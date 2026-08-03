Trong bối cảnh Apple liên tục điều chỉnh giá bán nhiều dòng sản phẩm vì chi phí linh kiện tăng mạnh, một dự báo mới đang khiến giới công nghệ đặc biệt chú ý. Theo nhà phân tích Jeff Pu, dòng iPhone 18 Pro có thể phải tăng giá từ 250 đến 300 USD khi ra mắt vào mùa thu năm 2026. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, đây sẽ là mức tăng lớn nhất trong lịch sử dòng iPhone cao cấp của Apple.

iPhone 18 Pro có thể phải tăng giá từ 250 đến 300 USD so với iPhone 17 Pro. Ảnh: PhoneArena

Dù mức tăng này cao hơn đáng kể so với các dự báo trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng diễn biến của thị trường bán dẫn và bộ nhớ trong thời gian qua khiến khả năng này không còn quá khó xảy ra.

iPhone 18 Pro có thể giá khởi điểm từ 1.399 USD

Apple từng tăng giá hàng loạt sản phẩm như Mac, iPad và nhiều thiết bị khác vào tháng 6/2025 sau khi giá RAM và bộ nhớ lưu trữ NAND tăng mạnh trên toàn cầu. Một số mẫu máy Mac thậm chí tăng tới hàng nghìn USD tùy cấu hình. Tuy nhiên, dòng iPhone khi đó vẫn được giữ nguyên giá bán, giúp Apple tránh được phản ứng tiêu cực từ người tiêu dùng.

Tuy nhiên, điều này có thể sẽ không kéo dài.

Trước đó, một báo cáo xuất hiện vào tháng 7/2026 cho biết Apple đang cân nhắc tăng giá khoảng 10% đối với dòng iPhone 18 Pro. Song Jeff Pu lại đưa ra dự báo còn đáng chú ý hơn nhiều.

Theo chia sẻ của ông trên mạng xã hội X, người mua iPhone 18 Pro có thể sẽ phải trả thêm từ 250 đến 300 USD (khoảng 6-8 triệu đồng) so với mức giá ra mắt của iPhone 17 Pro.

Nếu dự báo này chính xác, iPhone 18 Pro có thể có giá khởi điểm khoảng 1.399 USD, trong khi iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng bắt đầu từ ít nhất 1.499 USD, chưa tính các phiên bản dung lượng lưu trữ cao hơn.

Một số ý kiến có thể cho rằng Apple đang tận dụng sức hút thương hiệu để nâng giá nhằm gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, Jeff Pu không đồng tình với quan điểm này.

Theo ông, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá các linh kiện quan trọng như RAM và bộ nhớ NAND đã tăng đáng kể trong thời gian qua. Đây là hai thành phần có ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất smartphone cao cấp.

Ngoài ra, dòng iPhone 18 Pro dự kiến sẽ sử dụng chip A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2nm thế hệ mới của TSMC. Công nghệ này hứa hẹn mang lại hiệu năng và hiệu quả năng lượng vượt trội nhưng cũng khiến chi phí chế tạo chip tăng lên đáng kể so với tiến trình hiện nay.

Sự kết hợp giữa giá bộ nhớ leo thang và công nghệ sản xuất bán dẫn tiên tiến khiến chi phí sản xuất mỗi chiếc iPhone 18 Pro được cho là cao hơn rõ rệt so với thế hệ trước.

Giá cao có thể ảnh hưởng đến sức mua

Jeff Pu cho rằng iPhone vẫn là động lực tăng trưởng quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của Apple, thể hiện qua các báo cáo tài chính gần đây. Tuy nhiên, nếu giá bán tăng quá mạnh, nhu cầu dành cho dòng iPhone 18 Pro hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng.

Trong phân khúc điện thoại cao cấp, người tiêu dùng ngày càng cân nhắc nhiều hơn giữa hiệu năng, tính năng mới và số tiền phải bỏ ra. Mức tăng vài chục USD thường dễ được chấp nhận, nhưng mức tăng lên tới 250–300 USD có thể khiến không ít khách hàng trì hoãn việc nâng cấp hoặc chuyển sang các phiên bản thấp hơn.

Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng Jeff Pu không phải lúc nào cũng đưa ra dự báo chính xác. Trong vài năm gần đây, ông từng có không ít nhận định không trở thành hiện thực. Vì thế, con số 300 USD hiện vẫn chỉ là một kịch bản dự báo chứ chưa phải thông tin được Apple xác nhận.

Trên thực tế, Jeff Pu không phải là người duy nhất cảnh báo về khả năng iPhone 18 Pro tăng giá.

Các nhà phân tích của Counterpoint Research trước đó cũng dự báo iPhone 18 Pro Max có thể đắt hơn trung bình khoảng 200 USD so với thế hệ tiền nhiệm.

Con số này thấp hơn dự báo của Jeff Pu, nhưng vẫn cho thấy giới phân tích đều có chung nhận định rằng việc tăng giá gần như là điều khó tránh khỏi. Khác biệt chỉ nằm ở quy mô của đợt điều chỉnh.

Dẫu vậy, vẫn còn những tín hiệu tích cực dành cho người dùng đang chờ đợi iPhone 18 Pro.

Video concept iPhone 18 Pro. (Nguồn: Fpt/YouTube)

Một báo cáo vào tháng 7/2026 cho biết Apple đã tích cực đàm phán với các nhà cung cấp màn hình, nhằm giảm giá linh kiện. Mục tiêu là bù đắp phần nào chi phí phát sinh từ RAM và bộ nhớ NAND đang tăng cao.

Động thái này cho thấy Apple vẫn đang tìm mọi cách để hạn chế mức tăng giá cuối cùng, khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

(Theo PhoneArena, MacRumors)