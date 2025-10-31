Sức ép truyền thông mà Lamine Yamal phải chịu đã lên đến đỉnh điểm sau vụ va chạm giữa khu kỹ thuật của Barcelona và Real Madrid trong trận Siêu kinh điển gần đây.

Real Madrid giành chiến thắng 2-1, trong khi Lamine Yamal bị các cầu thủ chủ nhà bao vây khi trận đấu kết thúc.

Yamal trong trận Siêu kinh điển. Ảnh: EFE

Trước đó, cầu thủ mang áo số 10 của Barca phải hứng chịu làn sóng chỉ trích cả trong lẫn ngoài sân cỏ vì những lời châm chọc dành cho Real Madrid.

Giờ đây, viên ngọc của Barcelona lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông Tây Ban Nha.

Bước đi tiếp theo của Yamal là mua một căn nhà. Không phải căn nào khác, mà chính là ngôi nhà từng được Shakira và Gerard Pique chung sống, nổi tiếng khắp thế giới cho đến khi cặp đôi biểu tượng này tuyên bố chia tay vào năm 2022.

Ngôi nhà mới của Yamal nằm ở Esplugues de Llobregat, vùng ngoại ô Barcelona, cách trung tâm huấn luyện Joan Gamper không xa.

Khu vực này cũng là nơi sinh sống của một số đồng đội như Alejandro Balde, Ronald Araujo, và cả huyền thoại Andres Iniesta.

Mục tiêu của Yamal là tìm một nơi ở đảm bảo tuyệt đối về an ninh, khi anh trở thành ngôi sao có tầm ảnh hưởng toàn cầu từ trong đến ngoài sân cỏ, đặc biệt là mối quan hệ với nữ ca sĩ Nicki Nicole.

Theo những người thân cận, kế hoạch mua nhà đã được Yamal tiến hành trong 3-4 tháng qua. Ngôi nhà rộng khoảng 2.000 mét vuông đang trong quá trình hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

Yamal và bạn gái Nicole muốn tránh sự chú ý của truyền thông về cuộc sống riêng. Ảnh: EFE

Ngôi nhà có hồ bơi trong nhà và ngoài trời, phòng gym, phòng thu (phù hợp với Shakira), rạp chiếu riêng, nhiều phòng ngủ, sân vườn lớn, hệ thống an ninh cao cấp.

Đây là dạng căn hộ xây dựng thành nhiều khối, có thể chia nhỏ để bán từng phần.

Chưa rõ Yamal mua lại từng khối hay toàn bộ, trong khi giá trị khu bất động sản này ước tính 14 triệu euro – tương đương 426,7 tỷ đồng.

Yamal hiện đang phải vật lộn với chấn thương mu bàn chân, ảnh hưởng đến phong độ của anh trong thời gian gần đây, cộng thêm áp lực từ những đánh giá công khai về hành vi ngoài sân cỏ.

Người thân cho biết căn nhà sẽ được cải tạo lại phòng tập thể hình, giúp Yamal duy trì khối lượng tập luyện cao hơn, với sự hỗ trợ của HLV thể lực và chuyên viên vật lý trị liệu riêng, nhằm đảm bảo cậu tuân thủ đúng quy trình hồi phục của Barcelona đề ra.