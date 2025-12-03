Trước yêu cầu từng bước hình thành thế hệ “công dân số” trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, tháng 6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 830 phê duyệt “Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 -2025”. Chương trình đề ra nhiều giải pháp để tăng cường bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ, thách thức ngày càng gia tăng từ môi trường mạng và thúc đẩy trẻ em phát triển, sáng tạo thông qua các giải pháp giáo dục số mới.

Đến nay, việc triển khai “Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” được đánh giá đã thu được nhiều kết quả trong công tác phòng ngừa xã hội, giáo dục nâng cao kỹ năng số cho trẻ em, ngăn chặn, xử lý các rủi ro đối với trẻ em và đấu tranh xử lý nghiêm minh các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

“Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” đang được xây dựng với mục tiêu hướng tới là vừa bảo vệ an toàn cho trẻ em, vừa hỗ trợ các em phát triển lành mạnh, nâng cao năng lực số.

Thông tin về kết quả tiếp nhận, xử lý, điều phối xử lý, tư vấn, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, gặp vấn đề phức tạp trên môi trường mạng qua Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em – Tổng đài 111, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho hay, tính từ ngày 1/6/2021 đến ngày 01/6/2025, Tổng đài 111 đã nhận được tổng số hơn 1,55 triệu cuộc gọi đến, trong đó số cuộc gọi về xâm hại trẻ em trên môi trường mạng là 2.439 cuộc.

Trong 2.439 cuộc gọi về xâm hại trẻ em trên môi trường mạng tới Tổng đài 111 thời gian qua, có 2.043 cuộc gọi tư vấn, 91 ca can thiệp kết nối, 305 lượt phản ánh về vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Xu hướng phản ánh, các cuộc gọi đến về nội dung bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2025.

Cùng với đó, hoạt động truyền thông và đào tạo cũng đã được đặc biệt chú trọng. Nhiều lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm trực tiếp và trực tuyến về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đã được tổ chức. Đặc biệt, hồi tháng 3/2024, chương trình tập huấn trực tuyến về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cho người làm công tác giáo dục, bảo vệ trẻ em ở các địa phương và một số ngành liên quan, thu hút sự tham gia của 24.000 người đến từ khắp các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Bên cạnh việc tổ chức diễn đàn trẻ em 2023 chủ đề “Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng” có 188 đại diện từ 47 tỉnh tham gia, trong thời gian triển khai “Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng nhiều sản phẩm truyền thông để hướng dẫn kỹ năng an toàn trên mạng.

Hiện tại, với vai trò là cơ quan chuyên trách về an ninh mạng, Bộ Công an, trực tiếp là Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – A05 đang xây dựng “Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030”. Điểm mới của quá trình xây dựng chương trình lần này là đơn vị soạn thảo đã tham vấn, lấy ý kiến của trẻ em về thực trạng cũng như mong muốn của các em khi sử dụng các dịch vụ, ứng dụng trên môi trường mạng.