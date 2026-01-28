Trong khi kích thước màn hình của iPhone đã nhiều lần được điều chỉnh, thì một yếu tố then chốt vẫn gần như “bất động” suốt thời gian dài: Dynamic Island. Điều đó có thể sắp thay đổi với iPhone 18 Pro Max.

Một concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: Fpt./YouTube)

Không chỉ vậy, các báo cáo độc lập còn cho thấy màn hình iPhone 18 sẽ sáng hơn đáng kể, trong khi phiên bản iPhone 18 Pro Max cũng được cho là đang chuẩn bị đón nhận những nâng cấp tương tự, thậm chí sâu hơn về mặt công nghệ hiển thị.

Dynamic Island: biểu tượng quen thuộc sắp được “thu nhỏ”

Dynamic Island là phần khoét hình viên thuốc ở phía trên màn hình, lần đầu xuất hiện trên iPhone 14 Pro vào tháng 9/2022. Thiết kế này đã thay thế phần “tai thỏ” lớn từng tồn tại từ iPhone X trở đi, đồng thời trở thành một trong những dấu hiệu nhận diện đặc trưng của iPhone cao cấp.

Tuy nhiên, kể từ khi ra mắt, Dynamic Island gần như không thay đổi về mặt hình dáng hay kích thước. Theo nguồn tin rò rỉ mới nhất, điều đó sẽ chấm dứt trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ra mắt vào mùa thu năm nay.

Trước đó, từng xuất hiện tin đồn cho rằng camera trước sẽ dịch sang bên trái màn hình, nhưng sau đó được xác nhận là do hiểu sai thông tin gốc. Thực tế, thay đổi lần này tinh tế hơn nhưng vẫn đủ để tạo khác biệt rõ ràng.

Leaker nổi tiếng Ice Universe cho biết: chiều rộng phần khoét Dynamic Island trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ giảm từ 20,76mm xuống chỉ còn 13,49mm, tương đương mức thu hẹp khoảng 35%.

Dù chưa đạt đến mức chỉ còn một lỗ camera tròn, nhưng đây vẫn là một thay đổi đủ lớn để người dùng dễ dàng nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một chiếc iPhone trông “thoáng” hơn, gọn gàng hơn và tất nhiên, đủ để khiến người khác nhận ra bạn đang dùng phiên bản Pro mới nhất.

Giới phân tích cho rằng, nguyên nhân chính giúp Dynamic Island thu nhỏ là do bộ phận flood illuminator, thành phần quan trọng của Face ID, có thể đã được giấu dưới màn hình thay vì lộ thiên như trước. Nếu đúng, đây sẽ là một bước tiến đáng kể trong lộ trình “vô hình hóa” các cảm biến trên iPhone.

Một rò rỉ trước đó cho biết, thay đổi về Dynamic Island sẽ không xuất hiện trên iPhone 18 bản tiêu chuẩn và iPhone Air 2. Điều này khá hợp lý với iPhone 18, bởi trong quá khứ, các mẫu iPhone thường phải chờ thêm một năm mới được thừa hưởng công nghệ từ dòng Pro.

Tuy nhiên, với iPhone Air 2, câu chuyện có thể khác. Theo một số báo cáo, mẫu máy này chỉ ra mắt vào năm 2027 và được định vị là iPhone cao cấp, nên khả năng nó bỏ lỡ nâng cấp này là không cao.

Màn hình iPhone 18 sáng hơn, iPhone 18 Pro Max còn vượt trội

Một nguồn rò rỉ quen thuộc có tên Instant Digital trên Weibo cho biết, nhà cung cấp BOE của Trung Quốc gần như không có cơ hội sản xuất màn hình cho iPhone 18, do Apple đặt ra yêu cầu độ sáng chưa từng có.

Điều này cho thấy iPhone 18 sẽ có màn hình sáng vượt trội so với thế hệ hiện tại. iPhone 17, mẫu iPhone đầu tiên sở hữu Super Retina XDR trên toàn bộ dòng, đã đạt mức 1.000 nit sáng tiêu chuẩn, 1.600 nit HDR và tối đa 3.000 nit ngoài trời. Với kinh nghiệm hạn chế của BOE ở phân khúc này, rất có thể Apple đang nhắm tới một ngưỡng cao hơn nữa.

Đáng chú ý, iPhone 17 và iPhone 17 Pro hiện có độ sáng tương đương nhau, vì vậy sẽ rất khó để Apple cho phép iPhone 18 tiêu chuẩn vượt mặt iPhone 18 Pro. Điều này càng hợp lý khi iPhone 17 là mẫu iPhone thường đầu tiên được trang bị ProMotion tương đương dòng Pro.

Trang Geeky Gadgets còn tiết lộ rằng iPhone 18 Pro Max sẽ ra mắt công nghệ màn hình LTPO Plus của Samsung, cho hình ảnh sáng hơn đồng thời tiết kiệm năng lượng tốt hơn. Đây là bước đi phù hợp với chiến lược kéo dài thời lượng pin và mục tiêu phát triển bền vững của Apple.

Cũng theo Geeky Gadgets, iPhone 18 Pro Max có thể tiến gần hơn tới Face ID ẩn hoàn toàn dưới màn hình, một cột mốc công nghệ quan trọng. Dù camera hồng ngoại vẫn cần vị trí hiển thị, Apple được cho là đang đi từng bước thận trọng để không ảnh hưởng tới độ bảo mật sinh trắc học.

Video hé lộ thiết kế mới của iPhone 18 Pro. (Nguồn: Fpt./YouTube)

Bên cạnh đó, iPhone 18 Pro dự kiến sử dụng chip A20 Pro tiến trình 2nm, mang lại hiệu suất cao hơn và tiết kiệm điện năng vượt trội. Apple cũng có thể chuyển sang modem C-Series do chính hãng phát triển, thay thế Qualcomm, nhằm tối ưu khả năng kết nối.

Những thông tin rò rỉ này cho thấy iPhone 18 Pro Max không chỉ là một bản nâng cấp nhỏ, mà có thể là bước ngoặt lớn về thiết kế hiển thị và công nghệ nền tảng của Apple.

(Theo Forbes, AppleInsider, MacRumors)