao của Mỹ. Chúng tôi được thông báo rằng chiến dịch tập kích ở Novorossiysk đã ảnh hưởng đến một số khoản đầu tư của Mỹ triển khai thông qua Kazakhstan. Chúng tôi đã ghi nhận vấn đề này", bà Stefanishyna cho biết.

Tuy nhiên, Đại sứ Ukraine tại Mỹ nhấn mạnh Washington không yêu cầu Ukraine ngừng tấn công các mục tiêu quân sự hay hạ tầng năng lượng của Nga nói chung.

Một trung tâm dầu mỏ của Nga tại Novorossiysk. Ảnh: Sputnik

Trước đó, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào trung tâm dầu mỏ Sheskharis của Nga tại cảng Novorossiysk. Trung tâm này thuộc quyền sở hữu của Transneft, một công ty nhà nước Nga, đồng thời là cơ sở xử lý dầu của Kazakhstan thông qua Liên minh Đường ống Caspian (CPC). Đáng chú ý, tập đoàn năng lượng Mỹ Chevron là một cổ đông lớn của CPC.

Liên quan đến vụ việc, Bộ Ngoại giao Kazakhstan đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Ukraine, gọi đây là "hành động gây hấn nhằm vào một cơ sở dân sự" và khẳng định CPC đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định năng lượng toàn cầu.

Trong thời gian vừa qua, Kiev đã thừa nhận ưu tiên nhắm mục tiêu vào hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga, ngay cả khi việc này ảnh hưởng tới lợi ích của bên thứ 3. Hiện Ukraine đang vướng vào tranh cãi lớn với Hungary và Slovakia liên quan đến việc dừng trung chuyển dầu mỏ Nga thông qua đường ống Druzhba.