Một năm của Amorim

Một năm trôi qua kể từ ngày Ruben Amorim đặt chân đến Old Trafford, mang theo cả kỳ vọng và nỗi lo.

Người ta từng tin ông là làn gió mới cho một đội bóng đang mỏi mệt, là dấu chấm hết cho thời kỳ chắp vá kéo dài sau Sir Alex Ferguson.

Ruben Amorim kỷ niệm một năm dẫn MU. Ảnh: MUFC

Nhưng Premier League vốn khắc nghiệt và xáo động, đã nhanh chóng nhắc Amorim rằng lý thuyết chiến thuật đẹp không đủ để sống sót trong vùng bão của giải bóng đá Anh.

MU khởi đầu chiến dịch dưới quyền Amorim với niềm phấn khích mang màu lý tưởng. Một HLV trẻ, triết lý rõ ràng, kỷ luật Bồ Đào Nha, những con số về pressing và kiểm soát không gian nghe rất hiện đại.

Chỉ sau vài tháng, mọi thứ trở nên lạc nhịp: những đường bóng tam giác của sơ đồ 3-4-3 bị bóp nghẹt bởi áp lực dồn dập của các đội Ngoại hạng Anh; những pha triển khai từ thủ môn hóa thành mạo hiểm không cần thiết.

Trong phòng thay đồ, vốn chưa bao giờ yên ổn, bắt đầu râm ran tiếng xì xào về sự cứng nhắc.

Giai đoạn Giáng sinh năm ngoái là cơn ác mộng: 4 trận thua liên tiếp (3 trận Premier League; tứ kết League Cup), bàn thua chồng bàn thua, Old Trafford trở thành nơi chứa nỗi buồn.

Báo chí gọi Amorim là một thí nghiệm thất bại khác, người hâm mộ kêu gọi trở lại lối chơi an toàn hơn, thậm chí có người nhắc tên HLV tạm quyền như một lời cảnh báo.

Điều khác biệt là ban lãnh đạo MU không hoảng loạn. Sir Jim Ratcliffe và các cộng sự giữ niềm tin rằng Amorim không chỉ được thuê để thắng vài trận, mà để đặt nền móng cho một mô hình mới, nơi Quỷ đỏ học cách chơi bóng hiện đại, không chỉ sống bằng ký ức.

Từ Anfield đến ký ức Sir Alex Ferguson

Trong thứ ánh sáng mong manh của niềm tin ấy, một khoảnh khắc bùng nổ xuất hiện trong dịp kỷ niệm một năm Ruben Amorim dẫn MU: chiến thắng ngay tại Anfield.

MU thắng 3 trận gần nhất. Ảnh: MUFC

Sau gần một thập kỷ, MU mới lại khiến khán đài đỏ vùng Merseyside im lặng. Amorim ăn mừng chiến thắng, như thể biết rõ rằng kết quả ấy ngoài việc giúp đội nhà giành 3 điểm, mà còn là một lời tạm khẳng định rằng con đường ông đi chưa hẳn sai.

Đội bóng của ông đá với khí thế, pressing mạnh mẽ, đường lên bóng có ý tưởng và sự dũng cảm, những gì người ta từng thấy ở Sporting Lisbon.

Trận thắng Liverpool gợi ký ức về mùa xuân 1990. Trong trận đá lại bán kết FA Cup với Oldham Athletic, thất bại sẽ khiến Alex Ferguson bị sa thải vì cuộc khủng hoảng tại giải VĐQG (First Division).

Mark Robins trở thành người hùng với bàn quyết định 2-1 ở phút 114. Ferguson không chỉ giữ được ghế, mà còn mở ra chu kỳ rực rỡ trong 23 năm sau đó.

Trở lại với Amorim, chuỗi thành công gần đây không che hết vết sần. MU vẫn mong manh, vẫn dễ sụp khi thiếu vài trụ cột. Cái khung 3-4-3 đôi khi như một khuôn thép, bó cứng sáng tạo của cầu thủ tấn công.

Nhiều người trong giới chuyên môn cho rằng ông nên thực dụng hơn, xấu xí hơn một chút, bởi bóng đá Anh không phải mảnh đất cho sự thuần khiết chiến thuật.

Nhưng có lẽ chính sự kiên định ấy mới khiến Amorim khác biệt. Ông đang cố tái thiết từ gốc, chứ không chỉ vá víu ngọn.

Một năm qua, MU của Amorim giống công trình đang dựng: khung thép đã có, nhưng lớp sơn còn thô, bức tường vẫn lổn nhổn vết vôi.

Chiến thắng trước Liverpool có thể là bước ngoặt với MU của Amorim. Ảnh: MUFC

Người hâm mộ muốn thấy thành quả, nhưng ông và Sir Ratcliffe biết quá trình đó cần thời gian, như cách Arteta từng chịu đựng ở Arsenal, giờ đây đứng trước cơ hội hái quả ngọt.

Trong bức tranh hỗn độn ấy, điều tích cực là ông vẫn giữ được phòng thay đồ, vẫn khiến cầu thủ tin vào thứ bóng đá của mình, và vẫn gieo được chút hy vọng cho khán đài vốn đã quen thất vọng.

Có thể Amorim chưa thành công, nhưng MU dường như lần đầu sau nhiều năm có cảm giác đang đi đúng hướng.

Giữa kỷ nguyên mà mọi thứ bị đo bằng kết quả tức thì, một năm của Amorim có thể xem như lời nhắc rằng phục sinh một đế chế không thể vội vàng.

Để một cây cổ thụ xanh trở lại, đôi khi phải chấp nhận những mùa đông dài. Amorim, dù bị nghi ngờ, vẫn đang trồng lại hạt mầm của niềm tin ấy nơi Old Trafford.

Cuối tuần này, nếu vượt qua Nottingham Forest trên sân khách (22h ngày 1/11), sẽ là bước tiến dài cho tương lai tươi sáng.