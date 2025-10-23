Lý do giá vàng giảm

Chia sẻ với PV VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp tại Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) nhận định, giá vàng thế giới vừa giảm mạnh có thể xuất phát từ yếu tố đầu cơ hoặc những biến động ngắn hạn trên thị trường. Ông cũng không loại trừ khả năng có “thế lực ngầm” chi phối giá vàng.

Theo chuyên gia, trong thời gian tới, khi xuất hiện các biến động mới, giá vàng thế giới có thể tăng trở lại.

“Chính sách cung tiền, việc điều hòa chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các yếu tố địa chính trị sẽ khiến giá vàng còn bấp bênh rất nhiều. Vì vậy, không thể dựa vào một biến động nhỏ để coi đó là xu hướng”, ông Lạng phân tích.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng cho rằng, giá vàng thế giới giảm đáng kể trong khi Việt Nam sắp có thêm lượng vàng nhập khẩu sẽ giúp giá vàng trong nước hạ nhiệt, đồng thời thu hẹp chênh lệch với giá vàng thế giới.

Theo vị chuyên gia, đợt giảm giá vàng này chủ yếu do nhà đầu tư chốt lời, bán vàng ra thị trường.

Trong khi đó, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng nhận định, giá vàng thế giới giảm chủ yếu do nhà đầu tư chốt lời sau khi giá tăng lên mức rất cao.

Tuy nhiên, theo ông Hiếu, xu hướng dài hạn của vàng vẫn là tăng. Nguyên nhân xuất phát từ việc Chính phủ Mỹ đang trong tình trạng đóng cửa, hai đảng Cộng hòa và Dân chủ chưa đạt được thỏa thuận, trong khi bối cảnh địa chính trị toàn cầu tiếp tục bất ổn. Bên cạnh đó, kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu chững lại do tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát tăng.

“Rất có thể trong thời gian tới Fed sẽ phải giảm lãi suất, khiến đồng USD suy yếu. Khi USD giảm giá, vàng vốn được định giá bằng USD sẽ có xu hướng tăng”, ông Hiếu phân tích.

Giá vàng trong nước cũng ‘neo’ theo đà biến động của giá thế giới. Mặc dù Việt Nam đã ban hành Nghị định 232, bãi bỏ cơ chế độc quyền vàng miếng và cho phép ngân hàng thương mại, doanh nghiệp kinh doanh vàng được nhập khẩu, song đến nay việc nhập khẩu vàng vẫn chưa được triển khai rõ ràng, khiến nguồn cung trong nước tiếp tục khan hiếm.

“Bên cạnh tác động từ thị trường thế giới, việc thiếu nguồn cung trong nước cũng đẩy giá vàng trong nước lên cao”, ông Hiếu nhận định.

“Đây chỉ là phản ứng ngắn hạn. Chưa có yếu tố nào cho thấy giá vàng sẽ giảm sâu và kéo dài. Về lâu dài, giá vàng thế giới cũng như trong nước vẫn theo xu hướng tăng”, ông Hiếu nói.

Giá giảm đến bao giờ?

Cũng chia sẻ với VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân (Trường Đại học Kinh tế TPHCM) cho hay: “Giá vàng đã tăng một mạch hàng trăm USD, nên khả năng điều chỉnh giảm là có thể xảy ra. Tăng mạnh rồi giảm mạnh là điều bình thường. Mua vàng ở mức giá quá cao sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro”.

Ông cũng cho rằng rất khó dự báo chính xác diễn biến giá vàng, bởi hiện mức giá đã vượt ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia. Tuy nhiên, xét trong dài hạn, các yếu tố hỗ trợ cho thấy giá vàng vẫn có xu hướng tăng.

Giá vàng trong nước tăng chủ yếu theo đà tăng của giá thế giới. Tuy nhiên, gốc rễ vấn đề nằm ở nguồn cung trong nước chưa được giải quyết.

“Dù đã xóa bỏ độc quyền vàng miếng, nhưng Việt Nam vẫn chưa cho phép nhập khẩu vàng. Nếu được nhập, lượng nhập khẩu phải đủ lớn để đáp ứng nhu cầu trong nước thì chênh lệch với giá thế giới mới có thể thu hẹp”, ông Huân nói.

Theo vị chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay, nguồn ngoại tệ đang khan hiếm. Nếu sử dụng ngoại tệ để nhập khẩu vàng sẽ gây áp lực lớn lên tỷ giá, trong khi dự trữ ngoại hối cần ưu tiên cho các mục tiêu quan trọng hơn như ổn định tỷ giá.

“Xóa bỏ thế độc quyền chỉ là điều kiện cần, chứ chưa phải điều kiện đủ. Khi nguồn cung chưa đáp ứng được nhu cầu, thị trường vàng sẽ chưa có nhiều thay đổi”, ông Huân nhận định.

Dù giá vàng thế giới có dấu hiệu giảm, ông Huân cho rằng các yếu tố địa chính trị phức tạp, cùng chính sách khó lường trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến nhà đầu tư toàn cầu tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Đây là nguyên nhân khiến giá vàng vẫn duy trì đà tăng.

Ngoài ra, xu hướng “phi đô la hóa” tại một số quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD, cũng góp phần đẩy giá vàng đi lên.

“Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang tăng nắm giữ vàng thay vì dự trữ bằng USD như trước, điều này càng làm giá vàng thế giới tăng cao”, ông Huân phân tích.

Theo ông, tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) của nhà đầu tư, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và khả năng Fed tiếp tục giảm lãi suất đều là những yếu tố có thể khiến đồng USD yếu đi, tạo lực đỡ cho giá vàng.

Theo vị chuyên gia, trong các chu kỳ tăng, giá vàng thường có những nhịp điều chỉnh. “Chỉ nên mua khi giá giảm, không nên mua đuổi. Đa số người có tâm lý bán tháo khi giá giảm và mua ồ ạt khi giá tăng, nhưng đi ngược với tâm lý đó sẽ an toàn hơn”, ông Huân khuyến nghị.

TS Nguyễn Trí Hiếu khuyến cáo, nhà đầu tư và người dân cần hết sức thận trọng khi mua vàng, bởi giá không phải lúc nào cũng tăng.

“Khi đầu tư vàng, cần có kế hoạch tài chính rõ ràng; nên dùng tiền tiết kiệm để mua, không nên sử dụng tiền lương hay vốn kinh doanh nhằm tránh rủi ro nếu giá giảm”, ông Hiếu lưu ý.