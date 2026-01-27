Với những ai đam mê chụp ảnh bằng smartphone nhưng lại không thoải mái khi sử dụng các thiết bị có kích thước quá lớn, Oppo dường như đang chuẩn bị một lời giải đầy hấp dẫn.

Oppo Find X9s, chiếc điện thoại nhỏ gọn đầu tiên trên thế giới được trang bị hai camera độ phân giải 200MP, được cho là sắp chính thức trình làng.

Find X9s được cho là sẽ sở hữu 2 camera chính độ phân giải 200MP. Ảnh: Oppo

Thực tế, cái tên Find X9s đã từng xuất hiện trong các tin đồn trước đây, nhưng một rò rỉ mới nhất vừa qua gần như đã “đóng dấu xác nhận” cho sự tồn tại của thiết bị này.

Với những người nghiêm túc tìm kiếm một chiếc smartphone gọn nhẹ nhưng vẫn mang đẳng cấp flagship, đây rõ ràng là sản phẩm rất đáng để theo dõi.

Cuộc chơi megapixel chưa từng có trên một chiếc máy nhỏ gọn

Megapixel không phải là tất cả khi đánh giá chất lượng camera, dù là trên smartphone hay máy ảnh chuyên nghiệp. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng việc một chiếc điện thoại nhỏ gọn, được cho là chỉ sở hữu màn hình 6,3 inch, lại tích hợp hai cảm biến 200MP là điều cực kỳ ấn tượng.

Theo nguồn tin rò rỉ mới nhất từ leaker nổi tiếng Digital Chat Station, Oppo Find X9s sẽ mang đến một cấu hình camera cực “khủng”. Dù bài đăng trên Weibo không nêu trực tiếp, nhưng nhiều khả năng máy sẽ được trang bị vi xử lý Dimensity 9500 hoặc Dimensity 9500+ cao cấp.

Đây là con chip đủ sức xử lý hầu như mọi tác vụ nặng nhất hiện nay, từ chơi game đồ họa cao cho đến quay chụp và xử lý hình ảnh phức tạp, đảm bảo trải nghiệm flagship đúng nghĩa.

Điểm nhấn lớn nhất và cũng là yếu tố khiến Find X9s trở nên khác biệt chắc chắn nằm ở hệ thống camera. Theo các thông tin bị rò rỉ, chiếc máy này sẽ sở hữu:

Camera chính độ phân giải 200MP, sử dụng cảm biến Samsung HP5.

Camera telephoto dạng tiềm vọng cũng đạt 200MP, tiếp tục dùng cảm biến Samsung HP5.

Camera góc siêu rộng độ phân giải 50MP.

Việc trang bị hai camera 200MP trên cùng một thiết bị là điều chưa từng có trong phân khúc smartphone nhỏ gọn. Dĩ nhiên, điều đó không đồng nghĩa rằng người dùng sẽ ngay lập tức trở thành một nhiếp ảnh gia. Tuy vậy, sở hữu Find X9s chắc chắn là đủ để bạn tự hào khoe với bạn bè về một trong những chiếc smartphone có cấu hình camera tiên tiến bậc nhất thị trường.

Màn hình viền siêu mỏng, pin 7.000 mAh

Không chỉ gây ấn tượng ở camera, Oppo Find X9s còn được cho là sở hữu màn hình 6,3 inch với viền cực mỏng ở cả bốn cạnh, nhờ ứng dụng công nghệ LIPO.

Oppo được cho là sẽ trang bị cho Find X9s viên pin lên tới 7.000 mAh. Ảnh: PhoneArena

LIPO (low-injection pressure overmolding) là công nghệ sản xuất màn hình cho phép thu hẹp tối đa phần viền xung quanh tấm nền OLED.

Công nghệ này từng được Apple sử dụng để làm mỏng viền trên Apple Watch Series 7, qua đó tăng diện tích hiển thị mà không cần mở rộng kích thước tổng thể thiết bị. Nếu được áp dụng thành công trên Find X9s, người dùng sẽ có cảm giác cầm nắm gọn gàng nhưng vẫn tận hưởng không gian hiển thị rộng rãi, hiện đại.

Một trong những chi tiết gây bất ngờ nhất chính là dung lượng pin. Oppo được cho là sẽ trang bị cho Find X9s viên pin lên tới 7.000 mAh, con số thường chỉ xuất hiện trên các mẫu điện thoại cỡ lớn, thậm chí là máy chuyên pin “trâu”.

Không dừng lại ở dung lượng, Find X9s còn được kỳ vọng hỗ trợ tốc độ sạc có dây rất cao. Theo các nguồn rò rỉ, chỉ cần khoảng 30 phút sạc, người dùng đã có thể đủ pin để sử dụng thoải mái cả ngày, ngay cả khi viên pin gần như đã cạn kiệt trước đó. Đây sẽ là lợi thế cực lớn đối với những ai thường xuyên di chuyển và phụ thuộc nhiều vào smartphone.

Theo dự đoán, Oppo Find X9s có thể sẽ được giới thiệu cùng với mẫu flagship cao cấp nhất của dòng sản phẩm - Oppo Find X9 Ultra vào tháng 3 tới. Nếu điều này trở thành sự thật, Oppo sẽ sở hữu một dải sản phẩm rất thú vị: từ mẫu Ultra “tất tay” cho người dùng thích màn hình lớn, cho đến Find X9s nhỏ gọn nhưng không hề thua kém về sức mạnh hay công nghệ.

Với camera kép 200MP, pin 7.000 mAh và thiết kế nhỏ gọn, Oppo Find X9s hứa hẹn sẽ tạo ra một chuẩn mực mới cho phân khúc smartphone compact cao cấp trong thời gian tới.

