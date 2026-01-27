Thay vì chạy đua theo những con số đã gần đạt ngưỡng như độ phân giải hay tần số quét, Samsung dường như đang tập trung vào những cải tiến mang tính thực tế hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến cách người dùng trải nghiệm màn hình trong đời sống hằng ngày.

Hai tính năng màn hình được đồn đoán xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra - mẫu flagship cao cấp nhất dự kiến ra mắt tháng tới, chính là minh chứng rõ ràng cho hướng đi này.

Galaxy S26 Ultra có thể được ra mắt vào ngày 25/2 tới, với những nâng cấp màn hình mạnh mẽ so với thế hệ tiền nhiệm. Ảnh: Sammobile

Màn hình bảo mật Privacy Display, không thể “xem trộm”

Tính năng gây chú ý nhất trên Galaxy S26 Ultra được cho là Privacy Display, một dạng màn hình bảo mật tích hợp sẵn.

Dựa trên các thông tin rò rỉ từ bên thứ ba cũng như những bằng sáng chế và gợi ý từ chính Samsung, công nghệ này sẽ khiến nội dung trên màn hình trở nên khó nhìn từ hai bên, trong khi vẫn giữ được độ rõ nét hoàn hảo khi người dùng nhìn trực diện.

Nói một cách dễ hiểu, Privacy Display hoạt động giống như miếng dán chống nhìn trộm mà nhiều người từng sử dụng, nhưng không mang theo những nhược điểm quen thuộc.

Thay vì làm giảm độ sáng, làm nhạt màu sắc hoặc khiến góc nhìn bị khó chịu, giải pháp của Samsung được kỳ vọng sẽ tích hợp trực tiếp vào tấm nền hiển thị, mang lại trải nghiệm tự nhiên hơn rất nhiều.

Trong bối cảnh smartphone ngày càng trở thành “két sắt di động” chứa thông tin ngân hàng, dữ liệu cá nhân, tin nhắn riêng tư và công việc, một màn hình có khả năng hạn chế ánh nhìn từ người xung quanh là điều cực kỳ thiết thực.

Mọi người sử dụng điện thoại ở quán cà phê, trên phương tiện công cộng, trong thang máy hay phòng chờ sân bay, những nơi mà chỉ một cái liếc mắt cũng đủ làm lộ thông tin nhạy cảm.

Với Privacy Display, Samsung có thể cho phép người dùng bật nhanh chế độ bảo mật chỉ bằng một thao tác, hoặc thậm chí tự động kích hoạt khi mở các ứng dụng quan trọng như ngân hàng, ví điện tử hay ứng dụng nhắn tin.

Đây không phải là thay đổi mang tính phô trương, nhưng lại có khả năng cải thiện trải nghiệm sử dụng một cách âm thầm và bền bỉ, đúng với triết lý “công nghệ phục vụ đời sống”.

Gorilla Armor: giảm phản xạ ánh sáng mạnh mẽ

Tính năng thứ hai được kỳ vọng sẽ tiếp tục xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra là Gorilla Armor glass, loại kính cường lực cao cấp mà Samsung lần đầu giới thiệu trên Galaxy S24 Ultra và tiếp tục duy trì trên S25 Ultra.

Dù không phải là công nghệ hoàn toàn mới, Gorilla Armor vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình trải nghiệm hiển thị tổng thể của dòng Ultra.

So với các thế hệ kính trước, Gorilla Armor bền hơn đáng kể, giúp hạn chế trầy xước trong quá trình sử dụng hằng ngày và tăng khả năng sống sót khi rơi rớt. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất của loại kính này không chỉ nằm ở độ bền.

Điểm “ăn tiền” nhất của Gorilla Armor chính là khả năng giảm phản xạ ánh sáng mạnh mẽ. Nhờ đó, màn hình trở nên dễ đọc hơn rất nhiều khi sử dụng ngoài trời nắng gắt hoặc dưới ánh đèn mạnh trong nhà.

Nội dung hiển thị rõ ràng hơn, màu sắc giữ được độ sâu và người dùng không còn phải nheo mắt hay che màn hình bằng tay như trước.

Một hệ quả thú vị là bạn sẽ không còn dùng màn hình như một chiếc gương soi mặt, nhưng đổi lại, chỉ cần bật camera trước là xong.

Đây là một sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng, nhất là khi lợi ích mà nó mang lại được cảm nhận mỗi ngày, trong mọi tình huống sử dụng.

Điều đáng tiếc là Samsung dường như chưa quảng bá Gorilla Armor đúng với giá trị thực sự của nó. Trong khi các thông số như camera hay hiệu năng luôn được đẩy mạnh, thì khả năng giảm phản xạ, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm thị giác, lại ít được nhắc đến. Thực tế, đây là một trong những nâng cấp “âm thầm nhưng đáng giá nhất” trên các mẫu Ultra gần đây.

Nhiều người chỉ thực sự nhận ra sự khác biệt khi sử dụng máy ngoài trời hoặc khi so sánh trực tiếp với các smartphone khác. Một khi đã quen với màn hình ít phản xạ, rất khó để quay lại những tấm nền bóng loáng truyền thống.

Một điểm đáng chú ý là Apple được cho là đã trang bị màn hình chống phản xạ cho toàn bộ dòng iPhone 17, không chỉ giới hạn ở các phiên bản Pro và Pro Max. Đây là hướng đi được giới công nghệ đánh giá cao, bởi nó đưa trải nghiệm cao cấp đến với nhiều người dùng hơn.

Trong khi đó, với Galaxy S26 series, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Gorilla Armor sẽ được mở rộng sang các phiên bản thấp hơn. Ít nhất ở thời điểm này, công nghệ kính cao cấp này vẫn nhiều khả năng chỉ dành riêng cho bản Ultra.

Theo các nguồn tin đáng tin cậy, Samsung dự kiến sẽ công bố dòng Galaxy S26 vào nửa sau tháng 2, nhiều khả năng là ngày 25/2.

Nếu những thông tin rò rỉ là chính xác, Galaxy S26 Ultra sẽ không chỉ tiếp tục dẫn đầu về thông số kỹ thuật, mà còn ghi điểm mạnh mẽ nhờ những cải tiến màn hình tập trung vào trải nghiệm thực tế, nơi người dùng cảm nhận rõ giá trị của công nghệ mỗi ngày.

