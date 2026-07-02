Nguy kịch sau bữa ăn sản

Ngày 30/6, em Trần H.A. (15 tuổi, trú tại Ninh Bình) được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cấp cứu trong tình trạng sốc phản vệ độ III sau khi ăn hải sản.

Theo các bác sĩ, ngay sau khi xuất hiện các dấu hiệu phản vệ, người nhà - có chuyên môn y tế - đã nhanh chóng tiêm Adrenaline và đưa em đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, tình trạng vẫn diễn biến rất nặng với tụt huyết áp, toan chuyển hóa, chỉ số Lactate máu tăng tới 8 mmol/L, báo hiệu nguy cơ suy đa tạng nếu không được hồi sức tích cực kịp thời.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bá Cường, Khoa Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc và Đột quỵ, người trực tiếp điều trị cho biết, ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, ê-kíp lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu phản vệ.

Người bệnh được duy trì Adrenaline, bù dịch tích cực, lọc máu liên tục, đồng thời điều chỉnh rối loạn toan kiềm và theo dõi sát các chỉ số huyết động.

Rút ngắn thời gian vàng

"Trong sốc phản vệ, từng phút đều có ý nghĩa quyết định. Điều quan trọng là nhận diện đúng tình trạng, xử trí ngay từ những phút đầu và phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa để không bỏ lỡ 'thời gian vàng'", BS Cường cho biết.

Sau vài giờ điều trị tích cực, các chỉ số của nữ sinh cải thiện rõ rệt, pH máu tăng từ 7,24 lên 7,33, Lactate giảm từ 8 xuống còn 4,5 mmol/L, huyết áp và nhịp tim trở về ổn định, tri giác hồi phục hoàn toàn.

Đánh giá về trường hợp này, PGS.TS Đỗ Ngọc Sơn - Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết sốc phản vệ là một trong những tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp, có thể khiến người bệnh tử vong chỉ trong thời gian rất ngắn nếu không được xử trí đúng.

Bác sĩ cấp cứu người bệnh. Ảnh: BVCC.

"Người bệnh chỉ có cơ hội sống khi được tiêm Adrenaline sớm, cấp cứu đúng phác đồ và hồi sức tích cực liên tục. Không chỉ cần trang thiết bị hiện đại, điều quan trọng hơn là đội ngũ bác sĩ phải có kinh nghiệm, làm chủ kỹ thuật và phối hợp nhịp nhàng trong từng quyết định chuyên môn", PGS Sơn nhấn mạnh.

Theo ông, mô hình hoạt động của Khoa Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc và Đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được xây dựng đồng bộ với cơ sở Hà Nội, dưới sự hỗ trợ chuyên môn thường xuyên của Trung tâm Hồi sức tích cực, Trung tâm Cấp cứu A9, Trung tâm Đột quỵ và Trung tâm Chống độc.

Nhờ đó, người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận có thể tiếp cận ngay các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu vốn trước đây chỉ triển khai ở bệnh viện tuyến trung ương, giảm đáng kể thời gian chuyển viện và tăng cơ hội cứu sống trong các tình huống nguy kịch.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, sốc phản vệ có thể xảy ra với bất kỳ ai, đặc biệt sau khi sử dụng thuốc, ăn các thực phẩm dễ gây dị ứng như hải sản hoặc bị côn trùng đốt. Khi xuất hiện các dấu hiệu như nổi mề đay toàn thân, khó thở, khò khè, phù môi, phù lưỡi, đau bụng, nôn nhiều, chóng mặt hoặc tụt huyết áp sau tiếp xúc với dị nguyên, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức.

Với những người có tiền sử phản vệ, việc mang theo bút tiêm Adrenaline theo chỉ định của bác sĩ có thể là yếu tố quyết định giúp cứu sống trong những phút đầu tiên.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình: ‘Người dân đến khám đông, kỳ vọng lớn’ Sáng 26/6, hàng nghìn người dân từ nhiều tỉnh thành đã có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ngay trong ngày đầu đón bệnh nhân. Ai cũng kỳ vọng được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao gần nơi sinh sống.