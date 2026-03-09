Theo hãng tin CNN, Tổng thống Mỹ Trump ngày 8/3 đã lên tiếng bác bỏ những quan ngại về việc giá dầu thế giới vượt mốc 100 USD/thùng do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Iran.

"Việc giá dầu tăng trong ngắn hạn là một cái giá rất nhỏ cho sự an toàn và hòa bình của Mỹ cũng như thế giới. Giá cả sẽ giảm nhanh chóng khi nguy cơ hạt nhân của Iran chấm dứt, chỉ những kẻ ngốc mới có ý kiến khác", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Cùng ngày 8/3, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tuyên bố hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sẽ được nối lại sau khi Mỹ phá hủy các mối đe dọa từ Iran đối với các tàu chở dầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Mọi người sẽ không phải chờ quá lâu để thấy tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz một cách bình thường. Tất nhiên, tình hình hiện nay vẫn còn rất xa mức lưu thông bình thường, mọi thứ cần có thời gian. Nhưng ngay cả trong trường hợp xấu nhất, việc gián đoạn chỉ diễn ra trong vài tuần chứ không phải vài tháng", ông Wright nói.

Không lâu sau khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra, Tehran đã tiến hành phong tỏa gần như toàn bộ eo biển Hormuz, khiến nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên toàn cầu bị gián đoạn. Tình trạng khan hiếm khiến cho giá dầu hiện đã tiến sát mức 110 USD/thùng, trong khi lần gần nhất giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng là sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022.

Theo nguồn tin của tờ Financial Times, Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad Sherida al-Kaabi mới đây đã dự báo tất cả các nhà sản xuất dầu mỏ ở Vùng Vịnh có thể phải ngừng xuất khẩu trong vòng vài tuần tới. Động thái này có thể khiến giá dầu tăng vọt lên mức 150 USD/thùng.