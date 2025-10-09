Tỷ phú Ronaldo

Sự nghiệp bóng đá của Cristiano Ronaldo tràn ngập những vinh quang rực rỡ. Giờ đây, anh chinh phục thêm đỉnh cao ngoài sân cỏ: trở thành cầu thủ tỷ phú đầu tiên trong lịch sử.

Trong hơn hai thập kỷ thi đấu cho những CLB hàng đầu châu Âu như MU, Real Madrid và Juventus, Ronaldo luôn biết tận dụng danh tiếng của mình để ký kết các hợp đồng thương mại béo bở với các thương hiệu lớn.

Ronaldo trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: Instagram

Chính ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Ronaldo mới được đưa lên đỉnh của bảng xếp hạng các vận động viên giàu nhất thế giới, sau khi ký hợp đồng gia hạn với Al-Nassr hồi mùa hè, được cho là trị giá hơn 400 triệu USD.

Sau thỏa thuận này, tài sản của Ronaldo tăng lên 1,4 tỷ USD, theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg – nơi anh lần đầu tiên góp mặt, trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng.

Trong suốt sự nghiệp, Ronaldo và Lionel Messi – đối thủ vĩ đại nhất của anh – thường có mức lương tương đương.

Bước ngoặt đến năm 2023, khi Ronaldo sang Saudi Arabia còn Messi đến Inter Miami (Mỹ). Dù vậy, Messi được cho là sẽ nhận cổ phần trong CLB Mỹ sau khi giải nghệ, có thể giúp anh bắt kịp kình địch.

Ronaldo gây bất ngờ khi gia nhập Al-Nassr, một đội bóng ít tên tuổi ở Riyadh, khẳng định anh cần “một thử thách mới” sau khi “đã giành mọi thứ ở châu Âu”.

Dù nhiều người nghi ngờ tham vọng thể thao của anh, bản hợp đồng này lại mở ra một trong những thỏa thuận lớn nhất lịch sử bóng đá, đồng thời mang đến mức lương trung bình cao nhất thế giới thể thao.

Tại đây, thu nhập cũng miễn thuế, và hợp đồng của anh còn bao gồm cổ phần trong CLB cùng quyền sử dụng máy bay riêng.

Người quản lý tài sản của Ronaldo, Miguel Marques (công ty LMcapital Wealth Management, Lisbon), từ chối bình luận về con số chính xác, nhưng theo Bloomberg, định giá này dựa trên tổng thu nhập, đầu tư và hợp đồng quảng cáo của anh sau khi điều chỉnh thuế và lợi nhuận thị trường.

Từ tuổi thơ nghèo khó đến đỉnh cao tài chính

Sinh ra ở Madeira trong một gia đình nghèo, Ronaldo nghỉ học năm 14 tuổi để theo đuổi bóng đá. Vừa nổi lên ở Sporting Lisbon, anh chuyển đến MU (2003), rồi Real Madrid (2009).

Khách sạn thuộc sở hữu Ronaldo. Ảnh: PestanaCR7

Người phát hiện ra anh, Aurelio Pereira, kể lại rằng Ronaldo “gầy gò và nhút nhát, nhưng tài năng như người ngoài hành tinh”. Ngày nay, Madeira có sân bay, bảo tàng và khách sạn mang tên CR7.

Ronaldo – được đặt tên theo cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan – kiếm hơn 550 triệu USD tiền lương từ 2002 đến 2023, cộng thêm hợp đồng Nike 10 năm trị giá 18 triệu USD mỗi năm và các thỏa thuận với Armani, Castrol...

Tổng cộng, quảng cáo giúp anh thu thêm hơn 175 triệu USD. Khi gia nhập Al-Nassr, anh nhận 200 triệu USD mỗi năm (miễn thuế), kèm 30 triệu USD phí ký hợp đồng.

Đầu tư và cuộc sống sau bóng đá

Ronaldo ủy thác tài chính cho Marques – cựu nhân viên ngân hàng Thụy Sĩ. Anh đầu tư chủ yếu tại Bồ Đào Nha, cùng bạn bè thân tín, đề cao lòng trung thành.

Các dự án nổi bật gồm City of Padel, Lisboa Racket Center, chuỗi khách sạn và phòng gym CR7, và đài truyền hình CMTV – chính là nơi anh từng ném micro của phóng viên xuống hồ năm 2016.

Ronaldo còn sở hữu danh mục bất động sản lớn: biệt thự ở Madeira, penthouse ở Lisbon (giá kỷ lục/m²), và dinh thự 20 triệu euro ở Quinta da Marinha – nơi người dân kéo đến chỉ để ngắm nhìn ngôi nhà mới của anh.

Ronaldo biến CR7 thành đế chế. Ảnh: UFL

Hiện anh là người nổi tiếng nhất thế giới trên Instagram với hơn 660 triệu người theo dõi, một lợi thế mà Saudi Arabia tận dụng để quảng bá hình ảnh đất nước.

Anh thường xuyên ca ngợi sự an toàn và vẻ đẹp của nơi đây, đăng ảnh bên Biển Đỏ và khẳng định “Saudi Pro League còn mạnh hơn Ligue 1”.

Tài sản của Ronaldo khác với những tỷ phú thể thao khác như Roger Federer hay Michael Jordan – những người giàu chủ yếu nhờ cổ phần thương hiệu – vì phần lớn tài sản của anh đến trực tiếp từ lương và thưởng.

Dù đã ở tuổi 40, Ronaldo vẫn thi đấu đỉnh cao và nói rằng anh muốn giải nghệ tại Al-Nassr, thậm chí mơ được sở hữu nhiều CLB bóng đá. Giấc mơ đó phần nào đã thành hiện thực khi anh được cho là sở hữu 15% cổ phần Al-Nassr.

CR7 định nghĩa lại ý nghĩa của việc trở thành một VĐV ưu tú trong thế kỷ 21: không chỉ là thi đấu trên sân cỏ mà là xây dựng một đế chế.