Thiếu người chỉ đường

Sáng 11/10, trong khu huấn luyện đội tuyển Tây Ban Nha ở Las Rozas, một đoạn video lan truyền qua điện thoại của các cầu thủ, khi cả đội chuẩn bị di chuyển đến Elche để đá với Georgia tối hôm đó (2-0).

Trong đoạn clip đăng trên Instagram của Nicki Nicole, ca sĩ Argentina, người ta thấy cô và bạn trai đi trực thăng ngắm cảnh những hòn đảo Croatia trên biển Adriatic.

Yamal đang lạc bước và thiếu người bảo vệ. Ảnh: MD

Bạn trai ấy, dĩ nhiên, là Lamine Yamal, người trước đó được Barcelona gửi thông báo y tế nói rằng anh bị “viêm mu” kéo dài, để giải thích cho việc anh vắng mặt ở đội tuyển Tây Ban Nha.

“Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?”, người ta nghe thấy ai đó trong văn phòng buột miệng.

Thực ra câu nói ấy được nghe thấy nhiều lần trong những tuần gần đây, từ LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) lẫn ở Barcelona. Cả hai nơi đều lo lắng cho con đường mà Lamine đang đi: một chàng trai mới 18 tuổi nhưng đã bị cả nền công nghiệp bóng đá ập xuống vai.

Theo nhiều nguồn tin từ Barcelona và Madrid (trụ sở RFEF), sự phức tạp trong cuộc sống xuất phát từ việc không có ai thực sự dẫn dắt, một người đủ uy tín và gần gũi để giúp Yamal định hướng giữa biển cả của danh tiếng và tiền bạc mà anh đột ngột rơi vào.

“Vấn đề là không ai chỉ đường cho Lamine. Ở tuổi 18 thì rất khó để tự nhìn ra con đường của mình”, một thành viên đội một Barcelona nói với El Mundo.

Ở trung tâm Joan Gamper, người ta rỉ tai nhau rằng không ai dám nói “không” với Lamine, kể cả khi nên làm vậy. Ví dụ như việc anh xuất hiện trong show của King’s League tối thứ Năm, trước Siêu kinh điển.

Theo những nguồn tin ấy, đó mới là vấn đề thật sự, chứ không phải vài câu nói về “Madrid ăn cắp và la làng”.

Tương tự, hình ảnh ngồi trực thăng cùng bạn gái trong tuần điều trị chấn thương cũng nằm trong cái sai kiểu ấy, bởi đó là tuần mà Lamine lẽ ra phải nghỉ ngơi tuyệt đối để phục hồi chấn thương.

Nicki Nicole trong một trận đấu của Barca. Ảnh: EFE

Ai giúp Yamal?

Để giúp Lamine tìm lại phương hướng, có 3 kênh có thể tác động: gia đình, người đại diện hoặc CLB.

Về gia đình, chỉ bà ngoại Fatima và mẹ Sheila mới có đủ tình cảm để ảnh hưởng đến anh, nhưng cả hai lại khá xa lạ với thế giới bóng đá mà anh đang sống.

Về người đại diện, Jorge Mendes đã được cảnh báo về tình hình, song đến giờ chưa có hành động cụ thể nào. Điều duy nhất là vài người của Gestifute (công ty của Mendes) sẵn sàng hỗ trợ ngôi sao lớn nhất của họ.

Cuối cùng là Barcelona. Trước đây, khi còn ở đội trẻ, giám đốc học viện Jordi Roura từng quyết định đưa Lamine vào La Masia để tách khỏi những ảnh hưởng xấu từ bên ngoài.

Điều đó giờ không còn. La Masia và văn phòng Camp Nou không còn Juanjo Castillo hay Pepe Costa, các chuyên gia mà CLB cử theo sát, uốn nắn cầu thủ không chỉ trong bóng đá mà cả trong cuộc sống.

Hiện tại, Barca có một Văn phòng Hỗ trợ Cầu thủ, nhưng không ai trong đó đủ gần gũi với Yamal để anh chịu lắng nghe. Cùng lắm họ chỉ giúp anh... tìm căn hộ.

Ngoài ra, có một công ty truyền thông tên The Underdogs hỗ trợ anh về hình ảnh. Một chi tiết đáng chú ý: ai đó (không rõ chính xác) đã thuyết phục được Yamal hủy buổi xuất hiện trên kênh của một streamer Pháp nổi tiếng vào thứ Ba vừa qua.

Lamine Yamal đá Siêu kinh điển khi chấn thương chưa lành hẳn. Ảnh: Diario AS

Quay lại chuyện chấn thương, vấn đề mu đang ảnh hưởng nặng nề đến phong độ Yamal. Các con số không mấy ấn tượng: 3 bàn (2 penalty) và 5 kiến tạo, so với 5 bàn và 11 kiến tạo cùng kỳ năm ngoái.

Đồng ý là anh vắng mặt 5 trận vì đau mu. Nhưng trên hết là cảm giác chơi bóng, điều mà ai xem cũng nhận ra. Ở Bernabeu, anh đang thi đấu khi chưa lành hẳn, thiếu tự tin để đột phá.

Theo các chuyên gia, với lựa chọn điều trị bảo tồn, căn bệnh này đòi hỏi rất nhiều giờ vật lý trị liệu và nghỉ ngơi. Cả hai điều ấy đều không có trong lịch sinh hoạt của Yama.

Giữa chuỗi hợp đồng quảng cáo, sự kiện của CLB, và khao khát là trung tâm vũ trụ mạng xã hội ở tuổi 18, cùng cô bạn gái nổi tiếng, anh chưa tìm ra lối thoát cho những cơn đau dai dẳng.

Ở Barcelona, có người đã bắt đầu nói về phẫu thuật. Trong khi đó, ban huấn luyện của Hansi Flick đang tự hỏi câu hỏi mà người hâm mộ đã nghĩ đến ngay khi anh nổi lên: Lamine Yamal sẽ chọn trở thành Neymar hay muốn trở thành Messi?