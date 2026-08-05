Ba tháng trước, bệnh nhân P.V.H (74 tuổi, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) bị nhồi máu não diện rộng, hôn mê, đã mở khí quản, viêm phổi nặng do vi khuẩn đa kháng, suy kiệt và mắc nhiều bệnh lý nền. Do tiên lượng của ông H. rất xấu, gia đình đã đưa bệnh nhân về để chuẩn bị hậu sự.

Tuy nhiên, sau đó, với hy vọng còn cơ hội cứu chữa, người thân đưa ông H. đến Bệnh viện Đa khoa Hà Nam.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ đánh giá đây là một trong những trường hợp có mức độ bệnh rất nặng với tổn thương não diện rộng, suy hô hấp, viêm phổi do vi khuẩn đa kháng và nhiều bệnh lý mạn tính kèm theo.

Trong quá trình điều trị, ê-kíp do ThS.BS Nguyễn Minh Hải - Khoa Hồi sức cấp cứu chống độc liên tục theo dõi sát diễn biến lâm sàng, hội chẩn, điều chỉnh phác đồ điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc hô hấp, đảm bảo dinh dưỡng và triển khai phục hồi chức năng cho người bệnh.

Sau gần 3 tháng, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, vượt qua giai đoạn nguy kịch và trở về với gia đình.

Theo các bác sĩ, kết quả điều trị cho thấy vai trò quan trọng của hồi sức tích cực, kiểm soát nhiễm khuẩn và chăm sóc toàn diện đối với những bệnh nhân nặng có nhiều bệnh lý nền.

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